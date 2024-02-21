«Пропала 19 февраля»: в Новосибирске ищут 15-летнюю девочку

В Новосибирске ищут 15-летнюю Ульяну, которая пропала 19 февраля. Сейчас местонахождение девочки неизвестно. Об этом сообщили в группе Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
— Обстоятельства пропажи — конфиденциальная информация, которую мы не имеем права разглашать. Заявка поступила 20 февраля. Девочка 2008 года рождения пропала 19 февраля.
Группа распространения информации отряда размещает массово ориентировки в сети. Пытаемся получить свидетельства о возможном местонахождении пропавшей, — отметил пресс-секретарь поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области Егор Зайцев.
Рост пропавшей — 155 см, глаза карие, волосы темно-русые. Ульяна худощавого телосложения. В день исчезновения девочка была одета в черную укороченную куртку, серые в клетку брюки, черные ботинки и черную шапку. С собой у нее был черный тканевый рюкзак.