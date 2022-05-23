«Как-нибудь проснусь и уже плыву по речке на кровати»: новосибирская семья 8 лет живет над бездной — баня уже утонула

Новосибирцы восемь лет живут в доме, который в любой момент может оказаться в реке Тула — в овраге уже лежит баня, и совсем скоро к ней присоединится летняя кухня. Семья выиграла уже четыре суда, но мэрия не признает жилье непригодным. Укреплять берег слишком дорого — на это нужно около 55 миллионов рублей, а дом хоть и стоит в опасном месте, выглядит хорошо. Корреспондент НГС Александра Бруня посмотрела, как живут люди над пропастью.
Наталья Кущева с семьей живет на улице Тульской уже 30 лет. Она купила дом в 1992 году, и тогда с участком всё было в порядке. Но в 2013 году русло реки Тула, вдоль которой и построено жилье, почистили с помощью техники.
— Деревья убрали, работали техникой и что-то, видимо, повредили. Корни, видать, подрыли. Ну, а когда корни подрыли, земля и поползла, — кивает вниз Наталья. — В 2014 году берег обрушился. Баня висела над обрывом. Мы сразу в мэрию обратились. Нам сказали, что будут отсыпать. Год прошел, баня упала в реку.
Как сейчас выглядит участок и почему в доме опасно жить, вы можете узнать в нашем видео.
Фундамент упавшего строения хорошо видно внизу. На краю участка стоять жутковато. Пока мы беседовали с Натальей из дома вышла ее внучка. Девочка прилежно учится в шестом классе, рассказывать о своих страхах не хочет, только молча жмется к бабушке, утыкаясь ей в бок. В доме живут четыре поколения — хозяйка дома, ее лежачая
Межведомственная жилищная комиссия трижды устанавливала, что дом пригоден для жилья. Внешне он выглядит очень хорошо, хоть в фундаменте, как установили эксперты, уже и появились трещины. Сначала рассматривался вопрос об укреплении берега.
— Они сначала хотели отсыпать берег, делать стену. А когда подсчитали, то и прислали бумагу, что будет это стоить 55 миллионов. Сказали мне: «Ваше жилье столько не стоит, сколько нужно укрепить берег», — разводит руками Наталья.
Сейчас на очереди в Тулу — летняя кухня. Семья несколько лет назад переделала ее в сарай, опасаясь во время обеда однажды оказаться в воде вместе со строением.
— Боимся сарай рухнет, и сразу остается до дома метра два. Страшно очень. Вот был паводок. Даже ночью просыпалась, в окно смотрела — сарай стоит или не стоит. За ним же дом следом сойдет, — с трудом сдерживает слезы женщина.
Разговоры со специалистами из мэрии и комиссии, по словам женщины, мало помогают.
— Я туда хожу, они на меня смотрят: «Чего вы пришли, люди еще в худших условиях живут. А вы сюда приходите». Еще в мэрии сказали, что всё произошло из-за того, что мы садимся здесь: морковку, лук, помидоры. Поэтому у меня и произошло такое обрушение. Сказали садить траву. А ее тоже поливать нужно, — недоумевает женщина. — Тогда вообще только выход один, чтобы зарос участок бурьяном.
Изначально у семьи был участок в 5,76 сотки, сейчас осталось только 3,5 сотки.
— С каждым годом площадь всё уменьшается, и садить уже практически как бы и негде, — пожимает плечами Наталья. — И как будешь садить, когда боишься подходить к обрыву. Съедешь туда вместе с землей.
Мама Натальи, Надежда Сергеевна, — самая старшая в семье. Ей 86 лет, и она не может вставать. При этом женщина не теряет бойкости и чувства юмора.
— Да как-нибудь проснусь и уже плыву по речке на своей кровати. Как на плоту, — смеется женщина. — Хочется, конечно, чтобы ситуация решилась уже.
