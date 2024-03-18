«Пропала по пути в Новосибирск»: волонтеры ищут женщину — она ехала из Казахстана

В Новосибирске ищут 67-летнюю Галину Баклакову. Женщина отправилась в город из Казахстана.
Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте». Пропавшая выехала в Новосибирск несколько дней назад, 15 марта.
— Вчера, 17 марта, в добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области поступила заявка на поиск женщины 1957 года рождения. Выехав из Казахстана, Галина Николаевна пропала по пути в Новосибирск, — уточнил НГС руководитель пресс-службы поискового отряда Егор Зайцев.
Специалисты проводят массовое размещение ориентировки на пропавшую в соцсетях, чатах и городских сообществах. Добровольцы выполняют задачи по опросу и оповещению людей в местах, где могли видеть Галину Баклакову.
— Сейчас нам очень важно получить информацию от тех, кто видел Галину Николаевну в Новосибирске или в других населённых пунктах по пути следования в эти дни, — объяснил Егор Зайцев. — Это позволит скорректировать зону поиска и помочь пропавшей вновь увидеться с семьёй.
Рост Галины Баклаковой составляет 163 сантиметра, телосложение нормальное, глаза серо-голубые, у нее черные волосы и короткая стрижка. Женщина была одета в темно-серую куртку ниже колена, синие джинсы, черные ботинки и голубую вязаную шапку, с собой темно-синий рюкзак.
В середине марта в Новосибирской области исчезла 19-летняя девушка. Она пропала в Бердске.