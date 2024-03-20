В Новосибирске задержали министра энергетики и ЖКХ Дениса Архипова

В Новосибирске задержали министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова. Об этом стало известно 20 марта.
— Задержание Архипова связано с деятельностью «Экологии-Новосибирск», — сообщил источник НГС.
Какую статью вменяют главному коммунальщику области, пока неизвестно.
По информации на сайте правительства Новосибирской области, Денис Архипов родился в 1976 году. С 2003 по 2014 год замещал должности государственной гражданской службы Новосибирской области. Занимал должность министра ЖКХ с марта 2018 года.
18 октября 2021 года в Новосибирске арестовали Владимира Нормайкина, заместителя министра ЖКХ. Его обвинили в получении рекордной взятки. Суд приговорил его к заключению.