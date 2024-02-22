На стенах трещины, в потолке дыры: как живут в доме Института сооружений 1934 года — жильцы скидываются на его ремонт

«Вдруг стена обрушится?»

Дом на улице Чехова, 144 построили в середине 1930, на излете конструктивизма. Ирина Дмитриева, старшая по дому, живет в нем с 1993 года. Большая часть жильцов — пенсионеры: кто-то покупал квартиры, кому-то их выделяли, а потом владельцы их приватизировали.



Если не присматриваться к деталям, то подъезды и фасад выглядят непримечательно и не особо пугающе — как во многих старых домах. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что по стенам идут трещины (на них установили маячки), под потолком в одном из подъездов обвалилась штукатурка, снаружи под крышей есть дыры. При этом дом исключили из программы капремонта, но и аварийным не признают.