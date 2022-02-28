В Новосибирске построили двухэтажную парковку без въездов для машин — она связана со скандальным спикером горсовета

Напротив многоэтажки по улице Есенина, 12 уже не первый год стоит странное здание. У строения нет автомобильных въездов, оно выглядит как торговый павильон, но в мэрии утверждают, что это механизированная двухэтажная парковка на 12 машино-мест. Корреспондент НГС Илья Калинин начал разбираться в этой истории и обнаружил, что его владелец — партнер бизнесмена, который застраивает Новосибирск торговыми павильонами и связан с семьей вице-спикера горсовета Новосибирска от «Единой России» Евгения Яковенко.
Двухэтажная парковка или торговый павильон?
Перед многоквартирным жилым домом по улице Есенина, 12 разместился двухэтажный павильон, который изначально строился как парковка, но всем своим видом был максимально далёк от такого назначения. Несколько лет назад на него обратил внимание местный депутат горсовета от КПРФ Георгий Андреев, который сразу понял: здесь будет не парковка.
— Тогда утверждалось, что тут строят многофункциональную парковку. Но мы все понимаем, что многофункциональная парковка двухэтажной тут не может быть. Во-первых, сами механизмы подъемные чрезвычайно дорогие — это просто безумие, особенно в таком месте. Во-вторых, тут буквально рядом находится пятиэтажный гаражный комплекс, в котором, по моей информации, до сих пор не продались парковочные места, — сообщил корреспонденту НГС Георгий Андреев.
То, что это по официальным разрешениям двухэтажная парковка на двенадцать машино-мест, подтвердили в ответе на журналистский запрос и в мэрии.
— На земельном участке с кадастровым номером 54:35:014205:966 площадью 526 квадратных метров по ул. Есенина <…> застройщиком ООО «СБ» осуществляется строительство объекта капитального строительства «Механизированная парковка». <…> По состоянию на 17 февраля 2022 года с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию <…> застройщик в Управление не обращался, — сообщили в пресс-центре мэрии.
Георгий Андреев заметил, что в этой истории ему все было понятно почти сразу, в Новосибирске такое случается часто: сначала застройщик строит на выделенном участке то, что разрешено, а потом добивается смены профиля построенного объекта. И, как правило, объект возводится сразу под конечные задачи.
— Для меня эта история была вопиющая в том, что объект начали возводить под окнами дома, прямо закрыв балкон у Валентина Васильевича Пысина, который 15 лет был депутатом, очень уважаемый и честный человек, ушёл из жизни… Я на тот момент обратился во все органы, с мэром разговаривал по этому поводу, но тогда говорилось: строится многофункциональная парковка, — рассказал начало конфликта между жителями и застройщиком Георгий Андреев.
Депутат уточнил, что этот павильон, который меньше всего походил на двухэтажную стоянку, стоял готовый уже не один год, но разрешения на ввод его в эксплуатацию пока не выдано.
— А тут я недавно проходил, смотрю: уже ремонт там сделали. Но нет ни одного заезда на территорию. Ну я и обратился в мэрию с предложением изменить назначение земельного участка. В итоге на прошлой неделе мы [на комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города] поменяли эту подзону с застройкой жилыми домами смешанной этажности и различной плотности Ж-1.1 на зону улично-дорожной сети ИТ-3. То есть сейчас тут может быть только парковка. <…> Сейчас, конечно, большой вопрос к этому объекту: в текущем виде это, по большому счету, самострой. Поэтому владельцу придётся переоборудовать его, чтоб это выглядело как парковка, — пояснил Георгий Андреев.
Кто истинный владелец магазина-парковки
Двухэтажное здание напротив дома по улице Есенина, 12 построило ООО «СБ». Директором и единственным учредителем этой компании является Алексей Гаврисенко.
У Гаврисенко есть и ряд других компаний, которые принадлежат ему полностью или частично. По данным системы «Контур.Фокус», у Гаврисенко, например, 67% в ООО «Фортуна». Остальная часть у Сергея Урядова. Полностью Алексей Гаврисенко владеет юрлицами «СБ-Капитал», «МЖК-Капитал» и «Алекс». Последняя, кстати, имеет такое же название, как и попавшая в 2021 году в криминальную хронику новосибирских СМИ строительная фирма «Алекс», чьи рабочие в мае упали в люльке на стройплощадке дома на улице Кропоткина 130/6. Но сфера деятельности ООО «Алекс» Гаврисенко не строительство, а розничная торговля продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах.
