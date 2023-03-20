Правительство опубликовало проект для мусорных полигонов в НСО — где они расположатся

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области опубликовало 4 проекта постановления о создании мусорных полигонов. Они появились на сайте «Электронная демократия НСО». Как следует из документов, их построят по концессии, и они расположатся в Тогучинском, Каргатском, Куйбышевском и Татарском районах области.
— Проект устанавливает условия Концессионного соглашения и критерии конкурса и их параметры, — указано в пояснительной записке.
В финансово-экономическом обосновании проектов указано, что полигоны будут строить за счет средств концессионера, который определится в результате конкурса. На полигон в Тогучинском районе планируют потратить 389 749 370 рублей, в Каргатском — 573 459 770 рублей, в Куйбышевском — 829 014 550 рублей, в Татарском — 629 983 800 рублей.
В Тогучинском районе планируют построить хозяйственную зону, участок приема и переработки крупногабаритных отходов, участок сортировки твердых коммунальных отходов, участок биокомпостирования и захоронения ТКО.
Общая производительность сортировки ТКО составит не менее 15 000 тонн в год, в том числе 1 500 тонна крупногабаритных отходов.
Мощность участков захоронения ТКО — не более 7 000 тонн в год. Площадь участка захоронения пока не известна — ее определит проектная документация.
В Каргатском районе, согласно проекту, расположатся хозяйственная зона, участок сортировки ТКО, зона термического обезвреживания ТКО и участок захоронения. В год участок сортировки должен будет обрабатывать не менее 25 000 тонн, в том числе 2 500 тонны КГО. Мощность участков захоронения ТКО — не более 12 000 тонн в год. Площадь участка захоронения также будет определена проектной документацией.
В Куйбышевском районе планируют построить хозяйственную зону, участок приема и переработки КГО, участок сортировки ТКО, участок биокомпостирования и участок захоронения ТКО. Участок сортировки за год должен обрабатывать не менее 60 000 тонн в год, в том числе 6 000 тонн КГО. Мощность участков захоронения ТКО — не более 30 000 тонн в год. Площадь участка захоронения определит проектная документация.
В Татарском районе должны появиться хозяйственная зона, участок приема и переработки КГО, участок сортировки ТКО, участок биокомпостирования и участок захоронения ТКО. Общая производительность участка сортировки ТКО — не менее 40 000 тонн в год, в том числе 4 000 тонн — КГО. Мощность участков захоронения ТКО — не более 20 000 т/год. Площадь участка захоронения определит проектная документация.
Проектный срок эксплуатации участков захоронения ТКО – 25 лет, режим приема отходов – 365 дней в году, 8 часов в сутки.
Сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу.
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