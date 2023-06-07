Это последняя капля: новосибирцам со всей области не хватает воды — они караулят ее по ночам и покидают свои дома

Фактическое лето в Новосибирскую область в 2023 году пришло одновременно с календарным, и в регионе воцарилась аномальная жара. 8 июня метеорологи и вовсе прогнозируют пекло до +40 градусов. Жители области, за редким исключением, неожиданной погодной аномалии не рады: люди страдают не только от жары, но и от перебоев с водой или ее полного отсутствия. Где-то напора едва хватает, чтобы наполнить стакан за 5 минут, в других местах людям и вовсе приходится довольствоваться подвозом или временно переезжать к родственникам. НГС собрал жалобы новосибирцев, дома которых превратились в засушливые пустыни, и ответы коммунальщиков и местных властей (спойлер: по их мнению, во всём виноваты погода и сами люди).
Чулымская сушь: как жители райцентра остались без воды и могут остаться без урожая
Чулым, по словам местных жителей, без воды уже шестые сутки. Ее подвозят цистернами, хватает попить и наскоро обмыться из ковша. На огороды уже не хватает.
— В Чулыме живу с рождения, последние лет 6–7 такие проблемы, — рассказала местная жительница Ольга Переберина. — Если в позапрошлое лето воду выключали часов с 17 и до 23, и то была струйка хоть какая-то, в этом году и ее нет. Каждый год обещают [разобраться с проблемой], но ситуация всё хуже и хуже, вчера ответили в администрации: «Ждите дождей».
В надежде застать долгожданную воду люди порой не спят до четырех часов утра, но вода не появляется даже ночью.
Ольга отмечает, что проблема с водой не только в многоквартирных домах: она сама живет в частнике, но напора категорически не хватает и ей.
Проблемы с напором воды были и до наступления аномальной жары: сибирячка Татьяна Гасанова, которая в Чулыме регулярно навещает бабушку, рассказала, что уже в мае из крана текла только тоненькая струйка. Подвоз для пенсионеров, уверяет девушка, не выход.
— У бабушки проблемы с коленями, таскать воду она не будет [от машины]. Сегодня она ночь не спала, в три часа ночи набирала воду в емкость. Теперь на день, наверное, хватит, — говорит девушка. — Она так каждую ночь караулит, побежит ли вода.
Водоснабжением города занимается МУП «Чулым-Сервис», и, по мнению коммунальщиков, в сложившейся ситуации виновата жара, а также сами чулымцы из частных домов. Вернее, их желание комфортно жить.
— Станция подготовки обезжелезивания рассчитана на 1760 кубов в сутки, работает на полную мощность, — говорит директор МУПа Юрий Кочубеев. — Жители поливают приусадебные участки, бросают шланги в огороды.
На вопрос, почему начались такие проблемы, если раньше Чулым от повальных летних отключений не страдал, коммунальщик отвечает просто:
— У нас раньше в городе Чулыме станция рассчитывалась на 162 раздаточные колонки, были подключены юридические лица и многоквартирные дома. Этого водоснабжения было достаточно. Только за 22 год мы подключили к водопроводной сети более 100 абонентов из частного сектора (до этого водой занималась коммерческая компания). Все хотят подсоединиться к благоустройству.
По словам Юрия Кочубеева, администрация «не бездействует». Сейчас он ждет, пока проект строительства новой скважины пройдет экспертизу. Как только это произойдет, можно будет приступать к выбору подрядчика, а затем к строительству. Оно запланировано на 2024 год.
— Ждем дождей, — говорит Кочубеев. — Если пойдут дожди, нам хватит и нашей водички.
«Даст Бог, будет дождик»: как поселок Ленинский и станция Мочище живут без воды почти неделю и на что они надеются
Одна из самых серьезных ситуаций с водой в Станционном сельсовете — это Новосибирский район. По словам местных жителей, напор начал слабеть за несколько дней до наступления лета, а шесть дней назад в жилых домах и вовсе наступила засуха.
— Есть улицы, на которых вода есть, но напор слабенький. Наша, Центральная, без воды сидит вся, — рассказала жительница поселка Ленинский Ирина Конкина. — Шестые сутки (разговор состоялся 6 июня. — Прим. ред.) вода даже не капает ночью. Раньше даже в жару вода шла хотя бы после 11 вечера, в этом году ее даже ночью нет.
