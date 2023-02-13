«До 14 часов проверим тщательно»: власти отправили рейд по новосибирским мусорным площадкам

Сегодня, 13 февраля, в Новосибирске проверят мусорные площадки в Центральном и Железнодорожном районах. Накануне горожане сообщали о переполненных контейнерах рядом с домами и администрацией.
По словам министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, в области фиксировали нарушения с вывозом в Баганском и Коченевском районах. В Баганском будет заключен договор с другим субподрядчиком, в Коченевском проблему устранили.
— В Новосибирске фиксировали факты невывоза крупногабаритного мусора, договорились с регоператором, будет всё вывезено. По обычным площадкам значительных не было обращений. Появлялись факты в Центральном, Железнодорожном районах, они оперативно устранены. Сегодня до 14:00 проверим тщательно, — сообщил на оперативном совещании
Перевозчики продолжают свою работу на территории региона.
10 февраля стало известно, что регионального оператора по обращению с ТКО «Экологию-Новосибирск» лишили статуса. Ее временно заменит муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство».