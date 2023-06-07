Это последняя капля: новосибирцам со всей области не хватает воды — они караулят ее по ночам и покидают свои дома

Чулымская сушь: как жители райцентра остались без воды и могут остаться без урожая

Чулым, по словам местных жителей, без воды уже шестые сутки. Ее подвозят цистернами, хватает попить и наскоро обмыться из ковша. На огороды уже не хватает.



— В Чулыме живу с рождения, последние лет 6–7 такие проблемы, — рассказала местная жительница Ольга Переберина. — Если в позапрошлое лето воду выключали часов с 17 и до 23, и то была струйка хоть какая-то, в этом году и ее нет. Каждый год обещают [разобраться с проблемой], но ситуация всё хуже и хуже, вчера ответили в администрации: «Ждите дождей».

