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СрочноТрагедия на стройке. Один человек погиб
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В Новосибирске сорвалась люлька с рабочими — один мужчина погиб, двое в тяжелом состоянии (онлайн-трансляция)

Медики доставили пострадавших в больницу

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В Новосибирске на стройке на улице Большевистской, 32, стр. 1 с высоты сорвалась строительная люлька. Погиб один рабочий, двое в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Собираем в режиме онлайн, что происходит на месте трагедии.

Маша Вьюн

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Предположительно, строители упали с высоты <nobr class="_">9-го</nobr> этажа. Стройка располагается рядом со школой 

Предположительно, строители упали с высоты 9-го этажа. Стройка располагается рядом со школой 

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Маша Вьюн

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На месте работают следователи и представители застройщика 

На месте работают следователи и представители застройщика 

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Александра Бруня

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Это не первая трагедия на стройплощадках в городе. В мае в Новосибирске на стройке тоже рухнула люлька с рабочими. Инцидент произошел около 13:00 на улице Кропоткина, 130/6. Мы рассказывали в режиме онлайн, что происходило на месте происшествия. Тогда серьезно пострадали трое человек.

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Маша Вьюн

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Скорую помощь вызывал школьный охранник.

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Александра Бруня

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Информация об инциденте поступала и в службу 112. В 10:12 дежурному службы позвонили и сказали, что на строительной площадке с высоты упали люди, трое мужчин.

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Маша Вьюн

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Как рассказал охранник школы, между 10 и 11 часами ученики, у которых не было уроков, забежали в школу и рассказали, что произошло.

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Александра Бруня

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Корреспондент НГС Виктор Бобровников прибыл на место происшествия. Сейчас там находятся полицейские.

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Александра Бруня

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— Прокуратура Октябрьского района Новосибирска организовала проверку в связи с происшествием, в котором пострадали рабочие. Прокуратура проверит исполнение законодательства об охране труда и оценит соблюдение требований безопасности при проведении работ на строительном объекте, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

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Александра Бруня

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Стройка ведется очень близко от школы.

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Александра Бруня

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В 2019 году НГС подробно рассказывал об этой стройке. Под окнами четырехэтажной школы № 76 на улице Большевистской, 32 в Новосибирске начали возводить 25-этажный дом. От старенькой школы до забора стройки было около пяти метров.

Компания «Расцветай» должна завершить здание в первом квартале 2024 года. Редакция запросила комментарий о случившемся.

Паспорт объекта был прикреплен на заборе

Паспорт объекта был прикреплен на заборе

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Александра Бруня

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— 30-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи. У него были травмы, несовместимые с жизнью. Еще у двух мужчин (25 лет и 39 лет) — тяжелые травмы, черепно-мозговые и позвоночника, а также ушибы внутренних органов. Доставлены во 2-ю больницу скорой помощи, — сообщила главный врач скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова.

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