«Много пафоса и понтов»: почему секс-символ «Новой битвы экстрасенсов» вампир Артем Краснов бесит зрителей

Часть зрителей считает Краснова главным красавчиком сезона, а другие описывают его как чрезмерно пафосного молодого человека Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Вампир Артем Краснов с первых серий «Новой битвы экстрасенсов» (16+) стал одним из самых обсуждаемых ее участников. В самом шоу у него появился матерый оппонент в лице мага с криминальным прошлым Максима Левина, а в соцсетях — сотни поклонниц, которые считают Краснова главным красавчиком нового сезона «Битвы». Но в то же время находятся и те, кто считает, что вампиру не место в готическом зале.

Колдун с детства



По словам Артема, магические способности у него были почти всю жизнь, однако всерьез заняться колдовством парень решился не сразу.



— В детстве мог воспринимать трансцендентных сущностей, сам до конца не понимая, что именно я воспринимаю, — рассказал Артем Краснов нашим коллегам из «СтарХита». — Но, когда пришло время социализироваться, я понял, что я странный, люди постоянно напоминали мне об этом. Постепенно эти способности я в себе заблокировал.

Артем всегда чувствовал в себе тягу к неизведанному и, перед тем как прийти в вампиризм, прошел множество традиций Источник: artemred_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Но со временем увлечение взяло верх. В 19 лет Краснов стал обучаться колдовским ритуалам по специальным книгам.



— Учился всеми доступными методами. Первый год вообще не практиковал, а только глотал магическую литературу тоннами, меня ничего, кроме магии, не интересовало, — рассказал Артем.



Что умеет вампир



Из всех магических практик Краснов выбрал вампиризм. По словам мага, с его помощью можно отбирать таланты других людей. Участник «Битвы экстрасенсов» рассказывает, что способен заполучить любой талант, но процесс этот довольно трудоемкий.

— Например, я очень хотел делать музыку, но не обладал особым слухом с детства, поэтому с радостью забрал этот самый слух. Хотел бы еще талант художника, но не думаю, что найду время, чтобы его развить. Талант забрать мало, его нужно обязательно развивать, ведь в конце концов важнее всего навык, талант выступает лишь подспорьем, — объяснил вампир.



Краснов постоянно пополняет коллекцию своих талантов: сейчас он говорит на трех языках, пишет музыку и стихи и создает собственные парфюмы. Живопись — пока не талант, а только хобби вампира.

— Моя мама художница, и я могу часами бродить с ней по музеям и рассматривать картины. Вообще любое проявление творчества меня завораживает. Сильно восхищает и вдохновляет, когда у человека есть талант, и он не боится его реализовывать, — поделился эмоциями участник «Битвы экстрасенсов».



Было время, Артем носил волосы. И тогда он развивал талант парфюмера (привет Зюскинду) Источник: artemred_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)













У Краснова есть и другие способности: по его словам, он может узнать судьбу человека по его пульсу и запаху крови. Но почему, будучи таким сильным магом, Артем не пришел на «Битву» раньше? Оказывается, до 2024 года вампир не мог рассказывать о своей силе.

— Это особенности прохождения вампирских инициаций. Более того, я не думаю, что был готов. Декорации жизни были совершенно другими, — объяснил Артем Краснов свое отсутствие в предыдущих сезонах «Битвы экстрасенсов».



Краснов — вампир и может многое узнать про человека по его крови Источник: artemred_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Участие в «Новой битве экстрасенсов»

Появившись на экранах в конце марта, Краснов привлек к себе внимание многих зрителей проекта. Харизматичный парень, побритый налысо и забитый татуировками, очень понравился женской части аудитории. Девушки часто оставляют комментарии в соцсетях мага.

— Пожелаю удачи в битве, ты красавчик, Артем, — пишет одна из поклонниц вампира.



— В душу запал этот парнишка, — признаётся одна из зрительниц.

— Он красавчик, прям влюблена в него, — восхищается вампиром фанатка.

Нашлись и те, кто не принял нового участника магического соревнования.



— Много пафоса и понтов в этом Артеме, — критикует Краснова недовольный зритель.



— Такой откровенно гопнячий стайл из подворотни совершенно отталкивает, — делится впечатлением от вампира один из комментаторов.



Если бы не сверхъественные способности, Артем вполне мог бы стать моделью Источник: artemred_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Хейтеров Артем старается не замечать.

— Невозможно нравиться всем, это нормально, — рассказал вампир. — Мое сознание устроено так, что я даже не трачу свое внимание и энергию на подобное. Пусть хейтят, что уж тут!



По сценарию шоу главный антипод Артема — маг огня Максим Левин. Колдуны стали конфликтовать практически с первой встречи. Но вампир подчеркивает, что присутствие Левина его совсем не злит:



⁠— Когда это меня разозлило появление Левина? Меня позабавило его появление, не более.

