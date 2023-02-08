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Владелец «Экологии-Новосибирск» назвал причину, по которой компанию могут лишить статуса регоператора

Накануне за лишение статуса проголосовала спецкомиссия, но окончательное решение не принято

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«Экология-Новосибирск» продолжает выполнять функции регоператора по обращению с ТКО

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Группа «ВИС», которой принадлежит региональный оператор по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск», назвала причину отсутствия банковской гарантии. По словам компании, внешний управляющий не заключил необходимый договор с банком.

Накануне специальная комиссия проголосовала за то, что отсутствие банковской гарантии — основание для лишения компании статуса регоператора.

Как сообщает пресс-служба группы «ВИС», компания несколько раз обращалась к внешним управляющим «Экологии-Новосибирск» с просьбой заключить договор предоставления банковской гарантии. Им сообщили о том, что банк готов ее выпустить. Но управляющий не заключил необходимый договор.

— В случае заключения внешним управляющим Баряевым В. А. договора предоставления банковской гарантии и при условии действующего плана внешнего управления, направленного на восстановление платежеспособности ООО «Экология-Новосибирск», было возможно продолжение процедуры внешнего управления и сохранение статуса регионального оператора, — сообщает пресс-служба «ВИС».

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Экология-Новосибирск» было создано 9 октября 2012 года. В число его учредителей и участников входят ООО «Компания Проектного Финансирования» (конечным владельцем является ООО «ВИС», ведущее стройку четвертого моста в Новосибирске), Татьяна Бобырева, Екатерина Невзорова, Федор Фраинт и Юрий Туктаров.

Группа «ВИС» планирует оспаривать решения, которые наносят финансовый ущерб «Экологии-Новосибирск» и всему холдингу. Регоператор будет исполнять свои функции, пока не будут приняты какие-либо юридические решения.

Накануне в Министерстве ЖКХ Новосибирской области пояснили, что документ о лишении «Экологии-Новосибирск» статуса регоператора не утвержден. Компания продолжает работу.

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