Два мусороперерабатывающих полигона за 6,7 млрд построят под Новосибирском

В Новосибирской области построят два мусороперерабатывающих комплекса, концессионер МУП «Спецавтохозяйство» вложит в них более шести миллиардов рублей. Об этом министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов заявил ТАСС.
— Общий объем инвестиций концессионера в создание объектов составляет: в селе Верх-Тула — 3243,1 миллиона рублей, в селе Раздольное — 3488,3 миллиона рублей, — сказал министр.
По словам Архипова, строительство с учетом разработки проектной документации составит от 21 до 24 месяцев с момента подписания концессионного соглашения.
19 мая 2022 года губернатор Андрей Травников заявил о расторжении концессионного договора с компанией «Экология-Новосибирск» (входит в ГК «ВИС»), по которому в регионе должны были построить два мусоросортировочных комплекса. За 6 лет дело не сдвинулось с мертвой точки.