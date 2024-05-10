Как сделать туалет на даче своими руками: легкая, но полезная инструкция

Кажется, что любая дача начинается не с дома или посадок, а именно с туалета. Потому что без него долго ли вы проработаете на свежем воздухе? И в его обустройстве есть множество нюансов. Начиная с того, что поставить его где угодно нельзя. Все, кто любят побыстрее и не прочь переплатить за скорость, могут купить биотуалет и бед не знать. А для тех, кто любит делать всё своими руками, мы составили эту полезную инструкцию, в которой подробно рассказали, как сделать туалет на даче своими руками.

