Чулым в аду: как в городе среди озер и болот живут без воды в 35-градусную жару — людям привозят пахнущую химией жижу

Проблемы с водоснабжением в Новосибирской области начались в первые же дни
Дома на горке
К середине дня Чулым выцветает и блекнет. В раскаленном добела небе сияет безжалостное солнце, но прятаться от зноя некуда: в домах жар, кажется, такой же густой, как и на улице, деревьев не найти. Где и рос березняк, его вырубили, застраивая город и разбивая огороды — деревья остались, кажется, только в парке вблизи местного Молодежного жилого комплекса, да пара юных березок с полупрозрачными кронами посажены у магазина.
Несмотря на жару, на самую середину рабочего дня и рабочей недели здесь собралось около двадцати человек, в основном, женщины. Люди столпились в жиденькой тени у продуктового магазина «Три пескаря» и сами немного напоминают задыхающихся без воды рыб.
Ее в Чулыме нет уже больше недели. Порой небольшой напор появляется по ночам, но не всегда и не везде. Больше всего от засухи страдает новый (по местным меркам) микрорайон МЖК, построенный чуть выше остального города, как говорят местные, на горке.
— Я просыпаюсь около двух часов ночи, чтобы набрать воду. Днем воды вообще нет, сухо. Я уже жаловалась [в администрацию района] — мне ответили, что одна скважина вообще не работает, у второй чистили насос. Администрация давно в курсе наших проблем, мы неоднократно обращались, — негодует пенсионерка Алла Кобелева. — И каждый раз говорят: «Ой, будет, будет вода». Но этим обещаниям уже много-много лет, и так с места ничего не двигается.
Она живет в квартире на первом этаже одной из трехэтажек на улице Энтузиастов, но вода не поднимается даже на такую небольшую высоту. Виноваты в этом, по мнению женщины, «плохие, слабые насосы». Не хватает воды даже для недавно построенного детского сада: по словам Аллы Анатольевны, воду, чтобы помыть посуду, носят с первого этажа, где слабенький напор еще есть, на третий, в группу. С гигиеной у детей теперь тоже сложности.
— Сейчас, летом, детям не только руки моют после прогулки, но и ноги. В одной и той же воде, — ужасается Алла Кобелева. — Раньше бы садик за такое закрыли, а теперь — ничего, нормально.
Раньше, говорят местные, вода на МЖК поступала с собственной водонапорной башни, но несколько лет назад ее законсервировали — и каждое лето в Чулыме стало оборачиваться катастрофой. Пересохли не только краны на кухнях и в ванных комнатах, но и уличные колонки. Одна из них расположена совсем недалеко от магазина, и жители демонстрируют: в кране сухо.
Впрочем, проблема не только на МЖК.
— Я живу в центре, в частном доме. На моей улице вообще ни одной колонки нет, я даже физически не могу воды набрать. Ближайшая колонка — через две улицы от меня, — всплескивает руками Екатерина Толбанова, которая в Молодежный жилой комплекс приехала специально, чтобы рассказать о своих бедах журналистам.
Когда ей в последний раз удавалось выспаться, молодая женщина уже и не помнит: все домашние дела ей, как и многим другим чулымкам, приходится делать под покровом темноты, как будто что-то стыдное. Ночами она готовит на весь день, моет посуду, стирает, причем руками, так как для машинки-автомата напора воды не хватает. С уборкой и поливом огорода заканчивает к трем часам ночи, а в шесть уже пора вставать на работу.
— У меня маленькие ребятишки, 3 года и 9 лет. Бужу их в два часа ночи, чтобы помыться!
Эта проблема явно близка всем — чулымки начинают говорить разом:
— Сейчас лето, вы же сами понимаете, какие дети с прогулок приходят! Все грязные, пыльные, в песке!..
— А у меня стирка стоит, неделю накопленная…
— Да не в этом дело даже, а в том, как к нам относятся [местные власти]! Мы что, никто, что ли?!
— Вода, пусть тоненькой струйкой, начала появляться только вчера (разговор проходил
Жители Молодежного завистливо вздыхают: у них из крана не потекло до сих пор.
Это какой-то развоз
На проблемы с водой чулымцы жалуются годами. НГС, например, впервые писал об этом еще в
— Станция подготовки обезжелезивания рассчитана на 1760 кубов в сутки, работает на полную мощность, — комментировал накануне проблему директор МУП «Чулым-сервис» (эта организация отвечает за местный водопровод) Юрий Кочубеев. — Жители поливают приусадебные участки, бросают шланги в огороды. У нас раньше в городе Чулыме станция рассчитывалась на 162 раздаточные колонки, были подключены юридические лица и многоквартирные дома. Этого водоснабжения было достаточно. Теперь все хотят подключиться к благоустройству. Только за
5 июня в официальных пабликах Чулымской администрации в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте» появился график развоза воды, но люди почему-то заботы не оценили. И дело даже не в том, что воспользоваться привозной водой могут разве что пенсионеры, живущие на первом этаже (людям работающим не подходит время, а старики не могут таскать воду по лестницам).
Во-первых, подавляющее большинство собравшихся на МЖК чулымцев говорят, что на своей улице развоза не видели. Во-вторых, те, кто всё же дождался воды, не понимают, безопасно ли ей пользоваться.
— Вот привозная, — Алла Анатольевна приглашает журналистов на кухню, поднимает с пола пятилитровую пластиковую баклажку и встряхивает ее.
