Рост на 11%: в Новосибирской области выросло число жертв телефонных мошенников

С начала года мошенники обманули почти 4 тысячи жителей Новосибирской области Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











В Новосибирске выросло число случаев телефонных мошенничеств в адрес жителей региона. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области в ответ на запрос НГС.



В ведомстве сообщили, что с начала 2024 года в регионе зафиксированы 3967 фактов совершения мошенничества с использованием интернета, мессенджеров и других информационно-телекоммуникационных технологий. Показатель оказался на 11% выше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, отметили в полиции.

