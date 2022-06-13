«Может осыпаться улица»: на Есенина рушится подпорная стена — на устранение проблемы нужно 13 миллионов

В Новосибирске на улице Есенина, 12 рушится подпорная стена недалеко от многоэтажек. Из-за этой проблемы на месте состоялось выездное совещание.

Стену осмотрели представители администрации Дзержинского района, управления мэрии по ГО, ЧС и ОПБ, департамента строительства мэрии и другие специалисты. О совещании корреспонденту НГС рассказал его инициатор — депутат горсовета по округу Георгий Андреев.

