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В больнице скончался второй рабочий из упавшей люльки на стройке на Большевистской

Всего были три пострадавших строителя, первый погиб сразу после происшествия

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Инцидент произошел днем 18 ноября на стройке в Октябрьском районе

Инцидент произошел днем 18 ноября на стройке в Октябрьском районе

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В больнице скончался второй рабочий, упавший вместе с люлькой на стройке в Октябрьском районе, сообщили в пресс-службе Минздрава по Новосибирской области.

Трагедия произошла вчера днем, 18 ноября, на стройке 25-этажного дома на Большевистской, 32/1 сорвалась люлька со строителями. Один мужчина погиб сразу, двое в тяжелом состоянии были госпитализированы.

У пострадавшего 38-летнего мужчины были диагностированы тупая травма живота, разрыв печени и гемопневмоторакс (повреждение легкого). У второго пострадавшего рабочего — 29-летнего жителя Новосибирска закрытая черепно-мозговая травма, перелом ребер и гемопневмоторакс.

В Минздраве НСО не уточнили, кто из этих двух человек умер.

Ранее сообщалось, что на стройке погиб 30-летний мужчина. Но, как сообщил НГС источник в правоохранительных органах, на месте погиб 42-летний сотрудник ООО «Стройсиб».

В 2019 году НГС подробно рассказывал об этой стройке. Под окнами четырехэтажной школы № 76 на улице Большевистской, 32 в Новосибирске начали возводить 25-этажный дом. От старенькой школы до забора стройки было около пяти метров. Компания «Расцветай» должна завершить здание в первом квартале 2024 года.

Вчера в СУ СК РФ по Новосибирской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Если вина установленных лиц будет доказана, им грозит лишение свободы до 5 лет.

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