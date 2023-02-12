Жители Новосибирска жалуются на горы мусора в центре города — контейнеры переполнены даже у администрации

Новосибирцы жалуются на кучи мусора, которые копятся неделями во дворах Центрального района. Проблема развивается на фоне смены регионального оператора в области.
Возмущенные жители поделились с редакцией НГС фотографиями зарождающегося мусорного коллапса. Так, на улице Коммунистической уже долгое время переполненными стоят контейнеры, которые относятся к администрации Новосибирского района.
На улице Советской ситуация не лучше: у дома
— «Экология-Новосибирск» не реагирует на обращения, — посетовала читательница НГС.
А это Красный проспект, 33. Люди не собираются ждать, пока освободят контейнеры, и сваливают отходы рядом.
У соседнего дома на Красном проспекте дела обстоят немногим лучше: контейнеры свободны, но крупногабаритный мусор складывать уже некуда.
В одном из дворов на Советской люди дождались вывоза мусора, но подчищать за собой никто не хочет.
Ситуация в Заельцовском районе. У дома
10 февраля министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов, что компания «Экология-Новосибирск» была лишена статуса регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО). Чиновник подчеркнул, что на решение повлияло «непредоставление компанией банковской гарантии» и «нарушение схемы потоков». Приказом министерства статус регионального оператора присвоен МУП «Спецавтохозяйство».