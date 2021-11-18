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СрочноТрагедия на стройке. Один человек погиб
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Люлька с тремя строителями сорвалась на Большевистской. Один мужчина погиб

Предположительно, мужчины упали с 9-го этажа

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На месте работает полиция

На месте работает полиция

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Днем 18 ноября на стройке 25-этажного дома на Большевистской, 32/1 сорвалась люлька со строителями. Один мужчина погиб, двое в тяжелом состоянии.

— На глазах школьников сорвалась строительная люлька и упала с 9-го этажа. Один человек погиб на месте, второго сейчас забирает скорая, — написал в редакцию очевидец.

Информация об инциденте поступала и в службу 112. В 10:12 дежурному службы позвонили и сказали, что на строительной площадке упали люди, трое мужчин.

В скорой помощи подтвердили, что один мужчина погиб на месте, еще двое — в больнице.

— Мужчина 30 лет скончался до приезда скорой помощи. У него были травмы, несовместимые с жизнью. Мужчины 25 лет и 39 лет — тяжелые черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника и ушибы внутренних органов. Доставлены во вторую больницу скорой помощи, — сообщила главный врач скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова.

НГС обратился за комментарием к застройщику ГК «Расцветай».

Мы рассказываем подробности происшествия в режиме онлайн в этом материале.

Весной люлька с рабочими рухнула на стройке на Кропоткина, 130/6. Тогда пострадали 4 человека.

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ЧПскорая
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