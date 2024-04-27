НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+14°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

3 м/c,

южн.

 758мм 26%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,78
EUR 98,03
Реклама

СРОЧНО

Назначен новый транспортный прокурор Новосибирска

Голосуем на Народной премии
Заработала на бантах для собак
С госстроек — в СИЗО
Лайфхаки для работодателей
Стройка вместо банка
Что производят в Сибири
Как живут на Лесоперевалке
Идет жара — куда бежать
Война с крысами
НГС в Telegram
Еда Интересно про еду обзор Мы попросили диетологов назвать самое вредное мясо. Вот что они ответили

Мы попросили диетологов назвать самое вредное мясо. Вот что они ответили

Та же курица оказалась не так безобидна

162 782
113 комментариев
Продавцы на рынке вам такого не расскажут!

О мясе ходит много разных страшилок. Якобы из-за него мы и стареем быстрее, и вес набираем, да и вообще оно приводит к раку и преждевременной смерти. Ужас. Мрак. Но если знать меру и не объедаться до отвала мясом каждый день, то ничего страшного с вами не случится. А если кто-то сомневается, то может всегда обратиться к врачу и спросить, можно ли ему есть мясо и в каких количествах. Мы тоже, кстати, обратились к врачам. Только совсем по другой причине — хотели расставить каждое мясо по своим местам: от самого полезного к самому вредному.

Крольчатина

Крольчатина не часто оказывается на наших столах, и совершенно зря. Это низкоаллергенное и нежирное мясо, которое по количеству белка превосходит курятину. Кстати, белки крольчатины усваиваются организмом на 90%, в то время как белки говядины — всего на 60%. В крольчатине много полезных витаминов, минералов и других элементов, зато солей — минимум. А скрытой соли мы и без того съедаем куда больше, чем надо.

Хотя химический состав крольчатины (как и любого другого мяса) зависит преимущественно от возраста животного и его кормления, она в любом случае считается абсолютно диетическим продуктом. С крольчатины рекомендуют начинать вводить мясные продукты в рацион маленького ребенка, она разрешена даже в строгих диетах, показана беременным женщинам, кормящим матерям. Кроме того, крольчатину рекомендуют пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов ЖКТ и печени, а также людям с пищевой аллергией.

У крольчатины можно найти много полезных свойств

Телятина и говядина

— В телятине и молодой говядине много железа и витамина А, но главное — полноценного белка, который прекрасно усваивается, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — В более «возрастном» мясе больше вредных насыщенных жиров и веществ, вызывающих окислительные процессы в организме. Кроме того, считается, что красное мясо ускоряет процессы старения в организме человека.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

— По данным сразу нескольких метаанализов, 100–120 граммов красного мяса каждый день увеличивают риск развития рака кишечника на 17–30%, а всего 25–50 граммов обработанного мяса ежедневно способны увеличить этот показатель до 50%, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — По актуальным данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневное употребление красного мяса увеличивает риск рака поджелудочной железы: 100 граммов красного мяса повышают опасность приблизительно на 17%.

Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.

Что полезного есть в телятине и говядине

Чтобы найти наиболее полезную телятину и говядину, специалисты советуют обращать внимание на способ выращивания — травяной откорм предпочтительнее зернового. Мясо, полученное в результате травяного откорма, более плотное и постное, содержит больше мышечных волокон и меньше жира. Правда, такое мясо и обойдется дороже.

Курица и индейка

Принято считать, что белое мясо полезнее всего остального. Итальянские исследователи выяснили, что ценным продуктом его делают умеренная калорийность, легко усваиваемые белки с низким уровнем коллагена, ненасыщенные липиды, которые легко выводятся из организма, витамины группы B, а также минералы (железо, цинк и медь).

— Анализ состояния здоровья людей из разных стран с разным типом питания показал, что потребление белого мяса способствует снижению риска развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа, — говорит Ирина Бородина. — Кроме того, мясо птицы особенно подходит тем, кому необходимо больше калорий и белка, например спортсменам. К схожим выводам пришли ученые из университета Навык Кемаль и Стамбульского университета в Турции. По данным их исследования, если заменить красное мясо на белое, рыбу, орехи и бобы, можно сократить риск развития сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний, а также улучшить гликемический контроль.

