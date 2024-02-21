В Новосибирске возбудили дело об убийстве после исчезновения 15-летней школьницы

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 15-летней школьницы Ульяны Ким. Как сообщили НГС в пресс-службе СУ СК РФ по региону, его завели по ч.1. ст. 105 УК РФ (убийство).
— В связи с тем, что длительное время нет сведений о местонахождении девочки, Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области принято решение о возбуждении уголовного дела, — объяснили в ведомстве.
Обстоятельства исчезновения подростка устанавливают следователи. Как сообщили в ведомстве, 15-летняя школьница проживает в Заельцовском районе Новосибирска. Два дня назад, 19 февраля, девочка ушла из дома, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
— Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Ким У.А., либо видевших ее, просьба сообщить по телефону 8 (383) 203–57–39 или по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102), — сообщили в ведомстве.
Поиском подростка также занимаются полицейские. В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что сотрудники ведомства проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения девочки.
В пресс-службе ГУ МВД России по региону уточнили, что 19 февраля около 18:40 часов девочка вышла из «организации», которая находится в Железнодорожном районе.
По данным телеграм-канала SHOT, перед тем, как уйти из дома, школьница якобы сходила в салон красоты и сделала новую прическу. Затем ее видели в центре Новосибирска.
— Примерно через два часа школьницу увидели в чёрной медицинской маске с рюкзаком недалеко от станции метро «Площадь им. Ленина», после этого её след обрывается, — сказано в сообщении.
Рост Ульяны составляет 155 сантиметров, телосложение худощавое, волосы прямые по плечи темно-русого цвета. Подросток носит челку. Школьница была одета в черную вязаную шапку с помпоном, объемную куртку черного цвета, серые брюки в клетку и коричневую кофту, на ногах сибирячки были высокие ботинки на платформе.