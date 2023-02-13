«Экологию-Новосибирск» в платежках сменит компания, которая занимается отходами 95 лет

В платежках за коммунальные услуги на месте «Экологии-Новосибирск» появится МУП «Спецавтохозяйство». Это произойдет из-за смены регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов.
— Сейчас идет работа абонентского отдела. Каждому жителю будут присвоены новые лицевые счета. Тот расчетный счет будет существовать, пока потребитель не закроет задолженность и не подаст заявление о закрытии старого расчетного счета, — сообщил на пресс-конференции руководитель МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков.
Смена регоператора в платежных приложениях и документах пройдет автоматически, жителям не нужно что-то оформлять и подписывать для этого.
— То, что «Экология-Новосибирск» в процедуре банкротства, — да, это так. Но услуга оказывалась. Если сейчас люди перестанут платить, то «Экология-Новосибирск» не сможет заплатить перевозчикам, в том числе нам. Этим мы только хуже делаем. Если денег нет, то мы поработали бесплатно, — пояснил Андрей Зыков.
По его словам, сейчас у муниципального предприятия есть 130 автомобилей для вывоза мусора, 68 из них работают на территории Новосибирска. В штате работают около 500 человек, большинство из них — водители и грузчики.
— Мы сейчас сохраним на первое время каналы связи, которые были у «Экологии-Новосибирск», чтобы люди, привыкшие звонить по старым телефонам, обратную связь дали. Очень хотим, чтобы жители увидели разницу между «Экологией» и «Спецавтохозяйством». Они увидят эту разницу в положительную сторону. Это не будет через неделю, через месяц, но это будет в этом году. Мы перестроим работу так, как она должна быть. САХ занимается отходами 95 лет. Лучше нашего предприятия мало кто эту работу знает, — говорит руководитель.