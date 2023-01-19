Владелец «Экологии-Новосибирск» ответил на сообщение прокуратуры об уголовном деле

Группа «ВИС» — владелец регоператора по вывозу ТКО «Экология-Новосибирск» — заявила, что от правоохранительных органов не было уведомлений об уголовном деле про мошенничество.
Накануне, 18 января, прокуратура НСО заявила, что неустановленные лица из числа руководителей «Экологии-Новосибирск», заведомо зная, что не будут исполнять в полном объеме договорные обязательства, начиная с 2018 года заключили договоры с юридическими лицами.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Экология-Новосибирск» было создано
B 2019 году указанной организацией оказаны услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области на сумму 75 миллионов рублей, из которых 30 миллионов рублей не были оплачены ООО «Экология-Новосибирск».
В пресс-службе группы «ВИС», которой принадлежит регоператор, сообщили, что «Экология-Новосибирск» не получала уведомлений от прокуратуры или МВД.
— По размещенной в открытых источниках информации можно предположить, что речь, скорее всего, идет о заявлении от ООО «Эко-Лайн» на сумму 30 миллионов рублей. Это одна из компаний, осуществлявших в 2019 году транспортировку твердых коммунальных отходов (ТКО) по договору с ООО «Экология-Новосибирск». В рамках исполнения договорных обязательств между сторонами возник спор в отношении объема и качества оказанных ООО «Эко-Лайн» услуг, точка в котором была поставлена решением арбитражного суда, — пояснили в группе «ВИС».
В компании отметили, что 10 января 2022 года арбитражный суд принял заявление о признании «Экологии-Новосибирск» банкротом. Требования «Эко-Лайна» на сумму долга в 30 миллионов рублей включили в реестр требований кредиторов.
В январе новосибирцы заметили перебои с вывозом мусора. В редакцию НГС прислали фото переполненных баков из Центрального, Октябрьского и Железнодорожного районов.