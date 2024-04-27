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Развлечения «Много пафоса и понтов»: почему секс-символ «Новой битвы экстрасенсов» вампир Артем Краснов бесит зрителей

«Много пафоса и понтов»: почему секс-символ «Новой битвы экстрасенсов» вампир Артем Краснов бесит зрителей

Он стал одним из самых обсуждаемых магов нового сезона

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Часть зрителей считает Краснова главным красавчиком сезона, а другие описывают его как чрезмерно пафосного молодого человека

Вампир Артем Краснов с первых серий «Новой битвы экстрасенсов» (16+) стал одним из самых обсуждаемых ее участников. В самом шоу у него появился матерый оппонент в лице мага с криминальным прошлым Максима Левина, а в соцсетях — сотни поклонниц, которые считают Краснова главным красавчиком нового сезона «Битвы». Но в то же время находятся и те, кто считает, что вампиру не место в готическом зале.

Колдун с детства


По словам Артема, магические способности у него были почти всю жизнь, однако всерьез заняться колдовством парень решился не сразу.

— В детстве мог воспринимать трансцендентных сущностей, сам до конца не понимая, что именно я воспринимаю, — рассказал Артем Краснов нашим коллегам из «СтарХита». — Но, когда пришло время социализироваться, я понял, что я странный, люди постоянно напоминали мне об этом. Постепенно эти способности я в себе заблокировал.

Артем всегда чувствовал в себе тягу к неизведанному и, перед тем как прийти в вампиризм, прошел множество традиций

Но со временем увлечение взяло верх. В 19 лет Краснов стал обучаться колдовским ритуалам по специальным книгам.

— Учился всеми доступными методами. Первый год вообще не практиковал, а только глотал магическую литературу тоннами, меня ничего, кроме магии, не интересовало, — рассказал Артем.


Что умеет вампир


Из всех магических практик Краснов выбрал вампиризм. По словам мага, с его помощью можно отбирать таланты других людей. Участник «Битвы экстрасенсов» рассказывает, что способен заполучить любой талант, но процесс этот довольно трудоемкий.

— Например, я очень хотел делать музыку, но не обладал особым слухом с детства, поэтому с радостью забрал этот самый слух. Хотел бы еще талант художника, но не думаю, что найду время, чтобы его развить. Талант забрать мало, его нужно обязательно развивать, ведь в конце концов важнее всего навык, талант выступает лишь подспорьем, — объяснил вампир.


Краснов постоянно пополняет коллекцию своих талантов: сейчас он говорит на трех языках, пишет музыку и стихи и создает собственные парфюмы. Живопись — пока не талант, а только хобби вампира.

— Моя мама художница, и я могу часами бродить с ней по музеям и рассматривать картины. Вообще любое проявление творчества меня завораживает. Сильно восхищает и вдохновляет, когда у человека есть талант, и он не боится его реализовывать, — поделился эмоциями участник «Битвы экстрасенсов».

Было время, Артем носил волосы. И тогда он развивал талант парфюмера (привет Зюскинду)


У Краснова есть и другие способности: по его словам, он может узнать судьбу человека по его пульсу и запаху крови. Но почему, будучи таким сильным магом, Артем не пришел на «Битву» раньше? Оказывается, до 2024 года вампир не мог рассказывать о своей силе.

— Это особенности прохождения вампирских инициаций. Более того, я не думаю, что был готов. Декорации жизни были совершенно другими, — объяснил Артем Краснов свое отсутствие в предыдущих сезонах «Битвы экстрасенсов».

Краснов — вампир и может многое узнать про человека по его крови

Участие в «Новой битве экстрасенсов»

Появившись на экранах в конце марта, Краснов привлек к себе внимание многих зрителей проекта. Харизматичный парень, побритый налысо и забитый татуировками, очень понравился женской части аудитории. Девушки часто оставляют комментарии в соцсетях мага.

— Пожелаю удачи в битве, ты красавчик, Артем, — пишет одна из поклонниц вампира.

— В душу запал этот парнишка, — признаётся одна из зрительниц.

— Он красавчик, прям влюблена в него, — восхищается вампиром фанатка.

Нашлись и те, кто не принял нового участника магического соревнования.

— Много пафоса и понтов в этом Артеме, — критикует Краснова недовольный зритель.

— Такой откровенно гопнячий стайл из подворотни совершенно отталкивает, — делится впечатлением от вампира один из комментаторов.

Если бы не сверхъественные способности, Артем вполне мог бы стать моделью

Хейтеров Артем старается не замечать.

— Невозможно нравиться всем, это нормально, — рассказал вампир. — Мое сознание устроено так, что я даже не трачу свое внимание и энергию на подобное. Пусть хейтят, что уж тут!

По сценарию шоу главный антипод Артема — маг огня Максим Левин. Колдуны стали конфликтовать практически с первой встречи. Но вампир подчеркивает, что присутствие Левина его совсем не злит:

⁠— Когда это меня разозлило появление Левина? Меня позабавило его появление, не более.

По словам Краснова, он пока не думает о попадании в «Битву сильнейших». Но признаётся, что ему было бы интересно однажды посоревноваться с самыми могущественными магами.

ПО ТЕМЕ
Магия Колдун Новая Битва экстрасенсов Битва экстрасенсов Вампир
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