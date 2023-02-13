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«До 14 часов проверим тщательно»: власти отправили рейд по новосибирским мусорным площадкам

Серьезных нарушений в городе не заметили

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Власти не зафиксировали серьезных сбоев с вывозом мусора

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Сегодня, 13 февраля, в Новосибирске проверят мусорные площадки в Центральном и Железнодорожном районах. Накануне горожане сообщали о переполненных контейнерах рядом с домами и администрацией.

По словам министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, в области фиксировали нарушения с вывозом в Баганском и Коченевском районах. В Баганском будет заключен договор с другим субподрядчиком, в Коченевском проблему устранили.

— В Новосибирске фиксировали факты невывоза крупногабаритного мусора, договорились с регоператором, будет всё вывезено. По обычным площадкам значительных не было обращений. Появлялись факты в Центральном, Железнодорожном районах, они оперативно устранены. Сегодня до 14:00 проверим тщательно, — сообщил на оперативном совещании 13 февраля Денис Архипов.

Перевозчики продолжают свою работу на территории региона.

10 февраля стало известно, что регионального оператора по обращению с ТКО «Экологию-Новосибирск» лишили статуса. Ее временно заменит муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство».

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