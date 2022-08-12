В Омске обрушилась стена пятиэтажки: жильцов будут расселять по гостиницам

По данным портала «Реформа ЖКХ», 5-этажный дом введен в эксплуатацию в 1966 году. В нем 162 жилых помещения и 1 нежилое, 324 жильца. Эта информация актуальна на 16 июля 2022 года.

За 56 лет дом ни разу капитально не ремонтировали, но жильцы относительно исправно платили взносы региональному Фонду капремонта. На 1 июля 2022 года остаток составлял 2,1 миллиона рублей. В этом году в доме должны были ремонтировать подвал и фасад. Договор с подрядчиком заключен не был.

Управляющей компании у дома нет. ООО «Управдом-4» отказалось от него в октябре 2016 года.

