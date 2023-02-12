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Жители Новосибирска жалуются на горы мусора в центре города — контейнеры переполнены даже у администрации

Мусорные кучи возникли на фоне смены регионального оператора в области

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Горы мусора скапливаются во дворах на Красном проспекте и Советской

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Новосибирцы жалуются на кучи мусора, которые копятся неделями во дворах Центрального района. Проблема развивается на фоне смены регионального оператора в области.

Возмущенные жители поделились с редакцией НГС фотографиями зарождающегося мусорного коллапса. Так, на улице Коммунистической уже долгое время переполненными стоят контейнеры, которые относятся к администрации Новосибирского района.

Помойка тянется уже не ввысь, а в длину

Помойка тянется уже не ввысь, а в длину

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На улице Советской ситуация не лучше: у дома № 8 одного контейнера явно недостаточно, чтобы обеспечить бытовые нужды жильцов.

— «Экология-Новосибирск» не реагирует на обращения, — посетовала читательница НГС.

Мусор не вывозят уже вторую неделю

Мусор не вывозят уже вторую неделю

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А это Красный проспект, 33. Люди не собираются ждать, пока освободят контейнеры, и сваливают отходы рядом.

Люди называют происходящее «мусорным коллапсом»

Люди называют происходящее «мусорным коллапсом»

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У соседнего дома на Красном проспекте дела обстоят немногим лучше: контейнеры свободны, но крупногабаритный мусор складывать уже некуда.

За крупногабаритным мусором должна приехать специальная машина

За крупногабаритным мусором должна приехать специальная машина

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В одном из дворов на Советской люди дождались вывоза мусора, но подчищать за собой никто не хочет.

Последствия вывоза мусора в авральном режиме

Последствия вывоза мусора в авральном режиме

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Ситуация в Заельцовском районе. У дома № 31/3 по улице Линейной очередь из пакетов с мусором стремится ко входу в подъезд.

Жители жалуются, что до коммунальных служб не дозвониться

Жители жалуются, что до коммунальных служб не дозвониться

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10 февраля министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов, что компания «Экология-Новосибирск» была лишена статуса регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО). Чиновник подчеркнул, что на решение повлияло «непредоставление компанией банковской гарантии» и «нарушение схемы потоков». Приказом министерства статус регионального оператора присвоен МУП «Спецавтохозяйство».

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