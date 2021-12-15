Дело о падении люльки на Кропоткина передали в суд — кого обвиняют

В Новосибирске дело о падении люльки на стройплощадке дома на улице Кропоткина, 130/6 передали в суд. Инцидент произошел 24 мая этого года. В люльке находились четверо рабочих. Тогда трое упали на землю, один успел зацепиться и повредил только ногу. В Следственном комитете по Новосибирской области рассказали, что из строя вышел механизм, который поднимал саму люльку.
Следственный комитет по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 46-летнего директора ООО «Алекс» Алексея Гаврилова. Его будут судить по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшее смерть).
Компания «Алекс» в ноябре 2020 года заключила договор на выполнение работ по устройству вентилируемого фасада из керамогранита 19-ти этажного жилого дома по улице Кропоткина в Калининском районе города Новосибирска.
— Обвиняемый, являясь ответственным исполнителем работ, в целях выполнения заключенного им договора генерального подряда по устной договоренности на возмездной основе привлек к его выполнению двоих рабочих, а также посредством заключенного договора подряда привлек к работе еще одного рабочего, которым поручил выполнять строительно-монтажные работы на объекте капитального строительства, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.
По версии СК обвиняемый не контролировал соблюдения правил безопасности. При проверке было выявлено множество нарушений. Не было проекта производства работ подъемника, при допуске к эксплуатации подъемника не проводилось техническое освидетельствование. Работники не проходили аттестацию и обучение. Инструкции с должностными обязанностями отсутствовали.
Директор «Алекса» привлек к выполнению монтажа подъемника не специализированную организацию и не организовал осуществление должного контроля за состоянием охраны и условий безопасности труда.
—В результате чего, 24 мая 2021 года трое рабочих, находясь на территории объекта капитального строительства на улице Кропоткина, для проследования на место производства строительно-монтажных работ воспользовались фасадным подъемником с нарушением требований его эксплуатации, — сообщили в пресс-службе СК.
Нарушение правил безопасности привело к трагедии. Директор «Алекса» признал вину в полном объеме. На время следствия он был под подпиской о невыезде.
ООО «Алекс» был создан 12 ноября 2012 года. Директором компании, по данным Контур.Фокус, значится Алексей Гавров. Он также значится 100-процентным учредителем. В 2020 году выручка компании составила 129,1 миллион. Чистый убыток компании 3,1 миллион. В 2018 году ООО Алекс заключил госконтракты с «Горзеленхозом» на 1 290 899 для благоустройства аллеи им. Шукшина и на 349 999 для ремонта в сквере «На башне»
Алексей Гавров в разговоре с корреспондентом подтвердил, что является обвиняемым по делу.
— Конечно, мы продолжаем стройку. Это ни на что не влияет. После проверки мы все исправили, — рассказал Алексей Гавров.
Один из четырех рабочих, Роман Жигайлов, чью историю мы описывали раннее, сейчас находится дома.
— Делали психолого-психиатрическую экспертизу, выявили отклонения, стоит на ноге аппарат Илизарова, восемь операций перенёс на ноге, предстоит еще несколько. Мучается от болей, чувствует себя плохо, каждый день принимает обезболивающие, нога заживает плохо, — рассказала падчерица Романа Анастасия.
Новосибирец Виталий Плохотнюк спустя месяц после падения рассказал НГС о своем состоянии и заявил, что не может дождаться компенсации от застройщика.
В Новосибирске, 18 ноября, на стройке 25-этажного дома на Большевистской, 32/1 сорвалась люлька со строителями. Один мужчина погиб сразу, второй скончался на следующий день. Один в тяжелом состоянии. В СУ СК РФ по Новосибирской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Если вина установленных лиц будет доказана, им грозит лишение свободы до 5 лет.