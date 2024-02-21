В Новосибирской области нашли пропавшего 17-летнего подростка из Омска — его искали почти две недели

В Новосибирской области нашли пропавшего подростка из Омска. Об этом НГС сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
— Обнаружили сотрудники полиции Новосибирской области. Его законные представители уведомлены об этом, — сообщили в ведомстве. — Проводится дальнейшая проверка.
Специалисты уточнили, что молодого человека нашли 21 февраля. Об исчезновении 17-летнего подростка сообщали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Омской области 17 февраля. Местонахождение сибиряка было неизвестно с 8 февраля.