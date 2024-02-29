Уехал на машине: в Бердске пропал 43-летний мужчина — его не могут найти несколько дней

В Бердске Новосибирской области пропал 43-летний Дмитрий Возгрин. 25 февраля он уехал из дома на бордовом автомобиле Toyota Sprinter Carib, и с тех пор о его местонахождении неизвестно.
Как сообщил НГС руководитель пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» в Новосибирске Егор Зайцев, предположительно, мужчина пропал по пути в Искитим. Заявка на его поиски поступила 28 февраля.
— На данный момент отрядом проводится комплекс мероприятий по распространению ориентировки в городских сообществах и локальных чатах для привлечения внимания горожан, получения свидетельств о возможном местонахождении пропавшего, — отметил он.
Из ориентировки, опубликованной в паблике отряда во «ВКонтакте», следует: рост Дмитрия — 175 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Был одет в темно-синий удлиненный пуховик, темно-синие джинсы, черные ботинки, коричневую шапку-ушанку.
Всех, кто что-либо значет о месте нахлждения Дмитрия Возгрина, просят сообщать по телефонам 8–800–700–54–52 или 112.
Ранее в Новосибирской области нашли пропавшего 17-летнего подростка из Омска — его искали почти две недели.