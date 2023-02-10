«Экологию-Новосибирск» все-таки лишили статуса регоператора по вывозу мусора — кто ее заменит

С 11 февраля ООО «Экология-Новосибирск» лишается статуса регионального оператора по обращению с ТКО в регионе. Его временно заменит МУП «Спецавтохозяйство».
Об этом 10 февраля на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Сибирь» сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов:
— Произошли определенные структурные изменения. Приказом министерства от 10 февраля 2023 года ООО «Экология-Новосибирск» лишено статуса регионального оператора с 11 февраля. Основания лишения статуса: первое — непредоставление банковской гарантии, а также нарушение схемы потоков. Сегодня приказом министерства статус регионального оператора присвоен МУП «Спецавтохозяйство». Присвоение статуса МУП «САХ» имеет временный характер — до заключения соглашения с оператором, который будет выбран на конкурсной основе.
Денис Архипов добавил, что МУП «САХ» начнет работу в качестве регоператора 11 февраля. Конкурсные процедуры для выбора постоянного оператора организуют в течение трех месяцев.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Экология-Новосибирск» было создано 9 октября 2012 года. В число его учредителей и участников входят ООО «Компания Проектного Финансирования» (конечным владельцем является ООО «ВИС», ведущее стройку четвертого моста в Новосибирске), Татьяна Бобырева, Екатерина Невзорова, Федор Фраинт и Юрий Туктаров.
НГС направил запросы в пресс-службу ООО «Экология-Новосибирск» и группу «ВИС» с просьбой прокомментировать эту информацию.
На этой неделе стало известно, что специальная комиссия подтвердила наличие условий для лишения «Экологии-Новосибирск» статуса регоператора по обращению с ТКО. Группа «ВИС» заявила, что оператор не получил необходимую банковскую гарантию из-за того, что внешний управляющий не заключил нужный договор.