«Как-нибудь проснусь и уже плыву по речке на кровати»: новосибирская семья 8 лет живет над бездной — баня уже утонула

— Они сначала хотели отсыпать берег, делать стену. А когда подсчитали, то и прислали бумагу, что будет это стоить 55 миллионов. Сказали мне: «Ваше жилье столько не стоит, сколько нужно укрепить берег», — разводит руками Наталья.

Сейчас на очереди в Тулу — летняя кухня. Семья несколько лет назад переделала ее в сарай, опасаясь во время обеда однажды оказаться в воде вместе со строением.

— Боимся сарай рухнет, и сразу остается до дома метра два. Страшно очень. Вот был паводок. Даже ночью просыпалась, в окно смотрела — сарай стоит или не стоит. За ним же дом следом сойдет, — с трудом сдерживает слезы женщина.