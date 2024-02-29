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Уехал на машине: в Бердске пропал 43-летний мужчина — его не могут найти несколько дней

Предположительно, сибиряк пропал по пути в Искитим

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Появилась ориентировка на мужчину

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В Бердске Новосибирской области пропал 43-летний Дмитрий Возгрин. 25 февраля он уехал из дома на бордовом автомобиле Toyota Sprinter Carib, и с тех пор о его местонахождении неизвестно.

Как сообщил НГС руководитель пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» в Новосибирске Егор Зайцев, предположительно, мужчина пропал по пути в Искитим. Заявка на его поиски поступила 28 февраля.

— На данный момент отрядом проводится комплекс мероприятий по распространению ориентировки в городских сообществах и локальных чатах для привлечения внимания горожан, получения свидетельств о возможном местонахождении пропавшего, — отметил он.

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Из ориентировки, опубликованной в паблике отряда во «ВКонтакте», следует: рост Дмитрия — 175 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Был одет в темно-синий удлиненный пуховик, темно-синие джинсы, черные ботинки, коричневую шапку-ушанку.

Всех, кто что-либо значет о месте нахлждения Дмитрия Возгрина, просят сообщать по телефонам 8–800–700–54–52 или 112.

Ранее в Новосибирской области нашли пропавшего 17-летнего подростка из Омска — его искали почти две недели.

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Новосибирская областьБердскИскитимПропал человек
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