Военный парад начался на площади Ленина в Новосибирске

В Новосибирске в 10:00 начался военный парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Он проходит на площади Ленина.
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Мы ждем истории ваших родственников, которые выковали великую Победу! Редакция НГС поздравляет вас с праздником!
В День Победы в городе запланировано много мероприятий. НГС собрал самые основные в одной картинке. Праздничный концерт в этом году пройдет на Михайловской набережной.