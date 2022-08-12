В Омске обрушилась стена пятиэтажки: жильцов будут расселять по гостиницам
Инцидент произошел на улице 20-го Партсъезда, 53
В Омске сегодня, 12 августа, обвалилась стена дома на ул. 20-го Партсъезда, 53. Информация появилась в паблике «Инцидент Омск». NGS55.RU запускает онлайн-трансляцию. На место выехал наш корреспондент.
Уточнение от начальника ГУ МЧС России по Омской области Владислава Колодинского: на месте работают около 350 спасателей. Они объявили минуту тишины, чтобы убедиться в отсутствии людей под завалами.
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— Сотрудники МЧС совместно с коллегами из УВД готовятся оцепить дом. На место прибыл эксперт с необходимым оборудованием для предварительной оценки состояния дома, — заявил мэр Омска Шелест.
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Областной следком отчитывается, что проводит доследственную проверку.
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Огромное количество спасателей работают сейчас на 20-го Партсъезда.
— В зоне обрушения всего от территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области работают 166 человек, задействовано 32 единицы техники. Из них от МЧС России – 132 человека личного состава, 18 единиц пожарно-спасательной техники, — сообщают в МЧС.
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Также в Нефтяники прибыли психологи МЧС России. Но пока никто из жильцов за психологической помощью к ним не обращался.
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Сейчас выясняются имена всех жильцов дома, чтобы установить, где они находятся, и исключить возможность того, что они получили травмы. В областной прокуратуре обещают, что проконтролируют соблюдение прав людей при расселении во временное жилье.
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— Жертв нет, — такое короткое сообщение скинул Шелест в «Телеграм».
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По данным портала «Реформа ЖКХ», 5-этажный дом введен в эксплуатацию в 1966 году. В нем 162 жилых помещения и 1 нежилое, 324 жильца. Эта информация актуальна на 16 июля 2022 года.
За 56 лет дом ни разу капитально не ремонтировали, но жильцы относительно исправно платили взносы региональному Фонду капремонта. На 1 июля 2022 года остаток составлял 2,1 миллиона рублей. В этом году в доме должны были ремонтировать подвал и фасад. Договор с подрядчиком заключен не был.
Управляющей компании у дома нет. ООО «Управдом-4» отказалось от него в октябре 2016 года.
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Комментарий мэра Сергея Шелеста.
— Произошло обрушение санузлов и душевых комнат. Все службы на месте, все работают, спасатели активно разбирают завалы. Пока никакой информации по поводу, кто пострадал, мы не видим. Все жильцы будут размещены в пункты временного размещения. Собственники, соответственно, получат маневренный фонд. Штаб создан, работы ведутся, — заявил он.
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Состояние здания изнутри весной прошлого года. Вот в таких условиях жили люди.
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Кстати, вот фотографии этого самого дома, покрытого трещинами. Они сделаны нашим фотографом Еленой Латыповой еще в апреле 2021 года. Об опасности трубили и жильцы, и СМИ. Но никакого результата это не принесло.
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Мобильная приемная для пострадавших
Прокурор Омской области Николай Студеникин пригрозил всем причастным уголовным делом.
— Органами прокуратуры Омской области в рамках надзорных мероприятий будет дана принципиальная, в том числе уголовно-правовая, оценка действий и бездействия, которые привели к сегодняшней чрезвычайной ситуации, — заявил он.
Николай Студеникин добавил, что облпрокуратура проконтролирует и соблюдение жилищных прав жильцов аварийного дома.
— Органами прокуратуры будет организована мобильная приемная пострадавших граждан, в рамках работы которой им будет оказана вся необходимая правовая помощь, — добавил глава ведомства.
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Губернатор Омской области Александр Бурков в своем телеграм-канале мягко пишет о том, что давнишней проблеме со стеной не придали должную значимость.
— В оперативном режиме получаю информацию о ситуации с домом на ул. 20 Партсъезда, 53. С этим домом и ранее была проблема, но, видимо, ей не придали должную значимость. Сейчас в приоритете — расселение пострадавших людей. Информацию о находящемся под завалами ребенке мне в МЧС не подтвердили. На данный момент жертв нет — и это самое главное. На месте ЧП работает мой первый заместитель Валерий Петрович Бойко. Впереди разбор полетов — надо понять, почему омичей не услышали в первый раз и допустили такое. Ситуацию держу на личном контроле. Нахожусь на связи с мэром и главой МЧС, — прокомментировал он.
