Мы попросили диетологов назвать самое вредное мясо. Вот что они ответили

Продавцы на рынке вам такого не расскажут! Источник: Александр Подопригора / 161.RU











О мясе ходит много разных страшилок. Якобы из-за него мы и стареем быстрее, и вес набираем, да и вообще оно приводит к раку и преждевременной смерти. Ужас. Мрак. Но если знать меру и не объедаться до отвала мясом каждый день, то ничего страшного с вами не случится. А если кто-то сомневается, то может всегда обратиться к врачу и спросить, можно ли ему есть мясо и в каких количествах. Мы тоже, кстати, обратились к врачам. Только совсем по другой причине — хотели расставить каждое мясо по своим местам: от самого полезного к самому вредному.



Крольчатина

Крольчатина не часто оказывается на наших столах, и совершенно зря. Это низкоаллергенное и нежирное мясо, которое по количеству белка превосходит курятину. Кстати, белки крольчатины усваиваются организмом на 90%, в то время как белки говядины — всего на 60%. В крольчатине много полезных витаминов, минералов и других элементов, зато солей — минимум. А скрытой соли мы и без того съедаем куда больше, чем надо.



Хотя химический состав крольчатины (как и любого другого мяса) зависит преимущественно от возраста животного и его кормления, она в любом случае считается абсолютно диетическим продуктом. С крольчатины рекомендуют начинать вводить мясные продукты в рацион маленького ребенка, она разрешена даже в строгих диетах, показана беременным женщинам, кормящим матерям. Кроме того, крольчатину рекомендуют пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов ЖКТ и печени, а также людям с пищевой аллергией.



У крольчатины можно найти много полезных свойств Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Телятина и говядина

— В телятине и молодой говядине много железа и витамина А, но главное — полноценного белка, который прекрасно усваивается, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — В более «возрастном» мясе больше вредных насыщенных жиров и веществ, вызывающих окислительные процессы в организме. Кроме того, считается, что красное мясо ускоряет процессы старения в организме человека.



Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.



— По данным сразу нескольких метаанализов, 100–120 граммов красного мяса каждый день увеличивают риск развития рака кишечника на 17–30%, а всего 25–50 граммов обработанного мяса ежедневно способны увеличить этот показатель до 50%, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — По актуальным данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневное употребление красного мяса увеличивает риск рака поджелудочной железы: 100 граммов красного мяса повышают опасность приблизительно на 17%.



Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.



Что полезного есть в телятине и говядине Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Чтобы найти наиболее полезную телятину и говядину, специалисты советуют обращать внимание на способ выращивания — травяной откорм предпочтительнее зернового. Мясо, полученное в результате травяного откорма, более плотное и постное, содержит больше мышечных волокон и меньше жира. Правда, такое мясо и обойдется дороже.



Курица и индейка

Принято считать, что белое мясо полезнее всего остального. Итальянские исследователи выяснили, что ценным продуктом его делают умеренная калорийность, легко усваиваемые белки с низким уровнем коллагена, ненасыщенные липиды, которые легко выводятся из организма, витамины группы B, а также минералы (железо, цинк и медь).



— Анализ состояния здоровья людей из разных стран с разным типом питания показал, что потребление белого мяса способствует снижению риска развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа, — говорит Ирина Бородина. — Кроме того, мясо птицы особенно подходит тем, кому необходимо больше калорий и белка, например спортсменам. К схожим выводам пришли ученые из университета Навык Кемаль и Стамбульского университета в Турции. По данным их исследования, если заменить красное мясо на белое, рыбу, орехи и бобы, можно сократить риск развития сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний, а также улучшить гликемический контроль.



В курице и индейке гораздо больше пользы, чем мы себе представляем, но до самого полезного мяса они не дотягивают Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Помимо прочего, курятина может похвастаться приличным количеством витамина В6 и глютамина, белка, который поддерживает нервную систему и иммунитет и помогает бороться со стрессами. В индейке тоже есть свои плюсы — например, фосфор.



Правда, если вы аллергик, потребление курятины лучше ограничить. Куриный белок считается самым аллергенным, особенно по сравнению с индейкой, кроликом, даже говядиной. Так что курица — хоть и самый доступный вид мяса, но не самый полезный.



Гастроэнтеролог Сергей Вялов в свою очередь обращает внимание на то, что в курице и индейке оказывается на удивление много жира.



— Когда мы думаем о полезности или вредности какого-либо продукта, то в первую очередь рассматриваем содержание в нем жиров. Чаще такие мысли возникают во время приготовления, особенно жарки, — говорит Сергей Вялов. — Удивительно, но баранина и говядина содержит его одинаковое количество — 16%. Рекордсменом является свинина. Она дает 30–50% жира. А вот, как казалось, диетические индейка и курица в реальности жирнее баранины — у них 22% и 18%. Кроме того, печени было бы неплохо получить побольше белка, чтобы не работать на износ и обеспечить организм ресурсами. Здесь лидируют баранина, говядина, кролик — 25–30%. В курице и свинине меньше — 17–20%.



Сергей Вялов — кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог.



Баранина

Эксперты обращают внимание на то, что баранина — достаточно чистое мясо. Зерном баранов не накормить, они всегда едят траву. К тому же у молодой баранины нет специфического запаха.



Баранина — один из лидеров по количеству белка, но есть у нее и другие полезные свойства Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Вместе с тем баранина противопоказана пациентам с артритом и пожилым людям. А если употреблять ее в больших количествах, это может привести к нарушениям работы щитовидной железы — из-за низкого содержания йода в баранине. Кроме того, постоянное употребление баранины может вызвать нарушения в работе желудка (особенно при повышенной кислотности) и кишечника (при склонности к застойным процессам). Другой неприятный момент — жир в баранине более тугоплавкий, чем у других сортов мяса, что требует большего количества пищеварительных ферментов. Поэтому баранину не рекомендовано употреблять при панкреатите.



Свинина

К сожалению, свинина оказалась на самом дне мясного рейтинга. Давайте сперва посмотрим на то, чем она может быть полезна, а потом перейдем к «ложке дегтя».



Свинина — самое жирное (а значит, и самое вредное) мясо. Но и в ней можно найти кое-что полезное Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы









