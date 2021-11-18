Люлька с тремя строителями сорвалась на Большевистской. Один мужчина погиб

Днем 18 ноября на стройке 25-этажного дома на Большевистской, 32/1 сорвалась люлька со строителями. Один мужчина погиб, двое в тяжелом состоянии.
— На глазах школьников сорвалась строительная люлька и упала с
Информация об инциденте поступала и в службу 112. В 10:12 дежурному службы позвонили и сказали, что на строительной площадке упали люди, трое мужчин.
В скорой помощи подтвердили, что один мужчина погиб на месте, еще двое — в больнице.
— Мужчина 30 лет скончался до приезда скорой помощи. У него были травмы, несовместимые с жизнью. Мужчины 25 лет и 39 лет — тяжелые черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника и ушибы внутренних органов. Доставлены во вторую больницу скорой помощи, — сообщила главный врач скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова.
НГС обратился за комментарием к застройщику ГК «Расцветай».
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Весной люлька с рабочими рухнула на стройке на Кропоткина, 130/6. Тогда пострадали 4 человека.