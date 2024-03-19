Названы новые сроки сдачи станции метро «Спортивная» — исправленные документы еще не отправили на экспертизу

Станцию метро «Спортивная» обещают сдать в этом году — в мэрии Новосибирска ожидают, что объект успешно пройдет Главгосэкспертизу до конца мая. Ранее специалисты посчитали, что внесенные изменения были недостаточно обоснованы, и отказались их принимать.
Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов выступил на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания Новосибирской области.
Он отметил, что проблемы с экспертизой отодвинули введение станции в эксплуатацию.
— Находимся сегодня на этапе загрузки технической экспертизы. Это практически 21 раздел, который получил различного рода изменения при строительстве. Срок прохождения экспертизы 20 рабочих дней. После этого будет осуществлена загрузка так называемой ценовой экспертизы. Здесь 37 рабочих дней. В планах до конца мая из экспертизы выйти, — сообщил Олег Клемешов.
После прохождения экспертизы уже будет понятен «объем доделок». В основном они касаются монтажа электрооборудования. Станцию планируют сдать в 2024 году.
Областные депутаты восприняли доклад с определенной долей скепсиса.
— Те процедуры, про которые Олег Петрович говорит, я ставлю под большой вопрос, потому что несколько раз, как входили, так и успешно выходили из Главэкспертизы. Могу констатировать, что в других регионах занимается региональное правительство такими объектами, — отметил депутат Владимир Анисимов.
Сдачу «Спортивной» переносили более шести раз, НГС собрал все обещания властей в одной инфографике.