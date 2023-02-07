«Экологию-Новосибирск» лишили статуса регоператора по обращению с ТКО

Специальная комиссия лишила «Экологию-Новосибирск» статуса регоператора по обращению с ТКО в Новосибирской области. Об этом сообщил Евгений Шестернин, министр природных ресурсов НСО, в своем Telegram-аккаунте.
— Члены комиссии единогласно проголосовали за наличие оснований лишить статуса регионального оператора «Экологию-Новосибирск», так как оператор не предоставил в Министерство жилищно-коммунального хозяйства банковскую гарантию, — объяснил министр. — Банковская гарантия — ключевое условие соглашения между региональным оператором и правительством. Если банковской гарантии нет, «Экология-Новосибирск» не имеет права собирать деньги за вывоз твердых коммунальных отходов.
При этом «Экология-Новосибирск» будет исполнять обязанности регоператора до заключения договора с новой компанией.
Редакция обратилась за комментариями в «Экологию-Новосибирск», а также в группу «ВИС».
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Экология-Новосибирск» было создано 9 октября 2012 года. В число его учредителей и участников входят ООО «Компания Проектного Финансирования» (конечным владельцем является ООО «ВИС», ведущее стройку четвертого моста в Новосибирске), Татьяна Бобырева, Екатерина Невзорова, Федор Фраинт и Юрий Туктаров.
18 января прокуратура НСО заявила, что неустановленные лица из числа руководителей «Экологии-Новосибирск», заведомо зная, что не будут исполнять в полном объеме договорные обязательства, начиная с 2018 года заключили договоры с юридическими лицами.
Группа «ВИС» — владелец регоператора по вывозу ТКО «Экология-Новосибирск» — заявила, что от правоохранительных органов не было уведомлений об уголовном деле про мошенничество.