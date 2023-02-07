МинЖКХ назвал условия лишения «Экологии-Новосибирск» статуса регоператора

Регионального оператора по вывозу ТКО «Экология-Новосибирск» не лишили статуса. Об этом сообщили в областном Министерстве ЖКХ и Энергетики.



Ранее министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин опубликовал пост о компании в своем Telegram-канале. По его словам, сегодня специальная комиссия нашла основания для лишения компании «Экология-Новосибирск» статуса регоператора по обращению с ТКО. Позже пост министра удалили из канала, копия сообщения есть в распоряжении НГС.