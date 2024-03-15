Ушла из дома и не вернулась: 19-летняя девушка пропала в Бердске

В Бердске пропала 19-летняя Алина Сидоркова. Она ушла из дома утром, сейчас о ее месте нахождения нет информации.
Информация об исчезновении девушки появилась в сообществе группе «Лиза Алерт» в Новосибирске в социальной сети «Вконтакте» 15 марта. Указано, что сейчас волонтеры собираются на поиск.
В ориентировке указано, что рост Алины Сидорковой 175 сантиметров, у девушки худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы. В день исчезновения девушка была одета в черный пуховик и черную шапку. Также сообщается, что Алина Сидоркова нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто что-либо знает о месте нахождения Алины Сидорковой, просят сообщать по телефонам 8–800–700–54–52 или 112.
Ранее в Новосибирской области пропал 18-летний Обидждон Бекмирзаев. Информации о местонахождении молодого человека нет с 15 января.