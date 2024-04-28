Таджикистан рекомендовал своим гражданам не ездить в Россию: главные новости за 27 апреля

МИД Таджикистана рекомендовал гражданам республики отказаться от поездок на территорию России любыми видами транспорта Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 27 апреля.

Краснодарский край атаковали 66 беспилотников

В ночь на 27 апреля системы ПВО над Краснодарским краем сбили 66 беспилотников, сообщили в Минобороны. Ночью об атаке сообщали местные жители. По данным Baza, после атаки на нефтеперерабатывающем заводе в регионе начался пожар. Позже ситуацию прокомментировал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

— Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Как докладывают с мест — пострадавших и серьезных повреждений нет, — заявил губернатор.



Суд арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

В Москве арестовали еще одного фигуранта по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумахона Курбонова. Его отправили в СИЗО до 22 мая. Курбонова обвиняют в совершении теракта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку. По версии следствия, Курбанов давал террористам деньги и обеспечивал их связью.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта: вооруженные мужчины открыли стрельбу в зале и подожгли здание, трагедия унесла жизни 144 человек. После теракта ФСБ задержала 11 человек, 8 из которых уже отправлены в СИЗО. Джумахон Курбонов стал двенадцатым фигурантом дела.



Новые ограничения для мигрантов

В Госдуму 27 апреля внесен законопроект, предполагающий введение нового понятия «режим высылки» . Согласно документу, такой режим будут устанавливать в отношении иностранцев, которые находятся в стране нелегально — истек срок временного пребывания или миграционных документов, аннулировано разрешение на временное проживание или вид на жительство. Также мера коснется мигрантов, совершивших противоправное деяние.

Режим высылки предполагает запрет на покупку имущества, ограничение на управление транспортом, отказ в открытии банковского счета, распоряжении счетами и переводе средств, запрет на переезд и заключение брака. Кроме того, полиция получит доступ в жилые и иные помещения, в которых находятся иностранцы в режиме высылки.



Этот же документ предлагает сделать условием пребывания иностранцев в РФ уважение традиционных ценностей и невмешательство в госполитику. Срок пребывания иностранцев в России может быть сокращен до 90 дней в год . Дата рассмотрения документа пока не назначена.

Сегодня же стало известно, что Минцифры РФ подготовило законопроект о продаже sim-карт иностранцам и лицам без гражданства только по биометрии . Максимальное число зарегистрированных на одного иностранца сотовых номеров ограничат десятью , заявили в Минцифры РФ.

Минобрнауки сообщило, что все 12 университетов, уполномоченные проводить экзамены для иностранцев на знание русского языка, истории России и основ законодательства, расторгли договоры с коммерческими партнерами. Иностранцы больше не смогут сдать этот экзамен на коммерческих площадках .

МИД Таджикистана рекомендовал своим гражданам не ездить в Россию

Министерство иностранных дел Таджикистана опубликовало на сайте срочную рекомендацию для граждан республики. МИД советует воздержаться от поездок в Россию.



— Министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости, — говорится в сообщении на сайте ведомства.



В Ростовской области арестовали подростка, избивавшего людей на камеру

Суд в Ростове-на-Дону арестовал на два месяца 17-летнего подростка, который на камеру избивал людей, унижал и снимал видео с призывами к насилию. О юноше известно, что он спортсмен, в 2014 году вместе с родителями приехал из Луганской области, семья поселилась в Каменске-Шахтинском. 26 апреля его задержали сотрудники МВД из центра по борьбе с экстремизмом вместе с региональным УФСБ при поддержке Росгвардии. СК региона возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».

Источник: Источник 161.RU

Юноша в своих показаниях уже признался в ряде преступлений. По информации источника портала 161.RU в силовых структурах, подросток также признался, что принимал наркотики и что совершать преступления ему помогали друзья — члены группировки, которую он и организовал. По данным источника, в состав группировки входит не менее 35 человек.

Источник: Источник 161.RU

Педиатра, попавшую под суд по делу фейках, отправили в СИЗО

Тушинский районный суд отправил в СИЗО 68-летнего педиатра детской поликлиники № 140 Надежду Буянову, против которой возбудили дело о фейках после жалобы вдовы военного. Как сообщает MSK1.RU женщину объявили в федеральный розыск, когда она выехала из Москвы, находясь под следствием. Однако по словам адвоката, Буяновой не запрещали покидать город — мера пресечения предполагала только запреты на использование средств связи и общение с другими участниками дела, кроме следователей, защитников и прокурора.

— Суд отправил Надежду в СИЗО, несмотря на наши возражения. Возражения сводились к тому, что она имела право покидать Москву без всякого уведомления следствия. Скрываться она не была намерена, — отметил в разговоре с MSK1.RU адвокат Оскар Черджиев. — Поэтому мы считаем это решение незаконным. Особенно учитывая ее личность, возраст и то, что она никакой общественной опасности не представляет.

При этом защитник настаивает, что запрета покидать черту города у Буяновой не было, а отъезд стал формальным предлогом для перевода обвиняемой в СИЗО. Сама педиатр в суде заявила, что не собиралась скрываться.

Путин наградил Стаса Михайлова орденом

Владимир Путин наградил певца Стаса Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

