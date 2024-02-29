Ищут полтора месяца: под Новосибирском пропал 18-летний парень

В Новосибирской области пропал 18-летний Обиджон Бекмирзаев. Он исчез в селе Каменка.
Как сообщил НГС руководитель пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» в Новосибирске Егор Зайцев, заявка о пропаже молодого человека поступила в отряд вчера, 28 февраля. Местонахождение молодого человека неизвестно с 15 января.
— На данный момент группа распространения информации ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области занимается размещением ориентировки на пропавшего в городских сообществах и локальных чатах. Сейчас важны любые свидетельства от горожан, которые могли видеть парня или что-либо знают о его местонахождении, — рассказал Зайцев.
Из ориентировки, опубликованной в паблике отряда во «ВКонтакте», следует: рост Обиджона 175 сантиметров, у него худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в серую куртку, синие джинсы, черные ботинки и синюю шапку.
Всех, кто что-либо знает о месте нахождения Обиджона Бекмирзаева, просят сообщать по телефонам 8–800–700–54–52 или 112.
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