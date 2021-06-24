«Всегда буду пить обезболивающие»: как себя чувствует строитель через месяц после падения в люльке с 11-го этажа

Сибиряк на месяц остался в больнице после падения строительной люльки
Новосибирец Виталий Плохотнюк уже месяц находится в больнице
— Буду подавать исковое заявление. Понимаете, вся жизнь у меня теперь под откос пошла. Я теперь всегда буду пить обезболивающие, ходить на обследования, к массажистам. У меня будет стоять какая-то штука в шее, нога у меня со шрамами. Лопатки сломаны, руки плохо шевелятся, мне больно. Тяжелое поднимать нельзя — ну как я буду работать? — рассказал мужчина, работавший разнорабочим в компании на протяжении года.
Что Виталий помнит о дне, когда сорвалась люлька
По его словам, из-за падения у него оказались сломаны челюсть, ребра с левой стороны, крестец, обе лопатки, а также он напоролся на железный штырь — в результате повредил бедро.
Как рассказывает Виталий, из четырех человек, находившихся в строительной люльке в тот день,
— Люлька летела вертикально, вначале упал я на крыльцо, а на меня — Рома. Бутербродом, так сказать, упали. Думаю, что крыльцо и смягчило травмы. Реально повезло, у меня в основном переломы и одна рваная рана. Как сказал мне заведующий отделением, в рубашке я родился. Вот упал я, потом Рома, а сверху люлька. Когда упали, помню, что говорю: «Уберите от меня Рому, я встать хочу», а мне ответили: «Тебе нельзя вставать». И я отключился, когда очнулся, было уже
В пресс-службе больницы
— Поступил в тяжелом состоянии, продолжительное время находился в стабильно тяжелом состоянии. С
Что сделал застройщик после инцидента
На вопрос о том, помог ли работодатель Виталию после падения люльки, он смеется:
— Так и напишите: «Ха-ха-ха». Я общаюсь с генеральным директором, он привозил мне поесть, когда челюсть отремонтировали. Он переводит мне аванс и зарплату —
С его слов, он работал на другом объекте, однако генеральный директор компании, которая руководит стройкой, ЖК «Князь-Кропоткин», прибыл на их объект и предложил дополнительную несложную работу, пока на основной был небольшой простой из-за нехватки материала.
Он также отметил, что работал в компании неофициально, — заключить трудовой договор никто из начальства с рабочими не предлагал.
— Я здесь месяц, одну зарплату я получил, потому что я работал. А сейчас он (генеральный директор. — Прим. ред.) перевел моей маме 15 тысяч рублей. Не знаю, что это. Написано: «перевод компенсации». Он объясняет это так: «Ну он же не работает, мы компенсируем то, что он не работает». Никаких реквизитов нет, компенсацией я это не могу считать, — добавил мужчина.
Корреспондент НГС попытался связаться с руководством компании-застройщика, чтобы узнать, каким образом будут платить компенсации пострадавшим. Начальства на месте не оказалось, корреспондент оставил свой телефон для связи, однако никто из представителей застройщика так и не связался.
НГС направил письменный запрос в компанию.
Какое восстановление нужно пострадавшему
Виталий рассказывает, что сейчас испытывает сложности с тем, чтобы заново встать на ноги.
— Мне кажется, я уже разучился ходить. Потому что моя левая нога слушается меня, но я ее не чувствую. Мне ее расхаживать надо, а я тут валяюсь, — говорит он. — Мне нужна операция на шею — там оскольчатый перелом, позвонок раздробился. Наверное, нужно осколки вытаскивать, я точно не знаю… Всё упирается во время, которого у меня нет. Я ведь могу дернуться резко как-то не так, и у меня откажет всё тело. Я буду овощем, а этого я не хочу.
Он подал несколько заявок в НИИТО совместно с лечащими врачами, но ответа не последовало. Мужчина предполагает, что врач ждет, пока освободится место в учреждении.
В пресс-службе НИИТО не прокомментировали ситуацию с Виталием Плохотнюком, сославшись на врачебную тайну.
В пресс-службе ГКБ № 25 уточнили, что пациента переведут в НИИТО уже завтра, 25 июня.
В начале июня мы рассказывали о другом строителе, пострадавшем на этой стройке из-за падения люльки. Это Роман Жигайлов, который всё еще не может прийти в себя. Во время публикации он был в полубессознательном состоянии и у него не заживает поврежденная нога.
Сразу после трагического инцидента на стройплощадке следком возбудил уголовное дело.