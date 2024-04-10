НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

2 м/c,

ю-з.

 742мм 95%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,75
EUR 100,75
Реклама

СРОЧНО

Стали известны доходы компании Элджея

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Держит в страхе подъезд
Кандидаты в шорт-лист премии
Миллионы на чужих фото
Королева красоты в 61 год
Сколько стоит фехтование
Чёрные риелторы увели квартиру
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Город подробности «Купил билет до Новосибирска»: у сибирячки загадочно пропал муж — она уверена, что его взяли в оборот мошенники

«Купил билет до Новосибирска»: у сибирячки загадочно пропал муж — она уверена, что его взяли в оборот мошенники

Мужчина ушел из дома 3 апреля, и не выходит на связь с родными

832
4 комментария
Сибирячка уверена: ее супруг — человек доверчивый и ведомый

Жительница Ачинска Красноярского края Вероника Плашалиа заявила, что у нее при загадочных обстоятельствах пропал муж. Женщина переживаеть, что он мог связаться с мошенниками, попасть под их влияние и уехать в Новосибирск. Мужчина не выходит на связь с близкими с 3 апреля. НГС выяснил, что известно о пропавшем, и что говорят в местной полиции.

— Мой муж Альберт Плашалин пропал 3 апреля. Информацию мы распространяли в местных пабликах. Ему позвонили мошенники, и он пошел для них брать кредит. Мне сказали, что был куплен билет на его имя, и он поехал в Новосибирск. Я о мошенниках прочитала у него в другом телефоне. У него было два телефона. Я поэтому и кинулась, обратилась в полицию, — сбивчиво объяснила в беседе с корреспондентом НГС Вероника.

Супруга пропавшего уверена: ее муж дееспособный, просто внушаемый. Якобы он поддался влиянию злоумышленников, и его ввели в заблуждение. При этом, отметила женщина, сибиряк прячется от всех родных и друзей.

Заявление о пропаже Альберта находится в полиции

— Он от всех прячется, всех блокирует. Он и родственников своих заблокировал, не только меня. Мне очень интересно, что такое случилось, что человеку так мозги запудрили. Думаю, его запугали. Интересно, как он вообще уехал — на чем, как из дома ушел. Мошенники и мне звонили. Говорили: если денег не дам, они его убьют, а потом примутся за меня. Просили занять денег — тогда мол он вернется домой. Потом я перестала с ними общаться, — отметила супруга пропавшего.

Женщина также добавила, что у мужа испорчена кредитная история, поэтому, считает она, большую сумму кредитами он взять не мог.

В ориентировке указано, что 42-летний Альберт Плашалин работал кассиром в Ачинске. По словам жены пропавшего, мужчина ушел из дома, расположенном на 5-ом микрорайоне 3 апреля и до сих пор не вернулся.

В день пропажи был одет в коричневую кожаную куртку, темно-синие джинсы и кеды. Рост 170–175 сантиметров. Телосложение худощавое. Глаза серые, волосы русые. По некоторым данным, может находиться в Красноярске или Новосибирске.

В ГУ МВД России по Красноярскому краю информацию о том, что супруга пропавшего обратилась с заявлением в полицию, подтвердили.

— Действительно, мы подтверждаем, у нас есть такое заявление о пропаже данного мужчины. Сейчас полицейские ачинские устанавливают его местонахождение. Конкретного заявления о каких-либо мошеннических действиях на данный момент нет, но есть о без вести пропавшем муже.

Ранее НГС писал о том, что волонтеры ищут женщину. Она ехала из Казахстана в Новосибирск.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Пропал Поиск людей Мошенники Полиция Ачинск Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске
Владислав Митрошин
Мнение
«Их не остановить»: жители Стрижей заявили митинг из-за стройки у озера — застройщик публично ответил на претензии
Игорь Белокобыльский
Гендиректор ГК «Стрижи»
Рекомендуем
Знакомства

Марго,  34

Alexander,  32

BOY!,  34

Dark queen,  35

Станислав,  46

Helen,  53

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление