Дачники бассейны наполняют, а в селах воды нет: где в НСО люди страдают от обезвоживания в аномальную жару

В Новосибирской области во время аномальной жары десятки населенных пунктов остались без воды. Жители завалили редакцию НГС жалобами. Они рассказывали о том, как терпят отключения, караулят воду по ночам, ждут ее подвоза или уезжают за спасением к родственникам, чтобы не мучиться. Проблемы с водой есть в Чулыме, в поселке Ленинском и на станции Мочище Станционного сельсовета, в коттеджных поселках и ЖК возле села Ложок. Об этом мы подробно рассказали в материале. После публикации жители еще нескольких населенных пунктов обратились в редакцию с жалобами.
«Воды физически не хватает»
На проблемы с водоснабжением сетует житель Мичуринского сельского совета, который не пожелал представиться. Читатель сообщил, что воду местные видят только по ночам, да и то напор слабоват.
— Мичуринский сельсовет, в который входят поселки Мичуринский, Юный Ленинец и Элитный, уже почти неделю сидит на голодном пайке из-за практически полного отсутствия воды. Вода тонкой струйкой появляется в районе
Власти оправдывают всё недостаточными мощностями оборудования и поведением самих людей.
— Проблема есть сегодня, Горводоканал этим занимается. Проводим мероприятия, которые позволят попробовать ситуацию изменить в лучшую сторону. Вчера с жителями Юного Ленинца проходила встреча по этому поводу, мы всё разъясняли. Сейчас увеличился забор воды, люди на дачи приезжают, поливают огороды, наполняют бассейны, воды физически не хватает, ее столько сюда не входит, сколько ее забирают, — объяснил корреспонденту НГС глава Мичуринского сельсовета Новосибирского района Игорь Карасенко.
Глава также добавил: в этом году проблема встала особо остро из-за жары. Работникам Горводоканала даже поручили сделать временный «водопровод».
— Начали трубу разматывать водопроводную, варят сейчас. Если до конца дня успеют, сделают.
«Насос не выдавливает ту мощность»
Еще одна сибирячка Юлия Овсиенко рассказала, что в селе Белоярка Мошковского района нет нормального напора воды с пятницы.
— Власти говорят, что всё заменено, насосы работают, а вода идет. Якобы дачники забирают всю воду, а мы — удаленные районы, и поэтому воды нет. А я живу рядом с насосной станцией — какое там удаленное. Ночью маленькая струйка бежит. За эту ночь 4 ведра набрали, — рассказала женщина.
По словам сибирячки, ее семья переехала в село в прошлом году и таких проблем не наблюдала. Время от времени возникали незначительные трудности — например, выходили из строя насосы, потом приходили мастера и вода снова шла, хоть и тонкой струей.
Глава Дубровинского сельсовета, к которому относится поселок Белоярка, Олег Шумкин пояснил, что проблемы с водой имеются, в том числе из-за новосибирцев-дачников.
— Работы ведем. Вчера работы некоторые провели — думали, ситуация изменится. Она немного улучшилась, но всё равно не хватает воды. Забор воды сильно большой, рельеф местности Белоярки — наклонный, и получается, верх села сидит без воды, — пояснил чиновник.
Глава сельсовета добавил, что для того, чтобы хоть немного дать воды жителям возвышенности, пришлось перекрыть доступ к источнику среди домов в низине.
— С утра перекрыли (воду. — Прим. ред.), наверх пустили, чтобы хотя бы вода была. Решаем вопрос, сегодня после обеда привезут 2 новых насоса — есть предположение, что насос не выдавливает ту мощность и давление, которые положены. Тогда замена будет произведена. Люди беспокоятся. Кто в удаленности живёт, в тупиковых (улицах. — Прим. ред.), туда вода, может, не доходит. В самой деревне вода есть ночью, днем — перебои, — говорит Шумкин.
Глава сельсовета пояснил, что особенно остро встает вопрос с водой, когда вечером приходят люди домой и начинают поливать огород и включать специальные станции, которые «принудительно выкачивают воду».
— Есть у нас такие дачники с Новосибирска, все денежные, у них есть возможность купить оборудование, поставить. У них поливалки стоят, картошку поливают, но без внимания мы Белоярку не оставим, не закрываем двери перед людьми, — утверждает представитель власти.
Ранее НГС писал о том, что новосибирцам обещают новые объекты водоснабжения. Корреспонденты разбирались, что это будет и где их построят.