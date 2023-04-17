Два мусорных полигона закроют в Новосибирске — мэрия назвала сроки

В мэрии Новосибирска назвали условия закрытия Гусинобродского и Левобережного мусорных полигонов. Как сообщили в пресс-центре городской администрации в ответ на запрос НГС, МУП «САХ» перестанет их использовать после ввода новых мест размещения отходов — Левобережного и Правобережного мусоросортировочных комплексов.
Как сообщили в мэрии со ссылкой на данные территориальной схемы обращения с отходами региона, мусорные полигоны планируется вывести из эксплуатации в 2024 году, рекультивация их территории пройдет в 2025–2026 годах при условии обеспечения финансирования. Оценочная стоимость рекультивации Гусинобродского полигона составляет 1 миллиард рублей, Левобережного — около 500 миллионов рублей.
— Планировать стоимость таких работ можно только после подготовки соответствующих проектов и согласования их в органах государственной экспертизы. Однако такие проекты не могут быть разработаны для действующих полигонов для захоронения отходов, — уточнили в мэрии.
Отметим, конкурс на строительство двух мусороперерабатывающих комплексов стартовал в Новосибирской области в октябре 2022 года. Как сообщали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона, срок создания Левобережного и Правобережного комплексов составляет 36 месяцев, их возведут в рамках концессионного соглашения. Левобережный комплекс создадут в Верх-Тулинском сельсовете, Правобережный — на территории Раздольненского сельсовета.
В конце марта министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области опубликовало 4 проекта постановления о создании мусорных полигонов. Их построят по концессии в Тогучинском, Каргатском, Куйбышевском и Татарском районах области.