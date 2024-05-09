Похоронил себя заживо: 51-летний россиянин ставит над собой опасные эксперименты, пытаясь вернуть молодость

Источник: Городские порталы

Олег Резанов называет себя повелителем холода, а еще первым бессмертным.



— Я хочу жить не просто очень долго, я хочу быть всегда молодым, — признается мужчина.



Олег уверен — холод помогает клеткам его тела быстрее регенерировать. На пути к вечной молодости многодетный отец из Зеленоградска ставит над собой экстремальные эксперименты.

— Меня закапывали в сугробе на 13 часов без одежды, потом меня замораживали в ледяном сердце с головой, — рассказывал он.



А еще экстремал без одежды в мороз прыгал с парашютом в Якутии, уверял, что его замораживали жидким азотом в криокамере. Правда, этот эксперимент закончился волдырями на теле. Да и попытка самозахоронения завершилась не очень удачно — Олег планировал пролежать в гробу на глубине 1,5 метра десять дней, а «восстал» через три. Но и это его соратник назвал ложью — по его уверениям, Олег выходил наружу куда раньше.