Плещущуюся внутри жижу назвать водой язык не поворачивается: пара сантиметров осадка быстро поднимается, превращая содержимое бутылки в мутную взвесь зеленовато-серого цвета. Похоже, будто воду начерпали из одного из местных болотцев, пополам с илом, но это впечатление пропадает, стоит ее понюхать.
— Эту воду нельзя употреблять в пищу, нельзя даже умываться. Можно только в унитазе сливать, — говорит пенсионерка.
Не бьющий в нос, но отчетливый химический запах сложно опознать, но, по словам Аллы Кобелевой, жидкость пахнет бензином.
Откуда ее черпают, обычные чулымцы не знают. Версий много, но чаще всего они похожи на невеселые шутки:
— В этих цистернах бензин возили раньше, а теперь нам воду везут.
— Это с третьего котлована жидких бытовых отходов, Артеменко (бывший глава Чулымского района. — Прим. ред.) же говорил, что оттуда водичку пить можно!
— А из болота и начерпали, чего далеко ходить.
Не раз в разговорах звучит и то, что скоро жителям МЖК придется ходить за водой на озеро. Это тоже горькая ирония: и идти до водоема далеко, и пить оттуда всё равно нельзя. Местная вода, говорят люди, и после станции железоочистки попахивает ржавчиной.
Словно в насмешку над давно пересохшими водопроводными трубами, канализация всё в том же шестом доме, наоборот, течет.
— Я прошу откачать это всё, заменить главную трубу, а мне говорят: «Вытяжку поставьте, и запах уйдет», — всплескивает руками Людмила Маяк, живущая напротив Аллы Кобелевой.
В прихожей стоит тяжелый дух, даже когда подпол закрыт, когда же хозяйка открывает его, сдержать рвотный рефлекс едва возможно.
— Я хотела ремонт делать, но остановило всё. Сначала с канализацией разбираться надо, а сантехник уже даже мой номер заблокировал. — Сетует она, а затем, замечая лица журналистов, горько добавляет: — А я здесь живу и год дышу этим.
Где искать воду
Проблему засухи в собственных домах чулымцы решают по-разному. Кто побогаче, покупает бутилированную воду или бурит собственные скважины. Те, кто живет неподалеку от речки (она змеится через весь Чулым, деля его примерно пополам и окружена частным сектором), пользуются ей как источником технической воды для мытья и полива грядок. Некоторым счастливчикам повезло иметь огород в низинной части города. Они набирают воду там и возят к себе, «на горку».
А тем, кто живет на втором или даже третьем этаже, остается только ставить насосы, которые принудительно тянут воду из водопровода — иначе краны останутся сухими навсегда.
— Это у меня уже второй, пришлось менять: первый сгорел, — показывает чудо техники пенсионерка Татьяна Коротаева. — Обошелся мне тысяч в 10, а пенсия у меня —
Она живет на улице Энтузиастов 35 лет, 16 из них может пользоваться водопроводом только подобным образом. Но сейчас даже с насосом вода появляется лишь ночью. Как и многие другие чулымцы, пенсионерка караулит ее ночами и радуется, что есть огород и сын, который может привезти воду оттуда.
Весь Чулым сейчас, если верить местным жителям и местному же МУПу, пьет воду из единственной скважины.
— Администрация города Чулыма в текущем году трижды выходила на торги по разработке проектно-сметной документации на бурение дополнительной скважины, и только с третьего раза на аукцион вышел подрядчик. В настоящее время проектно-сметная документация на бурение дополнительной скважины проходит государственную экспертизу. Работы по бурению скважины будут производиться в течение летнего периода. Также разрабатывается проектно-сметная документация на строительство дополнительной станции водоподготовки, — отвечают на вопросы жителей в официальном паблике районной администрации во «ВКонтакте».
По данным сервиса «Контур.Закупки», не состоялся и третий аукцион: контракт был заключен с единственной компанией, пожелавшей бурить скважину, — ООО «Водохозяйственное Проектирование Сибири». Как следует из его текста, проектировщики должны подготовить документы вплоть до 1 августа 2023 года, стоимость работ составит
ООО «Водохозяйственное Проектирование Сибири», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Владимиру Кремеру, который также является директором микропредприятия. По состоянию на конец 2022 года выручка компании составила
Жалуются на ситуацию с водой чулымцы везде и всюду, но особенных результатов пока не видят. Надежда Ермолаева живет в частном доме в заречной части города и среди местных имеет репутацию общественницы и бесстрашной женщины: судилась с прежним главой района и более того, суд выиграла. Теперь пишет о воде в официальные паблики администрации и на «Госуслуги».
Комментарии ее на сегодня уже удалены, но по странному стечению обстоятельств вода в доме женщины появилась — на следующий день после того, как Надежда начала жаловаться.
— У меня сегодня праздник, — почти без сарказма говорит она. — Постираюсь, полы помою…
И ведет журналистов в огород, показывать иссыхающие, политые в последний раз
Вот только Надежда и многие другие жители города с этих огородов живут. Всего их, по данным официального сайта района,
Журналисты НГС не смогли дозвониться до администрации Чулыма и направили запрос в администрацию города, чтобы узнать, где местные власти берут воду для подвоза, можно ли ее пить и есть ли на что надеяться горожанам — кроме, разумеется, дождя.
Ранее НГС собрал жалобы жителей других населенных пунктов. Воды нет ни под Новосибирском, ни в более отдаленных районах области.