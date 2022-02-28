В Новосибирске построили двухэтажную парковку без въездов для машин — она связана со скандальным спикером горсовета

Двухэтажная парковка или торговый павильон?

Перед многоквартирным жилым домом по улице Есенина, 12 разместился двухэтажный павильон, который изначально строился как парковка, но всем своим видом был максимально далёк от такого назначения. Несколько лет назад на него обратил внимание местный депутат горсовета от КПРФ Георгий Андреев, который сразу понял: здесь будет не парковка.



— Тогда утверждалось, что тут строят многофункциональную парковку. Но мы все понимаем, что многофункциональная парковка двухэтажной тут не может быть. Во-первых, сами механизмы подъемные чрезвычайно дорогие — это просто безумие, особенно в таком месте. Во-вторых, тут буквально рядом находится пятиэтажный гаражный комплекс, в котором, по моей информации, до сих пор не продались парковочные места, — сообщил корреспонденту НГС Георгий Андреев.



То, что это по официальным разрешениям двухэтажная парковка на двенадцать машино-мест, подтвердили в ответе на журналистский запрос и в мэрии.



— На земельном участке с кадастровым номером 54:35:014205:966 площадью 526 квадратных метров по ул. Есенина <…> застройщиком ООО «СБ» осуществляется строи­тельство объекта капитального строительства «Механизированная парковка». <…> По состоянию на 17 февраля 2022 года с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию <…> застройщик в Управление не обращался, — сообщили в пресс-центре мэрии.

