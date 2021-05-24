Механизм вышел из строя: возбудили дело после падения рабочих в строительной люльке

Следователи возбудили уголовное дело после падания строительной люльки на улице Кропоткина. В результате пострадали трое рабочих, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии.



— В дневное время 24 мая 2021 года в ходе монтажа конструкций балкона на строительном объекте жилого комплекса «Князь Кропоткин» по улице Кропоткина города Новосибирска вышел из строя механизм, отвечающий за подъем и спуск конструкции люльки, в которой находилось трое рабочих. В результате падения конструкции и удара о землю они получили травмы разной степени тяжести, с которыми были доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе СКР по Новосибирской области.