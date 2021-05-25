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«Опознали только по татуировкам»: родные рассказали о состоянии строителя, который находился в рухнувшей люльке

НГС поговорил с падчерицей сварщика, а также со строителем, который уволился утром перед происшествием

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Роман Жигайлов пострадал сильнее всего во время инцидента на стройке

Роман Жигайлов пострадал сильнее всего во время инцидента на стройке

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У разбившегося на новосибирской стройке рабочего оказались раздроблены ноги

В Новосибирске в реанимации находятся три строителя, которые 24 мая сорвались вместе с люлькой на стройке ЖК «Князь Кропоткин». По информации пресс-службы Минздрава НСО, все мужчины сейчас в тяжелом состоянии. Сильнее всего во время инцидента пострадал 44-летний сварщик Роман Жигайлов — мужчина на искусственной вентиляции легких. НГС поговорил с его падчерицей Анастасией — девушка заявила, что сейчас ее семье требуется юридическая помощь. Также мы узнали, что утром перед происшествием со стройки уволился рабочий, который заявляет, что был недоволен техникой безопасности. Что по поводу инцидента говорят в компании-застройщике — читайте в материале НГС.

«Врачи говорили о возможной ампутации»

Анастасия, падчерица сварщика Романа, рассказала, что вместе с мамой о происшествии узнала от его близкого друга.

— Маме позвонил близкий друг Ромы, когда мы ехали в автобусе, пора было уже выходить и мама сказала, что Рома упал. Мы не знали, в какой больнице он был. В больнице № 25 сказали, что Романа Жигайлова у них нет, а в городской больнице № 1 сказали, что не поступали такие. Потом оказалось, что он у них числился как неизвестный, — рассказала девушка.

Когда Анастасия и ее мама читали новости, в которых сообщалось, что двое мужчин в тяжелом состоянии, а один в крайне тяжелом, они надеялись, что последний — не ее отчим. В итоге оказалось, что именно Роман Жигайлов пострадал сильнее всего.

— Мы не знали, куда ехать, приехали домой, забрали его документы. Меня мама оставила дома и с подругой поехала в горбольницу № 1. Мама сказала, что его опознали только по татуировкам, — сообщила Анастасия.

У Романа несколько часов длилась операция.

— После инцидента других рабочих сразу увезли на скорой, а его нельзя было передвигать. Раздроблены у него ноги полностью были. Разорваны сосуды, очень много крови потерял. В голову пока не лезли, не проверяли. Шея сломана в трех местах. Ему сосуды сшивали. Вчера вообще говорили о возможной ампутации, — рассказала Анастасия.

Родственникам сообщили, что состояние у Романа на сегодняшнее утро было стабильно тяжелое. Сейчас он на искусственной вентиляции легких. В больнице сейчас сестра Романа, мама и Анастасия постоянно проверяют телефоны. Вчера мама Анастасии также ездила на строительную площадку.

— Мама вчера общалась с прорабом, он с такими намеками говорил, что Ромы вчера там не должно было быть, был обед. Но он же был, и они поднимали инструменты. Они не сами, наверное, так решили, — сообщила Анастасия.

Сейчас Анастасия ищет в социальных сетях очевидцев и юридическую помощь, так как переживает, что в падении люльки могут обвинить строителей.

«Рома упал вторым»

Близкий друг Романа, который продолжает работать на этой же стройке, рассказал Анастасии, что рабочие упали с 11-го этажа. С его слов она пересказывает обстоятельства инцидента.

— Он сказал, что рабочие поднимали оборудование, и что-то случилось с колесом. Первым упал мужчина, который сейчас в тяжелом состоянии, попал на штырь, он сознание не потерял. А вторым упал наш Рома, но он сознание потерял. Он упал прямо на мужчину, который первым упал, — поделилась Анастасия.

Роман подробностями работы с падчерицей не делился, и об опасности на стройке девушка не знала.

— Я не знаю, любил ли он работу, но он работящий. У него золотые руки. Он меня с 4–5 лет растил. У меня есть биологический отец, а есть Рома. Ругались мы за всю жизнь два раза. Он работал и зарабатывал деньги. Это был наш основной семейный заработок, это наш Рома. Никогда с этой работы ничего не тащил, не воровал, — рассказала Анастасия.

Один из работников уволился утром перед инцидентом

НГС поговорил также с бывшим работником стройки Денисом Чернобровенко — он заявил, что уволился из-за того, что ему не нравились условия безопасности на объекте.

— Я вчера утром приехал, там побыл и уехал по своим делам. Я был настроен не работать, увольняться. Я сказал, что не буду там работать, и через час это произошло. Меня не устраивала оплата и качество техники безопасности, и я предупреждал начальство, что механизм люльки работает нестабильно, — сообщил Денис.

Он считает, что двигатель люльки нужно было заменить и вызвать специалиста для его проверки и ремонта.

— Поднимаешься, один двигатель идет вперед, один назад. Один спешит, один останавливается. Бывает, просто мог на полпути отказать и не работать. Потом сам мог включиться, сам поехать. Начальство говорило: поправьте провода, посмотрите фишки, — рассказал Денис.

На стройке Денис, как и пострадавшие рабочие, занимался строительством фасада. Он хорошо знал одного из находившихся в люльке — молодого парня Виталия. Это был четвертый работник в люльке — он успел зацепиться за балкон и практически не пострадал.

— Молодой парнишка, вышел подработать. Ему в армию нужно было собираться. Он на той неделе поработал пару дней и уехал домой в Болотное из-за каких-то своих сложностей, потом вернулся. Я у него спрашивал, что произошло. Он мне голосовым сообщением отправлял, что двигатель поехал вперед, начал своей жизнью жить, и они улетели, — рассказал Денис. Виталий хромает, но сегодня вышел на работу и сейчас находится на стройплощадке.

Комиссия будет разбираться в инциденте

Сегодня, 25 мая, на строительной площадке находится всё руководство строительной компании-застройщика «Комплекс на Кропоткина». Как сообщили корреспонденту НГС в компании, организована специальная комиссия.

— Создана комиссия официальная, и она будет разбираться, что на самом деле происходило на стройплощадке: техника безопасности или еще что-то. Там будет понятно. Мы не сами организуем эту комиссию. Но это не останется незамеченным, — рассказали в компании застройщика, отметив, что пока неизвестно, когда будет закончена работа комиссии.

Накануне Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупный ущерб). НГС вел онлайн-трансляцию с места происшествия, все подробности читайте здесь.

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