«Отдайте уже ей эти 27 метров»: адвокат бесплатно помогает женщине, у которой мэрия забирает квартиру

Сидеть на чемоданах и постоянно куда-то переезжать — кажется, что это уже большая часть биографии 57-летней Татьяны Воробей. В прошлом году ее историю рассказала Ольга Артемьева, которая взяла Татьяну на работу уборщицей. Про проблемы с жильем Татьяны Воробей Ольга узнала случайно, когда та пыталась составить письма губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.



— В течение года я ей помогала это сформулировать. Сказала, что это просто недоразумение — такого быть не может. Мы писали сначала в мэрию, потом к депутатам, в бесплатную юридическую консультацию, в прокуратуру. И везде ответили, что только через суд, — рассказала Ольга Артемьева.

С чего всё началось

В прошлой публикации мы рассказывали подробности этой истории. Татьяна рано осталась сиротой и опекунство над ней взяла бабушка. После смерти бабушки ее отправили в интернат. А в доме, где жила Татьяна (и имела право на часть собственности), остались жить родственники. Когда частный сектор в Заельцовском районе начали расселять, дяди получили жилье от государства. А про Татьяну все просто забыли. Через некоторое время девочка вышла из интерната и оказалась на улице — жилье ей так и не дали. После скитаний по общежитиям и больницам Татьяна все-таки решила потребовать положенные ей метры.