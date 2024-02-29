Ищут полтора месяца: под Новосибирском пропал 18-летний парень

— На данный момент группа распространения информации ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области занимается размещением ориентировки на пропавшего в городских сообществах и локальных чатах. Сейчас важны любые свидетельства от горожан, которые могли видеть парня или что-либо знают о его местонахождении, — рассказал Зайцев.

