В Новосибирске сорвалась люлька с рабочими — один мужчина погиб, двое в тяжелом состоянии (онлайн-трансляция)

В Новосибирске на стройке на улице Большевистской, 32, стр. 1 с высоты сорвалась строительная люлька. Погиб один рабочий, двое в тяжелом состоянии доставлены в больницу.



Собираем в режиме онлайн, что происходит на месте трагедии.