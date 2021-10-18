Задержан заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимир Нормайкин

Задержан замминистра ЖКХ Новосибирской области Владимир Нормайкин
18 октября в рабочий кабинет заместителя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области пришли силовики с обысками. Владимира Нормайкина вывели из здания в наручниках, сообщил источник НГС в министерстве.
Официально в Министерстве ЖКХ и энергетики НГС сообщили следующее:
— Действительно, сейчас правоохранительные органы проводят следственные мероприятия с участием временно исполняющего обязанности министра ЖКХ Владимира Нормайкина. Действующий министр Денис Архипов сейчас находится в командировке, но скоро вернется на рабочее место.
В Следственном комитете и полиции НСО на момент публикации этого материала говорят лишь: «Информация уточняется».
В «Общероссийском народном фронте» причины задержания Нормайкина связывают с реализацией проекта «Чистая питьевая вода».
— Мы уже несколько лет сигнализируем о том, что проект проходит с нарушениями закона в плане конкурентной среды при закупках и реализации. Это привело к значительному удорожанию и потере качестве продукта: люди не получали воды того качества, которая была предусмотрена проектом «Чистая питьевая вода». В корне этого лежит коррупционная составляющая, надеюсь, правоохранители сейчас это подтвердят и пресекут, — сказал НГС активист проекта ОНФ «Федеральное бюро расследований» Александр Стефанов.
Источник, знакомый с материалами проверок общественников, на условиях анонимности рассказал НГС более предметно, в чем подозревают Нормайкина.
— У него были «свои» подрядчики в реализации национального проекта на протяжении нескольких лет, был создан картель: контракты на сотни миллионов рублей шли через один карман. В Новосибирской области из-за этого в разы по сравнению с соседними регионами завышены цены реализации нацпроекта, — сообщает источник.
В конце сентября суд вынес приговор по делу о взятках ради наружной рекламы в Новосибирске. 61-летняя Галина Магизова выступила посредником в передаче взятки и теперь должна оплатить штраф.