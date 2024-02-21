В Новосибирске возбудили дело об убийстве после исчезновения 15-летней школьницы

Рост Ульяны составляет 155 сантиметров, телосложение худощавое, волосы прямые по плечи темно-русого цвета. Подросток носит челку. Школьница была одета в черную вязаную шапку с помпоном, объемную куртку черного цвета, серые брюки в клетку и коричневую кофту, на ногах сибирячки были высокие ботинки на платформе.