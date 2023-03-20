Правительство опубликовало проект для мусорных полигонов в НСО — где они расположатся

В финансово-экономическом обосновании проектов указано, что полигоны будут строить за счет средств концессионера, который определится в результате конкурса. На полигон в Тогучинском районе планируют потратить 389 749 370 рублей, в Каргатском — 573 459 770 рублей, в Куйбышевском — 829 014 550 рублей, в Татарском — 629 983 800 рублей.

В Тогучинском районе планируют построить хозяйственную зону, участок приема и переработки крупногабаритных отходов, участок сортировки твердых коммунальных отходов, участок биокомпостирования и захоронения ТКО.