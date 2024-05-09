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Страна и мир Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент вместе с коллегами из других стран почтил память погибших

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Вместе с лидерами 9 государств Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню в Александровском саду

После окончания военного парада на Красной площади Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Вместе с президентом России память погибших почтили прибывшие в Москву лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау.

Солдаты Кремлевского полка от имени глав государств возложили к мемориалу цветочную гирлянду из роз, перевитых георгиевской лентой. Прозвучал гимн России. Президент, его коллеги из других стран, а также и. о. министра обороны Сергей Шойгу возложили к Вечному огню букеты алых роз. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

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