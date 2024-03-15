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Ушла из дома и не вернулась: 19-летняя девушка пропала в Бердске

Волонтеры начали сборы на поиск

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Девушка ушла из дома в Бердске утром

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В Бердске пропала 19-летняя Алина Сидоркова. Она ушла из дома утром, сейчас о ее месте нахождения нет информации.

Информация об исчезновении девушки появилась в сообществе группе «Лиза Алерт» в Новосибирске в социальной сети «Вконтакте» 15 марта. Указано, что сейчас волонтеры собираются на поиск.

В ориентировке указано, что рост Алины Сидорковой 175 сантиметров, у девушки худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы. В день исчезновения девушка была одета в черный пуховик и черную шапку. Также сообщается, что Алина Сидоркова нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о месте нахождения Алины Сидорковой, просят сообщать по телефонам 8–800–700–54–52 или 112.

Ранее в Новосибирской области пропал 18-летний Обидждон Бекмирзаев. Информации о местонахождении молодого человека нет с 15 января.

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