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Город День Победы — 2024 в Новосибирске Военный парад начался на площади Ленина в Новосибирске

Военный парад начался на площади Ленина в Новосибирске

Торжественное мероприятие стартовало в 10 утра

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17 комментариев
Праздничная программа будет длиться весь день

В Новосибирске в 10:00 начался военный парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Он проходит на площади Ленина.

Прямую трансляцию ведет ОТС. Мы собираем всю основную информацию в онлайн-трансляции на нашем сайте.

Мы ждем истории ваших родственников, которые выковали великую Победу! Редакция НГС поздравляет вас с праздником!

Присылайте фото и рассказ о вашем родственнике, который воевал в Великую Отечественную войну. Обязательно пишите его Ф. И. О.! В течение дня мы с удовольствием будем публиковать ваши рассказы.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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В День Победы в городе запланировано много мероприятий. НГС собрал самые основные в одной картинке. Праздничный концерт в этом году пройдет на Михайловской набережной.

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