Задержан заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимир Нормайкин

В Следственном комитете и полиции НСО на момент публикации этого материала говорят лишь: «Информация уточняется».

В «Общероссийском народном фронте» причины задержания Нормайкина связывают с реализацией проекта «Чистая питьевая вода».

— Мы уже несколько лет сигнализируем о том, что проект проходит с нарушениями закона в плане конкурентной среды при закупках и реализации. Это привело к значительному удорожанию и потере качестве продукта: люди не получали воды того качества, которая была предусмотрена проектом «Чистая питьевая вода». В корне этого лежит коррупционная составляющая, надеюсь, правоохранители сейчас это подтвердят и пресекут, — сказал НГС активист проекта ОНФ «Федеральное бюро расследований» Александр Стефанов.

Источник, знакомый с материалами проверок общественников, на условиях анонимности рассказал НГС более предметно, в чем подозревают Нормайкина.

— У него были «свои» подрядчики в реализации национального проекта на протяжении нескольких лет, был создан картель: контракты на сотни миллионов рублей шли через один карман. В Новосибирской области из-за этого в разы по сравнению с соседними регионами завышены цены реализации нацпроекта, — сообщает источник.