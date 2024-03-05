Искусство под снос: школа пошла трещинами после коммунального ЧП на левом берегу — 350 детей остались на улице

Масштабная коммунальная авария, которая в середине января изрядно потрепала нервы большей части жителей Левобережья Новосибирска, отразилась и на детской школе искусств №24 «Триумф».



— Здание у нас 1954 года постройки, за это время здесь ни разу не делали капитальный ремонт. Мне дали это помещение 1 октября 1988 года, не было ни окон, ни дверей, — рассказывает директор школы Валентина Климентьева.

Всего в учреждении учатся 350 детей, сама школа работала семь дней в неделю с восьми утра и до восьми вечера. Детям преподавали хореографию, хоровое пение, учили играть на музыкальных инструментах, рисовать. Размеренный ритм жизни образовательного учреждения резко изменился 15 января.