Все юридические лица Гаврисенко зарегистрированы тут же: на улице Есенина, в жилых домах под номерами 12 и 39. В одном из этих домов, уточняет Андреев, живёт и сам Гаврисенко.
Источник из кругов, близких к застройщику, заметил корреспонденту НГС, что данный объект, построенный как автостоянка, но больше похожий на торговый павильон, имеет отношение к бизнесу лиц, связанных с ГК «Отелит». Учредителями «Отелита» являются Евгений Бурденюк и Габдрашит Ягофаров, которым принадлежат по 50% компании. Эту же информацию подтверждает и сохранённая страница сайта «Правио», где собраны сведения о разных юрлицах. В карточке ООО «Отелит-А», учредителями которого также являются Бурденюк и Ягофаров, предприниматель Алексей Гаврисенко указан как лицо, аффилированное с компанией этих бизнесменов.
Также Гаврисенко с Бурденюком ранее входили в число учредителей ООО «Содружество» и были в составе МОО «Объединение предпринимателей Октябрьского района».
Сам Евгений Бурденюк уточнил корреспонденту НГС, что здание с конца 2021 года действительно принадлежит ему и его партнёрам. Но компания «Отелит», уверяет Бурденюк, к данной сделке отношения не имеет.
— Компания там не фигурирует. Компанию «Отелит» можно даже не употреблять. Выкупил как ИП (индивидуальный предприниматель. — Прим. ред.). Мы сейчас планируем встречу с жильцами [дома № 12], где будем искать решение вопроса. Надеемся, что мы какое-то решение всё же найдём, — сообщил Бурденюк о планах на объект, который сейчас разрешается использовать только как автостоянку.
А вот Алексей Гаврисенко разговаривать с корреспондентом НГС не стал, а сделал вид, что журналист ошибся номером.
— Вы ошиблись. Говорите: что хотите? Алексею Викторовичу что передать? Говорите, что передать — я, это самое, передам. Не туда попали… Ну я передам-передам, постараюсь ему передать, говорите, что хотите, — заметил человек, ответивший по телефону Гаврисенко.
После того как корреспондент НГС пояснил, что готовится материал и от предпринимателя нужен комментарий, человек на том конце телефона начал живо интересоваться: о чём материал, плохой или хороший, но, не получив ответа, сразу потерял интерес к общению.
— Ну, делайте, делайте свой материал… Материал насчёт чего? Насчёт чего материал? Ну, извините, чего там… Извините, извините. Всё, до свидания. Извините, пожалуйста, до свидания.
Приложение GetContact, показывающее, под каким именем человек записан у других людей в списках их контактов, номер, по которому звонил корреспондент НГС, идентифицировало как номер Гаврисенко. Из ста выданных тэгов примерно треть была с именем «Алексей Гаврисенко» (в разных вариациях), один тег — «Гаврисенко Отелит» и один — «Гаврисенко от Бурденюка».
Некоторые СМИ, в частности издание «Тайга.инфо», связывают бизнес «Отелита» с семьей вице-спикера горсовета Новосибирска от «Единой России» Евгения Яковенко, со скандалом избравшегося в новый созыв в сентябре 2020 года. По данным коллег, сын Яковенко Семен входит в состав учредителей нескольких фирм из группы компаний «Отелит». К этой группе относится и сеть коммерческих киосков, которые появились более 10 лет назад в подземном переходе на площади Маркса.
Алексей Гаврисенко также пересекался с депутатом Яковенко: в отчёте депутата о работе на своём округе в 2011 году Гаврисенко указан среди предпринимателей, которые активно помогали депутату в рамках некоммерческого партнёрства «Наш выбор». В том же списке есть и Евгений Бурденюк с ООО «Отелит». Гаврисенко в этом списке прописан с пометкой: рынок «Выборный».
В конце декабря 2021 года НГС рассказал о строительстве на привокзальной площади сети подземных переходов, которые по замыслу застройщика должны стать неким аналогом московского Охотного ряда. Владельцы компании-застройщика «Сталкер» являются Евгений Бурденюк и Габдрашит Ягофаров.