Питьевую воду женщина покупала и раньше, теперь обзавестись подобной привычкой пришлось и ее соседям: подвоз, по ее словам, организовали 4 июня. С хозяйством еще сложнее.
— На той неделе успели наполнить бочки, но сейчас всё уже вычерпано. Огород стоит и сохнет, — сообщила она.
Такая же история на соседней станции Мочище: там вода, по словам местной жительницы Елены, исчезла в последних числах мая.
— Центральная улица лукавит, — уверен глава Станционного сельсовета Фанир Хабибуллин. — До определенного номера дома вода доходит. Вот на станции Мочище воды нет вообще. У меня у самого дома воды нет от слова совсем. Мы организовали подвоз.
По словам Хабибуллина, закупать воду в городе и привозить ее в Ленинский и Мочище по графику (в интересах людей, работающих после 18 часов) — единственное, что сельсовет может сделать для жителей. В перспективе — большой проект по обеспечению местных жителей водой из Новосибирска (ее глава сельсовета называет «городской»).
— Причина только одна, — уверяет Фанир Хабибуллин. — Жара и отсутствие дождей. Даст Бог, будет дождик в четверг-пятницу. Во всей области такая проблема, мне недавно из соседнего Барлакского сельсовета (расположен в Мошковском районе Новосибирской области. — Прим. ред.) звонили, узнавали, как у нас воду подвозят.
Местные жители уверены, что есть и другая причина: якобы коммуникации не рассчитаны на такое количество жильцов.
— Администрация активно ведет нарезку и продажу земельных участков, лишая нынешних жильцов ресурсов и заведомо обманывая новых покупателей участков. А еще, по неподтвержденной информации, за определенный бонус к нашему водопроводу была подключена мини-ферма в нашем поселке, — пишет местная жительница Лариса.
Проверить, так ли это, местные жители не могут: пока они пишут жалобы. По словам Ирины Конкиной, листы бумаги для жалоб в администрацию лежат прямо у магазинов. Люди ими активно пользуются.
«Нецелевое использование»: как жители дорогих ЖК и коттеджных поселков всю воду вычерпали
«Горки Академпарка», ЖК «Да Винчи» и «поселок многодетных» «Семейная сказка», построенные несколько лет назад в поселке Ложок под Новосибирском, от регулярных ночных отключений воды страдали еще прошлым летом. Тогда проблему вроде бы решили, но, как выяснилось, ненадолго. В конце июня местные жители (в трех ЖК суммарно расположены 54 многоквартирных дома и более 140 коттеджей) вновь обнаружили, что воду по вечерам отключают.
— Отключения начались по-тихому, вообще без объявления войны. Нас удосужились оповестить, только когда возмущенный народ начал обрывать телефон аварийной службы с вопросами «где вода», — негодует жительница ЖК «Да Винчи» Валентина Ветрова. — И ведь у нас продолжают строить! Мы смотрели на кампус Академпарка как на крутую перспективу, сулящую развитие инфраструктуры и прочих благ, но из-за всей истории с водоснабжением перспектива превращается в «очень такую себе».
Ответы коммунальщиков из МУП «Ложок» за год, в отличие от ситуации с водоснабжением, эволюционировали: если в 2022-м они винили абстрактные «изменения в природе», нынешним летом виноваты стали конкретные.
— Вода уходит по всей области, аномальная жара — это первая причина, — уверяет директор МУП Владимир Савченко. — Вторая причина — это сами люди. У нас работают восемь скважин на полную мощность, но запас мы не можем сделать, потому что идет катастрофический разбор воды. Люди месячную (согласно техусловиям, выданным потребителям) норму воды разбирают в два-три дня. Они наполняют бассейны по 25 кубов, поливают дороги, бассейны, огородики, какие есть, а может, и большие и стараются делать запасы. В накопительных баках остается только неснижаемый запас воды для пожаротушения.
Рассказать о том, как будет решаться ложковская проблема, управленец не может: говорит, документы по местным скважинам передает в администрацию Новосибирского района, которая и будет принимать итоговое решение.
