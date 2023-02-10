«Экологию-Новосибирск» все-таки лишили статуса регоператора по вывозу мусора — кто ее заменит

На этой неделе стало известно, что специальная комиссия подтвердила наличие условий для лишения «Экологии-Новосибирск» статуса регоператора по обращению с ТКО. Группа «ВИС» заявила, что оператор не получил необходимую банковскую гарантию из-за того, что внешний управляющий не заключил нужный договор.