После окончания военного парада на Красной площади Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Вместе с президентом России память погибших почтили прибывшие в Москву лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау.

Солдаты Кремлевского полка от имени глав государств возложили к мемориалу цветочную гирлянду из роз, перевитых георгиевской лентой. Прозвучал гимн России. Президент, его коллеги из других стран, а также и. о. министра обороны Сергей Шойгу возложили к Вечному огню букеты алых роз. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.