Владелец «Экологии-Новосибирск» назвал причину, по которой компанию могут лишить статуса регоператора

Группа «ВИС», которой принадлежит региональный оператор по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск», назвала причину отсутствия банковской гарантии. По словам компании, внешний управляющий не заключил необходимый договор с банком.
Накануне специальная комиссия проголосовала за то, что отсутствие банковской гарантии — основание для лишения компании статуса регоператора.
Как сообщает пресс-служба группы «ВИС», компания несколько раз обращалась к внешним управляющим «Экологии-Новосибирск» с просьбой заключить договор предоставления банковской гарантии. Им сообщили о том, что банк готов ее выпустить. Но управляющий не заключил необходимый договор.
— В случае заключения внешним управляющим Баряевым В. А. договора предоставления банковской гарантии и при условии действующего плана внешнего управления, направленного на восстановление платежеспособности ООО «Экология-Новосибирск», было возможно продолжение процедуры внешнего управления и сохранение статуса регионального оператора, — сообщает пресс-служба «ВИС».
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Экология-Новосибирск» было создано
Группа «ВИС» планирует оспаривать решения, которые наносят финансовый ущерб «Экологии-Новосибирск» и всему холдингу. Регоператор будет исполнять свои функции, пока не будут приняты какие-либо юридические решения.
Накануне в Министерстве ЖКХ Новосибирской области пояснили, что документ о лишении «Экологии-Новосибирск» статуса регоператора не утвержден. Компания продолжает работу.