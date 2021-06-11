«Не понимает, кто он и где»: родные рассказали о состоянии мужчины, который пострадал при падении строительной люльки

После падения с люлькой у новосибирского строителя не заживает нога
Строитель Роман Жигайлов, который вместе с люлькой упал на стройке 24 мая, не может прийти в себя. Сейчас он в полубессознательном состоянии и у него не заживает повреждённая нога.
— Мы очень радовались, когда он проснулся, не представляете. Рассказали это только близким. А сейчас даже не знаю, остается только надеяться. Он вообще ничего не понимает, кто он и где он. Отвечает очень коротко и невпопад. Если ему настойчиво и несколько раз сказать открыть глаза, то только тогда он откроет. Сегодня его будут смотреть травматологи. Говорят, кровообращения нет в ноге, появились язвы, — рассказала падчерица Романа.
С работодателями Романа общается его жена. Она говорит, что компания с родственниками пострадавших на связи.
— Помогают, говорят, что если помощь нужна — обращайтесь. Но по факту к ним никто не обращается, просто они звонят и спрашивают состояние. Купили ему для шеи специальное устройство. Они ждут решение комиссии, там уже станет известно, будут помогать или нет, — рассказала девушка.
В компании-застройщике продолжается комиссия. Проверку проводит и Следственный комитет, они возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупный ущерб. Как сообщили в «Комплексе на Кропоткина», пока о моральной компенсации говорить рано.
— Пока идут расследования, и по их итогам будут приняты меры, — рассказали в компании-застройщике «Комплекса на Кропоткина», отметив, что пока неизвестно, когда будет закончена работа комиссии.
Роман Жигайлов — один из 4 пострадавших во время падения люльки рабочих, у него были самые серьезные травмы. НГС вел онлайн-трансляцию с места происшествия, все подробности читайте здесь.
В селе Новокремлёвском Коченёвского района 5 июня двое рабочих пилили деревья с помощью автовышки, оборудованной телескопической стрелой. Во время работ стрела сорвалась — в результате 24-летний рабочий погиб на месте.