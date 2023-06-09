Чулым в аду: как в городе среди озер и болот живут без воды в 35-градусную жару — людям привозят пахнущую химией жижу

Когда ей в последний раз удавалось выспаться, молодая женщина уже и не помнит: все домашние дела ей, как и многим другим чулымкам, приходится делать под покровом темноты, как будто что-то стыдное. Ночами она готовит на весь день, моет посуду, стирает, причем руками, так как для машинки-автомата напора воды не хватает. С уборкой и поливом огорода заканчивает к трем часам ночи, а в шесть уже пора вставать на работу.



— У меня маленькие ребятишки, 3 года и 9 лет. Бужу их в два часа ночи, чтобы помыться!



Эта проблема явно близка всем — чулымки начинают говорить разом:



— Сейчас лето, вы же сами понимаете, какие дети с прогулок приходят! Все грязные, пыльные, в песке!..



— А у меня стирка стоит, неделю накопленная…



— Да не в этом дело даже, а в том, как к нам относятся [местные власти]! Мы что, никто, что ли?!

