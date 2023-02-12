Жители Новосибирска жалуются на горы мусора в центре города — контейнеры переполнены даже у администрации

10 февраля министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов, что компания «Экология-Новосибирск» была лишена статуса регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО). Чиновник подчеркнул, что на решение повлияло «непредоставление компанией банковской гарантии» и «нарушение схемы потоков». Приказом министерства статус регионального оператора присвоен МУП «Спецавтохозяйство».