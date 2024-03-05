Искусство под снос: школа пошла трещинами после коммунального ЧП на левом берегу — 350 детей остались на улице

За внешне привлекательным фасадом здания на Вертковской, 4а, в центре Левобережья скрывается детская школа искусств № 24 «Триумф», которая находится в аварийном состоянии. В коридорах чемоданное настроение, на стенах и потолках — зияют трещины, появившиеся после январского коммунального ЧП. Сотрудники и педагоги пакуют в коробки пособия, поделки учеников, их картины, кубки с соревнований. Самих учащихся перевели на дистант и раскидали по другим учреждениям. Судьба школы теперь туманна: денег на новое здание в бюджете не заложено, в старом находиться опасно для жизни. В проблеме разбирался корреспондент НГС.
Масштабная коммунальная авария, которая в середине января изрядно потрепала нервы большей части жителей Левобережья Новосибирска, отразилась и на детской школе искусств №24 «Триумф».
— Здание у нас 1954 года постройки, за это время здесь ни разу не делали капитальный ремонт. Мне дали это помещение 1 октября 1988 года, не было ни окон, ни дверей, — рассказывает директор школы Валентина Климентьева.
Всего в учреждении учатся 350 детей, сама школа работала семь дней в неделю с восьми утра и до восьми вечера. Детям преподавали хореографию, хоровое пение, учили играть на музыкальных инструментах, рисовать. Размеренный ритм жизни образовательного учреждения резко изменился 15 января.
— Мы 15-го приходим, в понедельник, а у нас пошли трещины в здании. И мы как слышим, тррр-тррр, вот все трещит, треск стоит страшный. Я тут же с обеда эвакуировала всех детей, издала приказ о прекращении занятий до выяснения обстоятельств. Мы сразу в МЧС обратились, всех привлекли. И они дня три-четыре устанавливали, что происходит: все тут слушали, вымеряли, потом приехали, раскопали, устранили там. Скорее всего, подмыло здание, где-то там отсырело всё. У нас в подвале в эти дни воды не было, но, думаем, что в здании были какие-то подвижки, а вода стала катализатором, — продолжает Валентина Климентьева.
Трещины по стенам здания видны невооруженным взглядом, особенно много их в коридорах, под потолком, в арочных переходах между помещениями. Рядом с каждой — отметки о ширине и даты, когда зафиксированы изменения.
Валентина Климентьева после ЧС заказала экспертизу состояния здания на улице Вертковской. После исследования помещений эксперты пришли к следующим выводам (документ есть в распоряжении редакции НГС): «Уровень затрат на восстановление здания школы будет сопоставим с уровнем затрат на новое строительство. Приведение в работоспособное состояние строительных конструкций и внутренних инженерных систем существующего здания считаем экономически нецелесообразным. На основании вышеизложенного рекомендуется демонтировать существующее здание МАУДО ДШИ №24 «Триумф» расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Вертковская, 4а, и запроектировать новое».
До происшествия в школе занимались 350 человек, сейчас на дистанте находится 251 ученик, остальных администрация школы сумела временно перевести на другие площадки — в школы на Аникина, Станиславского и Немировича-Данченко. Такая ситуация устраивает не всех родителей, но все относятся к ней с пониманием.
В беседе с корреспондентом НГС мать одной из воспитанниц «Триумфа» Мария рассказала, что сейчас занятия по живописи проходят дистанционно.
— Дочь уже семь лет занимается в «Триумфе», конечно, дистант нам неудобен. Невозможно же создавать искусство по «вотсапу». Что поделать, ездить на другие занятия в другие школы нет возможности, поэтому пользуемся теми вариантами, которые есть. Ничего страшного, в пандемию уже был такой опыт, — рассказала Мария.
Другая мама воспитанницы «Триумфа» — Виктория — в беседе с НГС сообщила, что теперь вынуждена возить дочь в школу на Станиславского.
— Дочь занимается изобразительным искусством, уже седьмой год. После ЧП нам преподаватель скинула, что занятия будут проходить по другим адресам. Сейчас периодически приходится возить ребенка в школу на Станиславский жилмассив. Конечно, это неудобно, но выбора у нас нет, столько лет ходим и занимаемся, бросать не собираемся. Пока имеем то, что имеем, — рассказала Виктория.
Школа на Вертковской официально приостановила свою работу с 19 февраля. Тем не менее в ней до 1 марта оставались люди — директор Валентина Климентьева, секретарь, кадровая служба, бухгалтерия, охрана, инженер по технике безопасности — всего с десяток человек ежедневно приходили в здание, стены которого покрыты глубокими трещинами.
— Жалко, очень жалко, 35 лет я в этом здании работаю. Только вот новую мебель завезла перед новым годом, теперь всё вывозить. Нам дали помещение в библиотеке имени Пушкина на Широкой. Я вывезу всю мебель, какие-то инструменты, а в те помещения, которые мне дадут для индивидуальных занятий, я завезу свои инструменты и очень надеюсь, что будут ребята мои работать. Как только мы выйдем из этого здания, помещение будет от электричества, от тепла, от всего отключено, — рассказывает Валентина Климентьева.
Будущее новой школы на старом месте пока туманно. Сначала необходимо сделать проект, дождаться, пока он пройдет экспертизу, а затем найти федеральные деньги на стройку.
В управлении культуры мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС сообщили, что возможность проведения реконструкции здания на улице Вертковской обсуждалась, но точные сроки не определены. Теперь же средств на проведение срочной реконструкции нет, поскольку лимиты на ремонты зданий и сооружений учреждений культуры распределяются единовременно — на весь предстоящий год.
— Лимиты бюджетных обязательств по статьям реконструкции на текущий год уже распределены в полном объёме и направлены на исполнение обязательств по ранее заключённым муниципальным контрактам, — заявили в мэрии.
Объемы финансирование на реконструкцию здания на Вертковской, 4а, могут быть определены лишь после создания проектно-сметной документации и прохождения экспертизы.
Ранее НГС рассказывал об истории дома на улице Чехова, 144, которому исполнится 90 лет. Его исключили из программы капитального ремонта, но с жильцов продолжают собирать деньги по тарифу.