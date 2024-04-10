«Купил билет до Новосибирска»: у сибирячки загадочно пропал муж — она уверена, что его взяли в оборот мошенники

Жительница Ачинска Красноярского края Вероника Плашалиа заявила, что у нее при загадочных обстоятельствах пропал муж. Женщина переживаеть, что он мог связаться с мошенниками, попасть под их влияние и уехать в Новосибирск. Мужчина не выходит на связь с близкими с 3 апреля. НГС выяснил, что известно о пропавшем, и что говорят в местной полиции.
— Мой муж Альберт Плашалин пропал 3 апреля. Информацию мы распространяли в местных пабликах. Ему позвонили мошенники, и он пошел для них брать кредит. Мне сказали, что был куплен билет на его имя, и он поехал в Новосибирск. Я о мошенниках прочитала у него в другом телефоне. У него было два телефона. Я поэтому и кинулась, обратилась в полицию, — сбивчиво объяснила в беседе с корреспондентом НГС Вероника.
Супруга пропавшего уверена: ее муж дееспособный, просто внушаемый. Якобы он поддался влиянию злоумышленников, и его ввели в заблуждение. При этом, отметила женщина, сибиряк прячется от всех родных и друзей.
— Он от всех прячется, всех блокирует. Он и родственников своих заблокировал, не только меня. Мне очень интересно, что такое случилось, что человеку так мозги запудрили. Думаю, его запугали. Интересно, как он вообще уехал — на чем, как из дома ушел. Мошенники и мне звонили. Говорили: если денег не дам, они его убьют, а потом примутся за меня. Просили занять денег — тогда мол он вернется домой. Потом я перестала с ними общаться, — отметила супруга пропавшего.
Женщина также добавила, что у мужа испорчена кредитная история, поэтому, считает она, большую сумму кредитами он взять не мог.
В ориентировке указано, что 42-летний Альберт Плашалин работал кассиром в Ачинске. По словам жены пропавшего, мужчина ушел из дома, расположенном на 5-ом микрорайоне 3 апреля и до сих пор не вернулся.
В день пропажи был одет в коричневую кожаную куртку, темно-синие джинсы и кеды. Рост 170–175 сантиметров. Телосложение худощавое. Глаза серые, волосы русые. По некоторым данным, может находиться в Красноярске или Новосибирске.
В ГУ МВД России по Красноярскому краю информацию о том, что супруга пропавшего обратилась с заявлением в полицию, подтвердили.
— Действительно, мы подтверждаем, у нас есть такое заявление о пропаже данного мужчины. Сейчас полицейские ачинские устанавливают его местонахождение. Конкретного заявления о каких-либо мошеннических действиях на данный момент нет, но есть о без вести пропавшем муже.
Ранее НГС писал о том, что волонтеры ищут женщину. Она ехала из Казахстана в Новосибирск.