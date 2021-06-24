«Всегда буду пить обезболивающие»: как себя чувствует строитель через месяц после падения в люльке с 11-го этажа

Что Виталий помнит о дне, когда сорвалась люлька

По его словам, из-за падения у него оказались сломаны челюсть, ребра с левой стороны, крестец, обе лопатки, а также он напоролся на железный штырь — в результате повредил бедро.

Как рассказывает Виталий, из четырех человек, находившихся в строительной люльке в тот день, 24 мая , тяжелые травмы получили он и его коллега Роман Жигайлов. Еще один человек успел выпрыгнуть на этаже, другого отбросило на кучу мусора.

