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«Пропала 19 февраля»: в Новосибирске ищут 15-летнюю девочку

Последний раз Ульяну видели в Центральном районе Новосибирска

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Ульяну видели в последний раз 19 числа

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В Новосибирске ищут 15-летнюю Ульяну, которая пропала 19 февраля. Сейчас местонахождение девочки неизвестно. Об этом сообщили в группе Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».

— Обстоятельства пропажи — конфиденциальная информация, которую мы не имеем права разглашать. Заявка поступила 20 февраля. Девочка 2008 года рождения пропала 19 февраля.

Группа распространения информации отряда размещает массово ориентировки в сети. Пытаемся получить свидетельства о возможном местонахождении пропавшей, — отметил пресс-секретарь поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области Егор Зайцев.

Рост пропавшей — 155 см, глаза карие, волосы темно-русые. Ульяна худощавого телосложения. В день исчезновения девочка была одета в черную укороченную куртку, серые в клетку брюки, черные ботинки и черную шапку. С собой у нее был черный тканевый рюкзак.

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