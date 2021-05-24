Механизм вышел из строя: возбудили дело после падения рабочих в строительной люльке

Следователи возбудили уголовное дело после падения людей в строительной люльке
Следователи возбудили уголовное дело после падания строительной люльки на улице Кропоткина. В результате пострадали трое рабочих, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии.
— В дневное время 24 мая 2021 года в ходе монтажа конструкций балкона на строительном объекте жилого комплекса «Князь Кропоткин» по улице Кропоткина города Новосибирска вышел из строя механизм, отвечающий за подъем и спуск конструкции люльки, в которой находилось трое рабочих. В результате падения конструкции и удара о землю они получили травмы разной степени тяжести, с которыми были доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе СКР по Новосибирской области.
Дело возбуждено по части 1 статьи 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупный ущерб.
Сейчас следователи проводят опрос очевидцев, назначены экспертизы.
НГС вел онлайн-трансляцию с места происшествия. Все подробности читайте здесь.