В курице и индейке гораздо больше пользы, чем мы себе представляем, но до самого полезного мяса они не дотягивают

Помимо прочего, курятина может похвастаться приличным количеством витамина В6 и глютамина, белка, который поддерживает нервную систему и иммунитет и помогает бороться со стрессами. В индейке тоже есть свои плюсы — например, фосфор.

Правда, если вы аллергик, потребление курятины лучше ограничить. Куриный белок считается самым аллергенным, особенно по сравнению с индейкой, кроликом, даже говядиной. Так что курица — хоть и самый доступный вид мяса, но не самый полезный.

Гастроэнтеролог Сергей Вялов в свою очередь обращает внимание на то, что в курице и индейке оказывается на удивление много жира.

— Когда мы думаем о полезности или вредности какого-либо продукта, то в первую очередь рассматриваем содержание в нем жиров. Чаще такие мысли возникают во время приготовления, особенно жарки, — говорит Сергей Вялов. — Удивительно, но баранина и говядина содержит его одинаковое количество — 16%. Рекордсменом является свинина. Она дает 30–50% жира. А вот, как казалось, диетические индейка и курица в реальности жирнее баранины — у них 22% и 18%. Кроме того, печени было бы неплохо получить побольше белка, чтобы не работать на износ и обеспечить организм ресурсами. Здесь лидируют баранина, говядина, кролик — 25–30%. В курице и свинине меньше — 17–20%.

Сергей Вялов — кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог.

Баранина

Эксперты обращают внимание на то, что баранина — достаточно чистое мясо. Зерном баранов не накормить, они всегда едят траву. К тому же у молодой баранины нет специфического запаха.

Баранина — один из лидеров по количеству белка, но есть у нее и другие полезные свойства

Вместе с тем баранина противопоказана пациентам с артритом и пожилым людям. А если употреблять ее в больших количествах, это может привести к нарушениям работы щитовидной железы — из-за низкого содержания йода в баранине. Кроме того, постоянное употребление баранины может вызвать нарушения в работе желудка (особенно при повышенной кислотности) и кишечника (при склонности к застойным процессам). Другой неприятный момент — жир в баранине более тугоплавкий, чем у других сортов мяса, что требует большего количества пищеварительных ферментов. Поэтому баранину не рекомендовано употреблять при панкреатите.

Свинина

К сожалению, свинина оказалась на самом дне мясного рейтинга. Давайте сперва посмотрим на то, чем она может быть полезна, а потом перейдем к «ложке дегтя».

Свинина — самое жирное (а значит, и самое вредное) мясо. Но и в ней можно найти кое-что полезное

В ста граммах постного свиного окорока содержится 280 ккал, в таком же количестве шейки — 340 ккал, а в ребрышках — 320 ккал. Но в свинине предостаточно насыщенных жиров, от которых быстро толстеют. Кроме того, в больших количествах свинина нарушает липидный профиль крови, что плохо для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. То есть если у вас уже есть проблемы, если повышен уровень холестерина, если в семье были сердечно-сосудистые заболевания, то вы в группе риска и вам нужно быть со свининой очень осторожным. Если ничего похожего вы ни у кого из близких родственников не наблюдали, серьезный вред свинина вам не нанесет. Но это совсем не значит, что можно на нее налегать, — всё из-за того же обилия насыщенных жиров.

ПО ТЕМЕ
Еда Мясо Диета Диетолог Баранина Говядина Курица Курятина Индейка Крольчатина Свинина
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Буду таскать с собой табуретку»: журналистка НГС — о том, как с больными ногами гулять по Новосибирску, если нет скамеек
Анастасия Бичакова
Корреспондент
Мнение
Как в Париже: журналистка НГС много лет живет рядом с крысиной помойкой — почему она не боится грызунов и не верит в яды
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Водолеям — расставание, Ракам — удача во всем: как «розовое» полнолуние скажется на знаках Зодиака
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Лилит,  46

OTCTYIIHUK,  40

Олеся,  43

Анна,  26

Ann,  43

Oxana,  46

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Качественные москитные сетки на окна за 1 день!

800 ₽

Добавить объявление