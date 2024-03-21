Фонтаны кипятка зимой, нехватка воды летом и горы мусора — рассказываем о скандалах и ЧП, связанных с задержанным министром ЖКХ

Денис Архипов родился в 1976 году, в 2018 году он возглавил министерство ЖКХ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, nso.ru











В Новосибирске 20 марта задержали министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова. Сейчас уже известно, что задержание связано с деятельностью «Экологии-Новосибирск» — компании, которая была региональным оператором по обращению с ТКО в регионе, но год назад лишилась этого статуса. Денис Архипов более 10 лет проработал в министерстве ЖКХ, а в 2018 году возглавил его, сменив Евгения Кима. Тот в свою очередь покинул пост после ЧП в Колывани, где в неогороженном котловане утонули двое детей. На время работы Дениса Архипова также выпали громкие ЧП: в 2023 году в доме на Линейной после визита лже-газовщиков произошел взрыв и обрушился подъезд, а спустя год Левобережье в морозы осталось без тепла из-за ряда крупных коммунальных аварий. Вспоминаем, чем еще отметился глава министерства в своей работе в последние годы.



Перебои с водой в жару

Летом 2023 года в поселках возле Новосибирска зафиксировали проблемы с водой. Ситуацию осложняла погода — в области стояла сильная жара. Жители сел и дачники вынуждены были караулить воду по ночам, но и тогда она бежала тоненькой струйкой.



Министр ЖКХ региона Денис Архипов перечислил все пострадавшие поселки: Ордынское, Чик, Прокудское, Новый Шарап, Новомошковское, Барлак, Станция Мочище, Ложок, а затем выслушал рекомендации губернатора Андрея Травникова, который заявил, что причина в «повышенном разборе».



— Просьба проанализировать и провести все необходимые профилактические работы со скважинами, чтобы не получилось, уважаемые коллеги, что в течение июня–июля вы нас забросаете аварийными заявками из-за выхода из строя скважин из-за нарушений правил эксплуатации, — подчеркнул губернатор.



К середине июня с проблемой удалось справиться, но и жара к тому моменту значительно спала.



Изношенные теплосети и левый берег без тепла

Так выглядело левобережье во время коммунальных аварий Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











11 января этого года в Новосибирске произошла серьезная коммунальная авария — без тепла остались сотни домов левого берега. Сроки устранения постоянно сдвигались, а новосибирцы продолжали замерзать в квартирах с холодными батареями. Авария обнажила другую серьезную проблему с теплосетями в Новосибирске: как отчиталось минЖКХ, порядка 40% труб изношены более чем наполовину.



17 января произошел еще более масштабный прорыв теплотрассы — фонтан горячей воды бил до высоты 7 этажа. На устранение этой аварии потребовалось еще больше времени, а ее последствия фиксируют до сих пор. В частности, детская школа искусств, где занимались 350 детей, пошла трещинами. Старенькое здание, как выяснилось, нецелесообразно спасать, поэтому учеников выселили, а здание решили снести. Как быстро смогут возвести новую школу, пока не понятно.



«Плывущий» бюджет Фонда модернизации ЖКХ

Буквально за неделю до задержания Дениса Архипова стало известно, что Фонд модернизации ЖКХ получит в этом году почти в 2 раза меньше средств, чем в прошлом году. Министр объяснил, что Фонд будет определять новые приоритеты домов по капитальному ремонту. Также часть домов, которые попали в КРТ, будут исключать из Фонда модернизации, а люди смогут перестать платить обязательные взносы.



Но вице-губернатор Сергей Сёмка заявил, что Фонд «может поплыть», если не будут приняты дополнительные решения.



Это не единственная проблема с Фондом модернизации ЖКХ. В Новосибирске в 2024 году снова подняли платеж по капремонту — он вырос до 15,52 рубля за квадратный метр. В следующем году он вновь вырастет — до 19,29 рублей. Сейчас новосибирцы платят больше, чем в Московской области. Почему 15 рублей недостаточно, мы объясняли в этом материале.



Мусорная концессия и строительство мусороперерабатывающих комплексов

Задержание министра ЖКХ связано с компанией, которая долгое время была регоператором по обращению с отходами и должна была спасти город от мусорных коллапсов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Наконец, многолетняя мусорная проблема, которую пока так и не удалось решить в Новосибирске. До 2023 года вывозом мусора и строительством полигонов в регионе через «дочек» и другие компании занималась «Экология-Новосибирск» как региональный оператор по обращению с ТКО. Планировали, что недалеко от Новосибирска — в Раздольном и в Верх-Туле — вскоре построят мусороперерабатывающие комплексы, которые и избавят город от залежей отходов. Решение вызвало яростные протесты жителей этих поселков, а также недоумение у некоторых общественников. Комплексы должны были появиться по концессии, а значит рассчитываться за строительство предполагалось региональному бюджету в течение 40 лет.

В 2018 году «Экология-Новосибирск» стала регоператором, а затем постепенно накапливала долги, не рассчитываясь с подрядчиками. Концессию с ней так и не заключили, хотя о ней объявили еще в 2016 году, а компанию вскоре лишили статуса регоператора — этому предшествовал мусорный коллапс в городе и забастовки работников отрасли.



После этого Денис Архипов отчитался: концессии все же быть, как и строительству мусороперерабатывающих полигонов.



— Общий объем инвестиций концессионера в создание объектов составляет: в селе Верх-Тула — 3243,1 миллиона рублей, в селе Раздольное — 3488,3 миллиона рублей, — сказал тогда министр.



Концессионером стало МУП «Спецавтохозяйство».



Известно, что Дениса Архипова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ.

Также 20 марта задержали бывшего главу департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константина Васильева.

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