«Экологию-Новосибирск» в платежках сменит компания, которая занимается отходами 95 лет

Смена регоператора в платежных приложениях и документах пройдет автоматически, жителям не нужно что-то оформлять и подписывать для этого.



— То, что «Экология-Новосибирск» в процедуре банкротства, — да, это так. Но услуга оказывалась. Если сейчас люди перестанут платить, то «Экология-Новосибирск» не сможет заплатить перевозчикам, в том числе нам. Этим мы только хуже делаем. Если денег нет, то мы поработали бесплатно, — пояснил Андрей Зыков.

