Дачники бассейны наполняют, а в селах воды нет: где в НСО люди страдают от обезвоживания в аномальную жару

«Воды физически не хватает»

На проблемы с водоснабжением сетует житель Мичуринского сельского совета, который не пожелал представиться. Читатель сообщил, что воду местные видят только по ночам, да и то напор слабоват.

— Мичуринский сельсовет, в который входят поселки Мичуринский, Юный Ленинец и Элитный, уже почти неделю сидит на голодном пайке из-за практически полного отсутствия воды. Вода тонкой струйкой появляется в районе 1 ночи и исчезает к 5 утра, — рассказал читатель НГС, который предпочел остаться анонимным.



Власти оправдывают всё недостаточными мощностями оборудования и поведением самих людей.

