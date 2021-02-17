«Отдайте уже ей эти 27 метров»: адвокат бесплатно помогает женщине, у которой мэрия забирает квартиру

Пожилая женщина пытается доказать мэрии свое право на выданную государством квартиру. Несколько лет она живет на чемоданах и копит долги — суммы, которые, по ее мнению, начислили незаконно. В прошлой публикации мы подробно рассказывали историю Татьяны Воробей, а также публиковали ответы мэрии на редакционные запросы. В этом году за ее дело взялись адвокаты — денег с клиентки они не берут, работают из профессионального интереса. «Интересное» дело прошло два суда, причем во второй раз суд вынес решение в пользу Татьяны Воробей. Тем не менее мэрия подает кассацию — значит, процесс продолжается. О том, как 27 метров жилья на Затулинке стали предметом очередных споров уборщицы с городской администрацией — в материале НГС.
Сидеть на чемоданах и постоянно куда-то переезжать — кажется, что это уже большая часть биографии 57-летней Татьяны Воробей. В прошлом году ее историю рассказала Ольга Артемьева, которая взяла Татьяну на работу уборщицей. Про проблемы с жильем Татьяны Воробей Ольга узнала случайно, когда та пыталась составить письма губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.
— В течение года я ей помогала это сформулировать. Сказала, что это просто недоразумение — такого быть не может. Мы писали сначала в мэрию, потом к депутатам, в бесплатную юридическую консультацию, в прокуратуру. И везде ответили, что только через суд, — рассказала Ольга Артемьева.
С чего всё началось
В прошлой публикации мы рассказывали подробности этой истории. Татьяна рано осталась сиротой и опекунство над ней взяла бабушка. После смерти бабушки ее отправили в интернат. А в доме, где жила Татьяна (и имела право на часть собственности), остались жить родственники. Когда частный сектор в Заельцовском районе начали расселять, дяди получили жилье от государства. А про Татьяну все просто забыли. Через некоторое время девочка вышла из интерната и оказалась на улице — жилье ей так и не дали. После скитаний по общежитиям и больницам Татьяна все-таки решила потребовать положенные ей метры.
Сначала пошла в областную прокуратуру, областная передала дело в городскую. Там говорили про истечение срока давности, но в итоге дело все-таки дошло до областного суда. Суд постановил предоставить женщине жилплощадь не меньше 27 квадратных метров. Квартиру дали, но почему-то без ордера. Татьяна Воробей рассказывала, что в то время работала Светлана Стынина, она сказала, что оформляться будет так, беспокоиться нечего. Отсутствие ордера смутило Татьяну, но выбора не было. Через некоторое время бумаги на квартиру Татьяна потеряла.
История очередного отстаивания жилых метров продолжилась в 2012 году, когда Татьяну «резко вызвали в райисполком переоформить договор» — по этому договору квартира оказалась не в соцнайме, а почему-то в коммерческом. Кроме того, зачем-то попросили встать в очередь на жилье. По словам Татьяны, специалисты понимали, что она абсолютно не разбирается в бумагах и вынудили подписать новые документы. В последние несколько лет «платила потихоньку, как могла». А в 2017 году плату за жилье повысили до 12 тысяч, и это был шок для человека, у которого ежемесячный заработок ниже этой суммы (копии документов, отражающих эти маневры, есть в редакции НГС).
За последние три года у Татьяны накопились долги и ей начали грозить выселением. С прошлого года она живет в ожидании судебных приставов. Но женщине решили помочь. Ольга Артемьева помогла с документами для суда, нашла адвоката.
Что ответили в мэрии
История с жилплощадью Татьяны Воробей сильно запутана.
По информации мэрии, в 1997 году Центральный суд Новосибирска обязал администрацию Заельцовского района предоставить Татьяне Воробей жилье площадью не меньше 27 квадратных метров. Однако в решении суда не было указано, на условиях какого договора обеспечить ее жильем.
В итоге Воробей получила однокомнатную квартиру на семью из 3 человек — ее и двух сыновей.
— Таким образом, выразив согласие на предоставление указанной квартиры и заключив договор коммерческого найма жилого помещения, она соглашается с его условиями, — объяснялось в ответе мэрии.
Договор оформлялся на пять лет и продлевался автоматически. А с 2012 года администрация Кировского района и Татьяна Воробей перезаключили договор, по которому за квартиру нужно было платить 582 рубля в месяц. С 2014 года у нее накопился долг по оплате за наём жилья, поэтому администрация Кировского района и управление по жилищным вопросам мэрии обратились в суд с иском о взыскании задолженности, расторжении коммерческого найма и выселении.
