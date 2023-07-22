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Два мусороперерабатывающих полигона за 6,7 млрд построят под Новосибирском

Они появятся в селах Верх-Тула и Раздольном. Предыдущая концессия провалилась

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Ранее в мэрии Новосибирска заявили, что для закрытия Гусинобродского и Левобережного мусорных полигонов нужны новые

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В Новосибирской области построят два мусороперерабатывающих комплекса, концессионер МУП «Спецавтохозяйство» вложит в них более шести миллиардов рублей. Об этом министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов заявил ТАСС.

— Общий объем инвестиций концессионера в создание объектов составляет: в селе Верх-Тула — 3243,1 миллиона рублей, в селе Раздольное — 3488,3 миллиона рублей, — сказал министр.

По словам Архипова, строительство с учетом разработки проектной документации составит от 21 до 24 месяцев с момента подписания концессионного соглашения.

19 мая 2022 года губернатор Андрей Травников заявил о расторжении концессионного договора с компанией «Экология-Новосибирск» (входит в ГК «ВИС»), по которому в регионе должны были построить два мусоросортировочных комплекса. За 6 лет дело не сдвинулось с мертвой точки.

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