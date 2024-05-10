Как сделать туалет на даче своими руками: легкая, но полезная инструкция

Кажется, что любая дача начинается не с дома или посадок, а именно с туалета. Потому что без него долго ли вы проработаете на свежем воздухе? И в его обустройстве есть множество нюансов. Начиная с того, что поставить его где угодно нельзя. Все, кто любят побыстрее и не прочь переплатить за скорость, могут купить биотуалет и бед не знать. А для тех, кто любит делать всё своими руками, мы составили эту полезную инструкцию, в которой подробно рассказали, как сделать туалет на даче своими руками.
Способы утилизации отходов
При строительстве дачного туалета необходимо учитывать не только стандарты по его местоположению, но и выбрать вариант утилизации отходов. Бывают химический, компостный и ямный.
Химический
Это емкостный способ удаления отходов, где для их расщепления используют специализированные составы. Саму емкость придется купить, так же как и препараты для переработки. Главным недостатком выступает необходимость достаточно частой утилизации содержимого емкости.
Компостный
Компостный способ устранения отходов подразумевает емкость для отходов, где при добавлении торфа или опилок происходит перепревание отходов. Их впоследствии можно использовать в качестве удобрения. Конструкция емкости может быть самодельной. Нередко такой способ утилизации именуют пудр-клозет.
Ямный
Обыкновенная яма на участке — наиболее распространенный вариант для дачного туалета. Обычно ее обустраивают герметично и вызывают ассенизаторов при ее заполнении. Но есть и другой вид — септик с естественным поглощением жидкости грунтом. Такой туалет переносят после заполнения ямы на новое место. Но есть важное ограничение — глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 2,5 метра.
Где построить дачный туалет
К размещению ямного туалета предъявляются определенные требования согласно нормам СНиП 30–02–97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения»:
расстояние от туалета до жилого помещения, детской площадки, погреба — не менее 12 метров;
удаленность от источников питьевой воды не менее 8 метров, а от водоемов — 25 метров;
баня или сауна не может быть ближе чем в 9 метрах от дачного туалета, а загоны для животных — в 5 метрах;
плодовые должны быть удалены на 4 метра, а кустарники — на 1–1,5 метра.
Все требования должны учитывать и объекты, расположенные на участках соседей. От забора кабинку нужно отодвигать на 1 метр.
Строительство дачного туалета
После того как был выбран конкретный способ утилизации отходов из дачного туалета, можно приступать к строительству. Понятно, что при ямном способе постройки необходимо вырыть котлован и обеспечить ему соответствующую герметичность. Это могут быть бетонные кольца, кирпичная кладка или даже старые автомобильные покрышки. Поверх готовой ямы и будет стоять домик туалета.
Выбрать вариант постройки несложно — есть множество примеров и чертежей подобных конструкций. Если рассматривать классический деревянный клозет, то для его постройки понадобятся:
брус;
доска;
гвозди;
петли;
дверное полотно.
Количество материалов зависит от размеров выбранной конструкции и чертежа.
На опорной конструкции (читай — фундаменте) надо сформировать каркас будущего строения из бруса. Заднюю стенку следует делать ниже, чем переднюю, где-то на 10–15 сантиметров.
Когда конструкция готова, необходимо построить основу стульчака над отверстием ямы также из бруса. Собранный каркас обшивается доской и устанавливается дверь. Остается накрыть крышу листом шифера или приколотить туда рубероид.
Для устранения запахов следует оставить щель — форточку и вывести вентиляцию из ямы. Ее можно сделать из полипропиленовой канализационной трубы — ее край опускаем на 15 сантиметров ниже пола, а верхний конец должен быть выше крыши домика.
Самостоятельная постройка дачного туалета — это не самая сложная задача. Главное — учитывать требования СНиП и подобрать оптимальную конструкцию. А сам процесс постройки довольно нетривиальный.