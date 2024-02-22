На стенах трещины, в потолке дыры: как живут в доме Института сооружений 1934 года — жильцы скидываются на его ремонт

Дом на Улице Чехова, 144 в этом году отметит свое 90-летие. Здание построено под углом к другим объектам, раньше его называли Жилым домом Института сооружений (Сибстрин). В нем просторные трех- и четырехкомнатные квартиры, дом находится недалеко от Октябрьского рынка, рядом есть остановки, а до метро можно дойти примерно за 15 минут. Вот только износ здания составляет 88%, и с последствиями разрушений с каждым годом бороться все сложнее. Как выглядит дом изнутри, и что нужно делать, чтобы добиться изменений, читайте в материале НГС.
«Вдруг стена обрушится?»
Дом на улице Чехова, 144 построили в середине 1930, на излете конструктивизма. Ирина Дмитриева, старшая по дому, живет в нем с 1993 года. Большая часть жильцов — пенсионеры: кто-то покупал квартиры, кому-то их выделяли, а потом владельцы их приватизировали.
Если не присматриваться к деталям, то подъезды и фасад выглядят непримечательно и не особо пугающе — как во многих старых домах. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что по стенам идут трещины (на них установили маячки), под потолком в одном из подъездов обвалилась штукатурка, снаружи под крышей есть дыры. При этом дом исключили из программы капремонта, но и аварийным не признают.
По словам Ирины, жильцы по мере возможности собирают деньги и делают ремонт, но средств не хватает.
— Мы собираем взносы в размере капремонта, они идут на счет ЖЭУ, на общем собрании принимаем какие-то вещи. Поскольку у нас 32 квартиры, взносов собираем за год примерно 250–300 тысяч. Канализацию поменяли в подвале, выпуск в колодец, наверху сделали вентиляцию, чтобы снег не таял там, изоляцию труб — у нас верхняя разводка, все трубы наверху по чердаку идут, все трубы в хомутах. А суть-то осталась. Здесь закроем, здесь закроем, а все равно все гнилое, — говорит старшая по дому. — Поговорила с соседями: люди привыкли нормально жить, место прекрасное, все жилье обустраивают. Но какое решение мэрия примет — я не знаю. Если не признают аварийным, то пусть ставят на капремонт. Мы не сможем своими силами какие-то трубы поменять, фасад отремонтировать. И бьемся, и, собственно говоря, непонятно, что нам делать.
Полтора года назад Ирина делала ремонт, рабочие сняли натяжной потолок, и оказалось, что за ним дыра в достаточно плохом состоянии.
В 2015 году Ирина обращалась в министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области. В ответах (есть в распоряжении редакции) указано, что в 2014 году дом исключили из региональной программы капитального ремонта, потому что неспециализированная организация предоставила информацию о том, что его износ — 88%. В мэрию направили запрос о здании, чтобы принять решение о том, включать его в программу или нет.
— В случае, если многоквартирный дом не признан аварийным и подлежащим сносу и степень износа основных конструктивных элементов составляет менее 70%, многоквартирный дом будет включен в региональную программу и будет определена очередность проведения капитального ремонта, — говорится в ответе за 4 марта 2015 года.
В ноябре ведомство прислало новый ответ: дом исключен из региональной программы по капремонту, степень износа — больше 70%, аварийным он не признан. Также в министерстве упомянули о разработке проекта постановления, в котором будет указан порядок, срок и источники финансирования для реконструкции и ремонта исключенных из программы капремонта домов. С тех пор, по словам Ирины, жильцы к ведомству не обращались. Сегодня некоторые из них боятся, что дом обрушится.
— Перекрытия посмотреть невозможно, в подвале все снизу зашито гипсокартоном. В Омске в 2022 году стена дома обрушилась, а вдруг у нас то же самое будет? Я ходила, пыталась что-то выяснить, а все «отписки»: программа будет пересмотрена, и, если что, ваш дом включат. Никто ничего не включил. Взносы на капремонт мы не платим, потому что процесс износа больше 70%. И воз и ныне там, — переживают жители.
Версия мэрии
В департаменте энергетики и ЖКХ в ответе на запрос НГС сообщили, что износ здания составляет 88% — это указано и в государственной информационной системе. Это стало основной причиной исключения дома из программы капремонта. Аварийным дом может признать межведомственная комиссия, ее работу организует и контролирует департамент ЖКХ.
При этом комиссия проводит оценку, если есть заявление собственника или заключение надзорных органов. Для того чтобы вопрос о признании дома аварийным внесли в повестку комиссии, нужно заявление, заключение организации, проводившей обследование, обращения и жалобы жильцов на неудовлетворительное состояние дома (хотя последнее не обязательно).
После рассмотрения комиссия может признать дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Но возможно, что оснований для этого не найдут. В мэрии отметили, что комиссия не получала заявлений о признании дома на улице Чехова, 144 аварийным.
— Администрация Октябрьского района города Новосибирска информирует, что для последующих действий в отношении многоквартирного дома на ул. Чехова, 144 жителям необходимо принять решение о желании признать дом аварийным или выполнить ремонт какого-либо конструктивного элемента с последующей актуализацией степени износа дома для включения в программу капитального ремонта, — говорится в ответе для НГС.
В районной администрации объяснили, что для того, чтобы в доме провели поддерживающий ремонт, нужно обратиться в управляющую компанию «УКЖХ Октябрьского района» с заявлением на субсидию из бюджета. В 2019 году в доме таким образом отремонтировали чердачные перекрытия над лестничной клеткой в трех подъездах и над квартирой, а в 2020 году — подвальное перекрытие в еще одной квартире.
Когда идти в прокуратуру
Судебный эксперт в сфере энергетики и ЖКХ Оксана Царапкина считает, что собственникам стоит действовать самостоятельно.
— Для того чтобы дом признали аварийным и непригодным для проживания либо провели в нем капитальный ремонт, собственникам нужно брать инициативу в свои руки. Ни административный орган, ни Государственная жилищная инспекция, ни управляющая компания зачастую этим заниматься не будут без инициативы собственников, — отметила она.
Эксперт посоветовала написать заявление в местную администрацию, чтобы специальная комиссия обследовала дом и составила об этом акт. Правда износ дома больше 70% — еще не основание для признания его аварийным. Нужно подтверждение экспертов о том, что конструкции здания представляют опасность.
— Если административный орган не реагирует, то необходимо обратиться в Государственную жилищную инспекцию или прокуратуру с заявлением. Но нужно обязательно приложить ответ администрации и указать в нем, что она отказала, не вышла или прислала «отписку», — говорит Оксана Царапкина.
Если дом не признают аварийным, нужно обратиться в департамент ЖКХ и энергетики с заявлением о том, чтобы по дому приняли решение о капитальном ремонте.
— Собственники могут пригласить экспертную организацию, которая проведет обследование всех инженерных систем и конструктивных элементов, сможет по каждому моменту, конструкции дать заключение. В случае, если там будет указано, что дом нужно признать аварийным, поскольку системы или конструкции представляют опасность, то жильцы могут приложить это заключение к заявлению в административный орган. Это ускорит принятие решения, — добавила эксперт.
Довольно часто даже после того, как дом признают аварийным, жильцам приходится ждать расселения не один год. Так произошло с домом в 3-м переулке Бурденко. Экспертиза признала его аварийным в 2010 году, а официально статус здание приобрело лишь спустя семь лет. Срок его расселения — 2030 год. Как сейчас живут в этом здании, НГС рассказывал в репортаже.