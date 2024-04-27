Рост на 11%: в Новосибирской области выросло число жертв телефонных мошенников

В Новосибирске выросло число случаев телефонных мошенничеств в адрес жителей региона. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области в ответ на запрос НГС.
В ведомстве сообщили, что с начала 2024 года в регионе зафиксированы 3967 фактов совершения мошенничества с использованием интернета, мессенджеров и других информационно-телекоммуникационных технологий. Показатель оказался на 11% выше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, отметили в полиции.
Ранее жительница Красноярска рассказала историю загадочного исчезновения её мужа. Женщина уверена, что его взяли в оборот телефонные мошенники и заставили приехать в Новосибирск.