«Последствия могут быть крайне тяжелые»: Андрей Травников назвал причину нехватки воды в поселках НСО

— Основная причина дефицита воды в трубах, мне кажется, она очевидна. Вряд ли даже несмотря на аномальную жару у нас грунтовые воды резко куда-то ушли и уровень в скважинах резко снизился. Идет повышенный разбор. И проблема даже не в том, что в течение недели не хватало воды на каждое домохозяйство, а самая главная проблема — в последствиях. Просьба проанализировать и провести все необходимые профилактические работы со скважинами, чтобы не получилось, уважаемые коллеги, что в течение июня-июля вы нас забросаете аварийными заявками из-за выхода из строя скважин из-за нарушений правил эксплуатации, — подчеркнул губернатор.