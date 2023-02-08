Владелец «Экологии-Новосибирск» назвал причину, по которой компанию могут лишить статуса регоператора

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Экология-Новосибирск» было создано 9 октября 2012 года . В число его учредителей и участников входят ООО «Компания Проектного Финансирования» (конечным владельцем является ООО «ВИС», ведущее стройку четвертого моста в Новосибирске), Татьяна Бобырева, Екатерина Невзорова, Федор Фраинт и Юрий Туктаров.

