«Пропала по пути в Новосибирск»: волонтеры ищут женщину — она ехала из Казахстана

В Новосибирске ищут 67-летнюю Галину Баклакову. Женщина отправилась в город из Казахстана.



Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте». Пропавшая выехала в Новосибирск несколько дней назад, 15 марта.

