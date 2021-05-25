«Опознали только по татуировкам»: родные рассказали о состоянии строителя, который находился в рухнувшей люльке

«Врачи говорили о возможной ампутации»

Анастасия, падчерица сварщика Романа, рассказала, что вместе с мамой о происшествии узнала от его близкого друга.

— Маме позвонил близкий друг Ромы, когда мы ехали в автобусе, пора было уже выходить и мама сказала, что Рома упал. Мы не знали, в какой больнице он был. В больнице № 25 сказали, что Романа Жигайлова у них нет, а в городской больнице № 1 сказали, что не поступали такие. Потом оказалось, что он у них числился как неизвестный, — рассказала девушка.

Когда Анастасия и ее мама читали новости, в которых сообщалось, что двое мужчин в тяжелом состоянии, а один в крайне тяжелом, они надеялись, что последний — не ее отчим. В итоге оказалось, что именно Роман Жигайлов пострадал сильнее всего.



— Мы не знали, куда ехать, приехали домой, забрали его документы. Меня мама оставила дома и с подругой поехала в горбольницу № 1 . Мама сказала, что его опознали только по татуировкам, — сообщила Анастасия.

У Романа несколько часов длилась операция.



— После инцидента других рабочих сразу увезли на скорой, а его нельзя было передвигать. Раздроблены у него ноги полностью были. Разорваны сосуды, очень много крови потерял. В голову пока не лезли, не проверяли. Шея сломана в трех местах. Ему сосуды сшивали. Вчера вообще говорили о возможной ампутации, — рассказала Анастасия.