Справедливости ради: на фоне большинства других коммунальщиков МУП «Ложок» выглядит более чем достойно: за счет ночных отключений в поселке удалось избежать неконтролируемой засухи в течение дня. Но местным жителям от этого не особенно легче.
Они пишут жалобы в ГЖИ и Роспотребнадзор, а управляющая компания ЖК «Да Винчи» — в прокуратуру (тексты всех обращений есть в распоряжении редакции).
Местные жители всерьез опасаются, что следующим шагом станет подача воды по графику или вовсе без него — как, например, по другую сторону от города, в коттеджном поселке «Скандинавия», расположенном на территории Каменского сельсовета:
— Воду дают несколько раз в день, на полчаса-час. Стараемся помыться-постираться очень быстро, но посудомоечной машине этого времени вообще не хватает, — говорит местная жительница Севда Исмаилова. — У многих проживающих сложилась уверенность, что проблемы с водоснабжением возникли, как только началось строительство поликлиники возле «Скандинавии». Часть воды, скорее всего, уходит без нашего ведома на нужды стройки. Но конкретных фактов, что подключение идет от нашей скважины, пока нет.
— Управляющая компания кормит завтраками и сваливает всё на жильцов поселка: мол, они нецелевое использование воды устроили, и насосы не справляются, не успевают набирать резервуар. Моют машины, набирают бассейны, поливают огороды, — рассказал один из соседей женщины
УК «БК Комфорт», по словам жителей, заверяет, что в скором времени вблизи поселка появится еще одна скважина, но когда это произойдет, никому якобы неизвестно. Созвониться с директором компании НГС не удалось, редакция отправила запрос, чтобы узнать, в чем коммунальщики видят причины отключений и когда собираются пробурить обещанную жителям скважину.
«Скандинавия» в коммерческих предложениях называется «коттеджным поселком», но ее участки расположены на землях сельхозназначения, а разрешенное их использование — для дачного строительства. Несмотря на это, семьи здесь живут постоянно, как и в соседнем ДНТ «Содружество».
Опыт «Содружества»
По словам председателя дачного поселка Юрия Гадза, в его зоне ответственности 150 домов. В отличие от жителей Станционного сельсовета, Ложка и «скандинавцев», привязанных к скважинам, дачников из «Содружества» можно считать успешными людьми: воду им поставляет «Горводоканал».
Правда, от проблем с напором и подачей это их никак не спасает.
— С 25–26 мая проблемы начались. Сначала с 5 часов вечера до 11, потом — с четырех до часу ночи. С четверга (1 июня. — Прим. ред.) вода исчезла. У части домов оставалось, за 5 минут можно набрать кружку. Но ни о помыться, ни о работе каких-то бытовых приборов говорить уже не приходилось. Стиральные машинки не работают, газовые котлы не включаются — давления нет. В пятницу, субботу и воскресенье воды в поселке уже фактически не было.
Председатель ДНТ написал жалобы в «Горводоканал», администрации сельсовета, района и даже губернатору Новосибирской области. Ответов с пятницы, разумеется, еще не получил, в отличие от результата.
— На выходных люди уже начали бросать дома и уезжать к родственникам, потом, видимо, все мои обращения сработали, небольшой напор появился. Приезжал ко мне представитель «Горводоканала», начальник «Водосбыта», говорил, что они принимают все меры, запускают насосные станции в Каменском сельсовете. <…> Пообещали, что сегодня-завтра закончат ремонт этой станции и всё должно пойти, — говорит председатель. И через паузу добавляет. — Но, конечно, всё это только на словах.
Чтобы узнать точку зрения новосибирского «Горводоканала», НГС обратился на предприятие, но дозвониться по предоставленному телефону в течение дня так не удалось: линия была неизменно занята. Редакция направила запрос, чтобы подробнее узнать о решении проблем в «Содружестве» хотя бы в письменной форме.
Также мы направили запрос в администрацию Новосибирского района НСО, чтобы узнать о точных сроках, в течение которых чиновники собираются подвести к станции Мочище городскую воду, и как они собираются решать проблемы жителей Ложка с отключениями воды.
За тем, как жители Новосибирска и области справляются с аномальной жарой, мы следим в онлайн-режиме. В трансляции люди делятся своими лайфхаками и хвастаются снимками у рек и бассейнов (а мы им завидуем).