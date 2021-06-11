«Не понимает, кто он и где»: родные рассказали о состоянии мужчины, который пострадал при падении строительной люльки

Строитель Роман Жигайлов, который вместе с люлькой упал на стройке 24 мая, не может прийти в себя. Сейчас он в полубессознательном состоянии и у него не заживает повреждённая нога.

— Мы очень радовались, когда он проснулся, не представляете. Рассказали это только близким. А сейчас даже не знаю, остается только надеяться. Он вообще ничего не понимает, кто он и где он. Отвечает очень коротко и невпопад. Если ему настойчиво и несколько раз сказать открыть глаза, то только тогда он откроет. Сегодня его будут смотреть травматологи. Говорят, кровообращения нет в ноге, появились язвы, — рассказала падчерица Романа.

