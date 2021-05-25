«Опознали только по татуировкам»: родные рассказали о состоянии строителя, который находился в рухнувшей люльке

У разбившегося на новосибирской стройке рабочего оказались раздроблены ноги
В Новосибирске в реанимации находятся три строителя, которые
«Врачи говорили о возможной ампутации»
Анастасия, падчерица сварщика Романа, рассказала, что вместе с мамой о происшествии узнала от его близкого друга.
— Маме позвонил близкий друг Ромы, когда мы ехали в автобусе, пора было уже выходить и мама сказала, что Рома упал. Мы не знали, в какой больнице он был. В больнице
Когда Анастасия и ее мама читали новости, в которых сообщалось, что двое мужчин в тяжелом состоянии, а один в крайне тяжелом, они надеялись, что последний — не ее отчим. В итоге оказалось, что именно Роман Жигайлов пострадал сильнее всего.
— Мы не знали, куда ехать, приехали домой, забрали его документы. Меня мама оставила дома и с подругой поехала в горбольницу
У Романа несколько часов длилась операция.
— После инцидента других рабочих сразу увезли на скорой, а его нельзя было передвигать. Раздроблены у него ноги полностью были. Разорваны сосуды, очень много крови потерял. В голову пока не лезли, не проверяли. Шея сломана в трех местах. Ему сосуды сшивали. Вчера вообще говорили о возможной ампутации, — рассказала Анастасия.
Родственникам сообщили, что состояние у Романа на сегодняшнее утро было стабильно тяжелое. Сейчас он на искусственной вентиляции легких. В больнице сейчас сестра Романа, мама и Анастасия постоянно проверяют телефоны. Вчера мама Анастасии также ездила на строительную площадку.
— Мама вчера общалась с прорабом, он с такими намеками говорил, что Ромы вчера там не должно было быть, был обед. Но он же был, и они поднимали инструменты. Они не сами, наверное, так решили, — сообщила Анастасия.
Сейчас Анастасия ищет в социальных сетях очевидцев и юридическую помощь, так как переживает, что в падении люльки могут обвинить строителей.
«Рома упал вторым»
Близкий друг Романа, который продолжает работать на этой же стройке, рассказал Анастасии, что рабочие упали с
— Он сказал, что рабочие поднимали оборудование, и что-то случилось с колесом. Первым упал мужчина, который сейчас в тяжелом состоянии, попал на штырь, он сознание не потерял. А вторым упал наш Рома, но он сознание потерял. Он упал прямо на мужчину, который первым упал, — поделилась Анастасия.
Роман подробностями работы с падчерицей не делился, и об опасности на стройке девушка не знала.
— Я не знаю, любил ли он работу, но он работящий. У него золотые руки. Он меня с 4–5 лет растил. У меня есть биологический отец, а есть Рома. Ругались мы за всю жизнь два раза. Он работал и зарабатывал деньги. Это был наш основной семейный заработок, это наш Рома. Никогда с этой работы ничего не тащил, не воровал, — рассказала Анастасия.
Один из работников уволился утром перед инцидентом
НГС поговорил также с бывшим работником стройки Денисом Чернобровенко — он заявил, что уволился из-за того, что ему не нравились условия безопасности на объекте.
— Я вчера утром приехал, там побыл и уехал по своим делам. Я был настроен не работать, увольняться. Я сказал, что не буду там работать, и через час это произошло. Меня не устраивала оплата и качество техники безопасности, и я предупреждал начальство, что механизм люльки работает нестабильно, — сообщил Денис.
Он считает, что двигатель люльки нужно было заменить и вызвать специалиста для его проверки и ремонта.
— Поднимаешься, один двигатель идет вперед, один назад. Один спешит, один останавливается. Бывает, просто мог на полпути отказать и не работать. Потом сам мог включиться, сам поехать. Начальство говорило: поправьте провода, посмотрите фишки, — рассказал Денис.
На стройке Денис, как и пострадавшие рабочие, занимался строительством фасада. Он хорошо знал одного из находившихся в люльке — молодого парня Виталия. Это был четвертый работник в люльке — он успел зацепиться за балкон и практически не пострадал.
— Молодой парнишка, вышел подработать. Ему в армию нужно было собираться. Он на той неделе поработал пару дней и уехал домой в Болотное из-за каких-то своих сложностей, потом вернулся. Я у него спрашивал, что произошло. Он мне голосовым сообщением отправлял, что двигатель поехал вперед, начал своей жизнью жить, и они улетели, — рассказал Денис. Виталий хромает, но сегодня вышел на работу и сейчас находится на стройплощадке.
Комиссия будет разбираться в инциденте
Сегодня, 25 мая, на строительной площадке находится всё руководство строительной компании-застройщика «Комплекс на Кропоткина». Как сообщили корреспонденту НГС в компании, организована специальная комиссия.
— Создана комиссия официальная, и она будет разбираться, что на самом деле происходило на стройплощадке: техника безопасности или еще что-то. Там будет понятно. Мы не сами организуем эту комиссию. Но это не останется незамеченным, — рассказали в компании застройщика, отметив, что пока неизвестно, когда будет закончена работа комиссии.
Накануне Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по