«Последствия могут быть крайне тяжелые»: Андрей Травников назвал причину нехватки воды в поселках НСО

В Новосибирской области на прошлой неделе были зафиксированы значительные перебои с водой в ряде поселков. Министр ЖКХ региона Денис Архипов перечислил их на оперативном совещании при губернаторе НСО сегодня, 13 июня.
Среди них: Ордынское, Чик, Прокудское, Новый Шарап, Новомошковское, Барлак, Станция Мочище, Ложок.
— Сейчас отрабатываем по установлению причин дефицита, — отметил министр.
В свою очередь, губернатор Андрей Травников ответил, что знает, в чём причина.
— Основная причина дефицита воды в трубах, мне кажется, она очевидна. Вряд ли даже несмотря на аномальную жару у нас грунтовые воды резко куда-то ушли и уровень в скважинах резко снизился. Идет повышенный разбор. И проблема даже не в том, что в течение недели не хватало воды на каждое домохозяйство, а самая главная проблема — в последствиях. Просьба проанализировать и провести все необходимые профилактические работы со скважинами, чтобы не получилось, уважаемые коллеги, что в течение июня-июля вы нас забросаете аварийными заявками из-за выхода из строя скважин из-за нарушений правил эксплуатации, — подчеркнул губернатор.
Он добавил, что понимает сложность ситуации.
— Я понимаю, что ситуация непростая, приходится работать в том числе с населением. Но последствия могут быть крайне тяжелые. Напоминаю, что каждая скважина стоит несколько десятков миллионов и плюс три-четыре месяца на проект и выполнение работ, — добавил Андрей Травников.
Проблемы с водоснабжением в Новосибирской области начались в первые дни лета-2023. В экстремальных условиях оказались едва ли не все деревни, поселки и города, которые качают питьевую воду не из рек, а из скважин. Почему, несмотря на кажущееся обилие воды вокруг, люди страдают от настоящей засухи — в репортаже НГС.