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Еще пара видео от МЧС.
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Для поисков на 20-го Партсъезда выехал кинолог со служебной собакой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Полицейские осматривают место происшествия, выясняют причины произошедшего и контролируют порядок. Информация о пострадавших у УМВД тоже отсутствует.
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Кто-то из местных говорит, что перед обрушением вышел отогнать машину и услышал, как трещит стена. Посыпалась крошка от стройматериалов.
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— Мне в том году город предоставил как многодетной семье [квартиру в этом доме], — рассказывает ужасающие вещи одна из женщин.
Оказывается, у нее 5 детей, она жила на ул. 20-го Партсъезда с сыном, а остальные дети — в другом месте.
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— Обрушились места общего пользования, душевые, туалет, — говорит жительница.
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Работа спасателей.
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МЧС и прокуратура пишут, что информации о пострадавших не поступало.
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На месте также первый заместитель председателя правительства Омской области Валерий Бойко.
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Одна из женщин рассказывает, что ползла на коленках, пытаясь спастись.
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Информация от МЧС: в 16:27 сообщение об обрушении стены с первого по пятый этаж поступило на пульт диспетчера 101 от оператора системы 112. На месте происшествия от МЧС России работают 47 человек, задействовано 12 единиц пожарно-спасательной техники. Эвакуированы 40 человек. По предварительный информации, площадь обрушения составляет 200 квадратных метров.
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Пострадавших нет
Как сообщили NGS55.RU в Министерстве здравоохранения Омской области со ссылкой на главного врача станции скорой медицинской помощи, при обрушении стены дома никто не пострадал. Информация предварительная.
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Со слов местных жителей, они 1,5 года пытались добиться признания дома аварийным.
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Во дворе собралось много людей. Они рассказывают о том, как пытались обратить внимание на свой дом.
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Дом признали аварийным буквально вчера
Люди возмущаются, что приехавшие власти не помогли им ранее, хотя они жаловались на состояние здания.
— Вчера прошел суд, нас признали аварийными, — говорят жильцы.
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Видеотрансляция
Ольга Скворцова ведет видеотрансляцию, она общается с жильцами.
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Спасатели разбирают завалы.
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Фото с места обрушения
Корреспондент NGS55.RU Ольга Скворцова уже на месте. Публикуем фото.
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Мэр Сергей Шелест поручил подготовить места для временного размещения жильцов дома, а также недвижимость для расселения.
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Видео с моментом обрушения
Только посмотрите на эти кадры с моментом обрушения!
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Прокурор Омской области Николай Студеникин тоже выехал на обрушения. Он начнет координировать работу правоохранителей, которые будут выяснять обстоятельства произошедшего. Как рассказали в областной прокуратуре, сейчас идет разбор завалов, проводится спасательная операция.
— Органами прокуратуры Омской области организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, в ходе которой будет дана правовая оценка причин произошедшего обрушения, — добавили в прокуратуре.
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Всего два месяца назад в разрушающемся доме побывал наш корреспондент Никита Елисеев. К этому времени в стене дома образовалась сквозная дыра, в которую мог свободно пройти человек. Жильцы дома через суд требовали признать его аварийным.
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Стена рухнула с торца дома.
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Как говорят в мэрии, информация о пострадавших уточняется, на данный момент подтверждений нет.
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О проблемном доме на 20-го Партсъезда мы писали не раз. Напомним, что в ночь с 21 на 22 апреля прошлого года жильцы дома проснулись под грохот и крики: «Эвакуация!». Их дом в прямом смысле стал разваливаться на глазах: с торца здания на первом этаже в момент осыпался слой кирпичной кладки. К счастью, тогда никто не пострадал. Видимо, по этой причине всерьез проблемой никто так и не заинтересовался, дом даже не признали аварийным.
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В пресс-службе Следственного комитета корреспонденту NGS55.RU сообщили о том, что, по предварительной информации, при обрушении стены дома никто не пострадал. В пресс-службе регионального управления МЧС инцидент пообещали прокомментировать чуть позже.
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Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мэр Сергей Шелест выехал на место. Также туда отправились специалисты окружной администрации, департамента городского хозяйства. Территория будет огорожена.
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Такое видео опубликовал «Инцидент Омск».
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