«Может осыпаться улица»: на Есенина рушится подпорная стена — на устранение проблемы нужно 13 миллионов

В Новосибирске на улице Есенина, 12 рушится подпорная стена недалеко от многоэтажек. Из-за этой проблемы на месте состоялось выездное совещание.
Стену осмотрели представители администрации Дзержинского района, управления мэрии по ГО, ЧС и ОПБ, департамента строительства мэрии и другие специалисты. О совещании корреспонденту НГС рассказал его инициатор — депутат горсовета по округу Георгий Андреев.
— У этой подпорной стены есть большая вероятность обрушения. Проблема в том, что в этой зоне проходят подземные грунтовые воды. И в период таяния снега также очень много воды. У нас уже был случай в 2016 году, когда неподалеку — на Есенина 8/5 — такая же стена, даже еще более новая, рухнула, когда пошел ливень. Она там была три метра в высоту и метров сорок в длину. Важно здесь до такого не довести. Эта стена еще выше — метров пять, наверное, — сообщил Андреев.
Депутат горсовета пояснил, что рабочая группа составила акт осмотра объекта, зафиксировала разорванные специальные маячки, поставленные в 2021 году, и выдала предварительные рекомендации.
— Администрации Дзержинского района совместно с УК «Дзержинец» продолжит мониторинг состояния, чтобы в случае ухудшения ситуации принять меры по ограничению доступа на территорию, прилегающую к подпорной стене. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска организовать выполнение мероприятий по восстановлению эксплуатационной надежности подпорной стены, — сообщается в документе, составленном по итогам совещания, — его копия имеется в распоряжении НГС.
Представители администрации Дзержинского района в осмотре стены участвовали, а из управляющей компании никого не было, хотя их приглашали, подчеркнул Андреев. Корреспондент НГС в течение двух дней дозванивался по телефонам, указанным на сайте «Дзержинца», но трубку так никто и не взял.
Как заметил депутат, лет десять назад район начали активно застраивать, также началось изменение направления грунтовых вод и в итоге — движение самого грунта. И это постоянно приводило к порывам водопроводных труб. А подвал дома на Есенина, 12 постоянно затапливало: вода иногда поднималась по пояс взрослому человеку.
В январе 2015 года неподалеку случилась коммунальная авария: трубу прорвало из-за подвижки грунта, вызванного строительством, сообщал тогда мэр Новосибирска Анатолий Локоть. К тому моменту это была вторая похожая авария за полгода.
Обострить ситуацию, предположил Андреев, могло еще строительство так называемой механизированной парковки, которая разместилась прямо перед домом по улице Есенина, 12 и над опорной стеной. НГС писал о появившейся здесь парковке без автомобильного въезда, которая выглядит как торговый павильон.
Один из владельцев здания парковки Евгений Бурденюк пояснил корреспонденту НГС, что их постройка не могла повлиять на ситуацию, так как возводилась исключительно по проекту с учетом нагрузки на грунт под зданием.
— Мы делали еще геологию (геологические исследования. — Прим. ред.). Да и со зданием там всё в порядке... Я думаю, что основной фактор — это грунтовая река. Наличие самой этой подпорной стены говорит о том, что там всегда так и было. Просто пришло время, и ее нужно приводить в порядок, — заметил Бурденюк.
Уже есть предварительные оценки того, сколько потребуется денег на восстановление стены.
— На реконструкцию стены необходимо порядка 5–6 миллионов рублей, а на водоотведение подземных вод надо еще 7 миллионов. Ситуация довольно-таки критическая. Аналогов такому я и не припомню. Там большая подпорная стена, будет большая проблема — может осыпаться улица Есенина в случае, если [стена рухнет]. Все предпосылки [к падению] есть, стена очень подвижная, — высказал опасение Георгий Андреев.
Андреев пояснил, что в программу реконструкции стены удалось встать только на 2023 год. Но расходы на отведение грунтовых вод в этой программе не предусмотрены.
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