Суд обязал Воробей выплачивать задолженность, но отказал в исковых требованиях расторгать договор и выселять должницу. В мэрии уточнили, что Татьяна Воробей и члены ее семьи всё же частично оплачивали задолженность.
Резкое повышение платы за квартиру — с 582 до
К этому моменту у Татьяны Воробей уже истекал срок действия прежнего договора — ее попросили погасить задолженность и подписать соглашение, где прописана новая сумма ежемесячной платы (
Общая задолженность за наём жилого помещения на
Интересное дело для адвокатов
В прошлом году Татьяна Воробей говорила, что уже почти бомж. Но пока ее метры пытаются отстоять через суд.
— Я прошла три юридические конторы, одна согласилась взять это дело. В первый раз проиграли, второе выиграли. Но мэрия подает еще и на кассацию, представляете? — говорит Ольга Артемьева. — Я вообще, честно говоря, в шоке от таких действий. Ребят, ну уже Арбитраж выиграли. Оставьте в покое человека, отдайте вы ей уже эти 27 квадратных метров. Сколько уже можно человека мучить?
Сегодня ясно, что дело затягивается, но оно стало интересно юристам чисто с профессиональной точки зрения.
— Суд первой инстанции посмотрел — по-хорошему мы свою работу выполнили, — рассказал адвокат Михаил Сараев, который теперь занимается делом Татьяны Воробей. — Но решение было, к большому моему удивлению и удивлению моих коллег, не то, которое мы ожидали. То есть мы попросили суд, чтобы администрация предоставила квартиру, которая была положена Татьяне Фёдоровне на основании судебного решения еще 1997 года. Но суд решил отказать в удовлетворении этих требований.
По его мнению, это абсурдная ситуация и никакого коммерческого найма не должно было быть. В итоге юристы подали апелляцию.
— И в апелляционной инстанции коллегия из трех судей согласилась с нашими доводами — решение суда первой инстанции отменила, вынесла новое решение, в котором обязала мэрию заключить договор именно на условиях социального найма. А заключение договора социального найма подразумевает последующую возможность приватизации, — объяснил он.
Но если с первым решением суда не согласились юристы, со вторым — мэрия, которая в итоге подала кассационную жалобу. То есть судебные разбирательства продолжатся — уже в кассационном суде Кемерово.
Если юристы смогут доказать, что заключение договора по коммерческому найму было незаконным, следующим этапом будет работа по списанию возникшего из-за этого долга Татьяны Воробей.
— Татьяна Фёдоровна не могла нести бремя оплаты договора коммерческого найма, а смысл договора коммерческого найма — это как будто государство сдает человеку за деньги квартиру. А цена такой аренды, по сути — рыночная. Татьяна Фёдоровна не могла платить эти деньги. И вот, чтобы нам сейчас пересмотреть эти решения, нужно добиться того, чтобы суд признал договоры найма недействительными, опираясь на то старое решение, — объясняет Михаил Сараев. — И уже тогда дальше, после прохождения такой очень длинной бюрократической цепочки, можно будет говорить о приватизации этой квартиры.
Как рассказал адвокат, дело для него интересное, и этот интерес может компенсировать отсутствие денег на юридические услуги у клиента.
— Понятно, все мы занимаемся какими-то вещами, чтобы заработать деньги, безусловно. Но иногда решения судов настолько вопиющие, настолько возмущают своей несправедливостью и цинизмом, что мы принимаем такие решения, — объяснил он.
Как на пороховой бочке
Сама Татьяна Воробей говорит, что по-прежнему живет на чемоданах и ждет, «когда вызовут в кировский райисполком» — так она называет какие-либо подвижки по своему делу. С работы ее уволили — женщина призналась, что не стала ходить на работу, так как с зарплаты начали снимать деньги в счет ее долга. Сейчас ее доход — это пенсия 8500 рублей. Вместе с ней в квартире живет ее старший сын.
— Я жду бумаги. Что там дальше будет, куда идти? Я уже запуталась, не знаю, — говорит она. — Они обманывают, не хотят исполнять решение суда, я так понимаю. Теперь то ли меня в Кемерово в суд вызовут — у меня нет денег туда ехать, то ли на улицу выгонят в марте, то ли снова в администрацию идти — я сижу, как на пороховой бочке.
В 2017 году большой резонанс вызвала история про то, как мэрия хотела выселить пожилую пару из комнаты в общежитии на Зорге, где они прожили больше 20 лет. В августе прошлого года на НГС вышел материал о том, как пытались выселить инвалидов из 8-метровой комнаты общежития. Но в итоге передумали.