Названы новые сроки сдачи станции метро «Спортивная» — исправленные документы еще не отправили на экспертизу

Он отметил, что проблемы с экспертизой отодвинули введение станции в эксплуатацию.

— Находимся сегодня на этапе загрузки технической экспертизы. Это практически 21 раздел, который получил различного рода изменения при строительстве. Срок прохождения экспертизы 20 рабочих дней. После этого будет осуществлена загрузка так называемой ценовой экспертизы. Здесь 37 рабочих дней. В планах до конца мая из экспертизы выйти, — сообщил Олег Клемешов.