Юрист Евгений Павлов, представляющий интересы семьи, объяснил, что проблемы возникают из-за того, что речка принадлежит правительству Новосибирской области, а земля относится к мэрии Новосибирска. Четвертый суд по этой ситуации назначил экспертизу, которая показала: сложившаяся с берегом ситуация опасна для людей.
Что установила экспертиза
Ленинский районный суд в этот раз сам назначил гидрологическую комиссионную экспертизу, результаты которой привел в решении от 30 марта. В документе говорится, что эксперты установили размыв русла из-за работ, проведенных в 2013 году.
— Зафиксированы трещины штукатурного слоя цоколя и кирпичной кладки жилого дома, которые возникли из-за постоянного обрушения массива грунта, — сделали заключение эксперты. — При эксплуатации дома существует угроза обрушения грунта и части дома, причинению вреда жизни и здоровью людей.
Эксперты установили, что в проблемах с землей не виновата «хозяйственная деятельность на участке». Они добавляют, что в срочном порядке нужно проводить берегоукрепление, но это экономически нецелесообразно.
— Как вы видите и соседний участок уже начинает цеплять обвал и начинается разрушение уже массовое, — показывает юрист на покосившийся соседский забор. — Все решения суда у нас положительные. Но межведомственная комиссия даже не выезжала за все эти четыре раза на осмотр сюда. Они просто принимали решение за пять минут, что дом пригоден для проживания.
Что говорит суд
В решении суда отражена позиция мэрии Новосибирска. Установлено, что один из ответчиков — департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства не согласен с иском. Их представитель предоставил данные экспертизы, в которой говорится, что «землепользователь нарушает требования Водного кодекса РФ». Среди нарушений перечислены нецентрализованный сброс сточных вод и то, что на участке ведется распашка (видимо, имеется в виду та самая посадка моркови. — Прим. авт.).
Ленинский районный суд не просто назначил свою экспертизу, но и допросил проведшего его специалиста как свидетеля. Он пояснил, что «стабилизации ситуации с обрушением берега он не установил... никаких сдерживающих факторов нет». Для того чтобы спасти участок, нужно возвести гидротехнические сооружения.
Суд в итоге встал на сторону Натальи Кущиной. Заключение межведомственной комиссии о том, что дом пригоден для жилья признано незаконным. Суд обязал комиссию вновь рассмотреть заявление женщины о признании дома непригодным для жилья, но теперь чиновники должны оценить не только жилье, но и «фактическое состояние земельного участка». На это комиссии дали 30 дней. Решение суда на момент публикации не вступило в законную силу.
Мэрия подготовила апелляцию
На запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска сообщили, что уже подготовлена апелляционная жалоба на решение Ленинского районного суда от 30 марта.
— С указанным решением мэрия города Новосибирская в лице департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города не согласна, считает его незаконным и необоснованным, — говорится в ответе.
Далее в ответе перечисляются полномочия межведомственной комиссии и основания, когда дом признается непригодным для проживания.
— Основанием для признания жилого помещения непригодным для проживания является наличие выявленных вредных факторов среды обитания человека, которые не позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан, — говорится в документе.
Далее перечисляются основания. Среди них физический износ, полученный в процессе эксплуатации, в результате ЧП, а также изменение окружающей среды и микроклимата помещения, которые приводят к нарушению СанПИН.
Указывается, что комиссия принимала решения по заключению специализированной организации, проводившей обследование несущих и ограждающих конструкций жилого помещения.
— Поскольку в предоставленных в межведомственную комиссию заключениях специализированных организаций, которые проводили обследование несущих и ограждающих конструкций указанного индивидуального жилого дома не содержалось каких-либо выводов об аварийном техническом состоянии конструктивных элементов, межведомственная комиссия не могла принять решение о выявлении оснований для его признания непригодным для проживания.
В прошлом году НГС рассказывал, как пожилая женщина пытается доказать мэрии свое право на выданную государством квартиру. Несколько лет она живет на чемоданах и копит долги — суммы, которые, по ее мнению, начислили незаконно. «Интересное» дело прошло два суда, причем во второй раз суд вынес решение в пользу Татьяны Воробей.