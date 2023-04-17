Два мусорных полигона закроют в Новосибирске — мэрия назвала сроки

Как сообщили в мэрии со ссылкой на данные территориальной схемы обращения с отходами региона, мусорные полигоны планируется вывести из эксплуатации в 2024 году, рекультивация их территории пройдет в 2025–2026 годах при условии обеспечения финансирования. Оценочная стоимость рекультивации Гусинобродского полигона составляет 1 миллиард рублей, Левобережного — около 500 миллионов рублей.

