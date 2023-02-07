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МинЖКХ назвал условия лишения «Экологии-Новосибирск» статуса регоператора

Пока документ об этом не принят

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«Экология-Новосибирск» назначена регоператором в 2018 году

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Регионального оператора по вывозу ТКО «Экология-Новосибирск» не лишили статуса. Об этом сообщили в областном Министерстве ЖКХ и Энергетики.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин опубликовал пост о компании в своем Telegram-канале. По его словам, сегодня специальная комиссия нашла основания для лишения компании «Экология-Новосибирск» статуса регоператора по обращению с ТКО. Позже пост министра удалили из канала, копия сообщения есть в распоряжении НГС.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Экология-Новосибирск» было создано 9 октября 2012 года. В число его учредителей и участников входят ООО «Компания Проектного Финансирования» (конечным владельцем является ООО «ВИС», ведущее стройку четвертого моста в Новосибирске), Татьяна Бобырева, Екатерина Невзорова, Федор Фраинт и Юрий Туктаров.

В Telegram-канале правительства Новосибирской области опубликовали разъяснение. В нем говорится, что сегодня прошло заседание комиссии, на котором рассматривали основания для лишения «Экологии-Новосибирск» статуса регоператора. Эту информацию подтвердила и пресс-служба компании.

— В частности, на заседании рассмотрено два основания: нарушение схемы потоков твердых коммунальных отходов, закрепленной схемой обращения с отходами, а также непредставление в МинЖКХ со стороны регионального оператора банковской гарантии на 2023 год. Комиссией было принято решение о наличии вышеуказанных оснований, — сообщает министерство ЖКХ и энергетики региона.

Министерство должно выпустить приказ о лишении регоператора статуса. Сейчас такой документ не утвержден. В правительстве уточнили, что после лишения статуса компания должна оказывать услугу по вывозу ТКО, пока не будет назначен новый оператор.

— ООО «Экология Новосибирск» в текущем режиме продолжает осуществлять оказание услуги по вывозу ТКО, принимает оплату с граждан за коммунальную услугу и рассчитывается с перевозчиками, непосредственно осуществляющими вывоз твердых коммунальных отходов, — сообщает пресс-служба «Экологии-Новосибирск».

Следователи ГУ МВД по НСО возбудили уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) на неустановленных лиц из числа руководителей «Экологии-Новосибирск». Позже регоператора, группа «ВИС», ответила на это заявление.

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