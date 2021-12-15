Дело о падении люльки на Кропоткина передали в суд — кого обвиняют

В Новосибирске дело о падении люльки на стройплощадке дома на улице Кропоткина, 130/6 передали в суд. Инцидент произошел 24 мая этого года. В люльке находились четверо рабочих. Тогда трое упали на землю, один успел зацепиться и повредил только ногу. В Следственном комитете по Новосибирской области рассказали, что из строя вышел механизм, который поднимал саму люльку.

Следственный комитет по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 46-летнего директора ООО «Алекс» Алексея Гаврилова. Его будут судить по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшее смерть).