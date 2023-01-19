Владелец «Экологии-Новосибирск» ответил на сообщение прокуратуры об уголовном деле

Накануне, 18 января, прокуратура НСО заявила, что неустановленные лица из числа руководителей «Экологии-Новосибирск», заведомо зная, что не будут исполнять в полном объеме договорные обязательства, начиная с 2018 года заключили договоры с юридическими лицами.